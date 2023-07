Der neunjährige Stari hilft beim Holzaufschichten für das Lagerfeuer übermorgen. Er verbringt zum ersten Mal seine Ferien im Zeltlager des christlichen Kinder- und Jugendhilfswerks Die Arche in Ludwigsfelde. Zusammen mit ihm verbringen 120 andere Kinder aus sozial schwachen Haushalten in Berlin eine Woche hier. Für die meisten unter ihnen sind die fünf Tage der einzige Urlaub, den sie in den sechs Wochen ihrer Sommerferien machen. Die Berliner Zeitung hat das Camp in der brandenburgischen Kleinstadt mit rund 28.000 Einwohnern besucht.