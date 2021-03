Berlin - Mehr und mehr Schüler kommen in Berlin zurück in die Schulen. Die Öffnung, von den einen ersehnt, von den anderen gefürchtet, sollte von einem umfassenden Selbsttestprogramm für Lehrer und Schüler sowie Impfangeboten für Lehrer flankiert werden. Doch von einem flächendeckenden Einsatz der Tests für Schüler ist man weit entfernt.

Steigende Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen

Wie nötig aber das umfassende Testen und Entdecken von Covid-Fällen an Schulen wäre, zeigen aktuell steigende Inzidenzen bei den Jüngsten und Jugendlichen. Während die Zahl der Infizierten bei den Älteren seit der sechsten Kalenderwoche stetig sinkt – ein Erfolg der Impfkampagne – steigt im gleichen Zeitpunkt deutschlandweit in allen Kohorten, sowohl bei kleinen Kindern als auch bei Jugendlichen die Zahl der positiv Getesteten wieder kontinuierlich an.

So lag bei den Fünf- bis Neunjährigen die Sieben-Tage-Inzidenz in der sechsten Kalenderwoche bei 37,3 – jetzt sind wir in dieser Altersgruppe bundesweit bei 72,5 Infizierten binnen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner. Bei den Zehn- bis 14-Jährigen stieg im selben Zeitraum die Inzidenz von 38,1 auf 61,5. Bei den 15- bis 19-Jährigen kletterte die Zahl von 60,4 Mitte Februar auf einen Wert von 80,7.

Verband warnt vor weiteren Schulöffnungen

Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung warnt daher vor weiteren Öffnungen der Schulen: „Die Vermutung, dass dies mit den vor drei Wochen begonnenen Schulöffnungen in unmittelbarem Zusammenhang steht, liegt nahe. Wir warnen davor, Schulöffnungen weiter voranzutreiben, solange die Ursachen hierfür nicht eindeutig geklärt sind und der aus den drei Säulen Impfen, Testen und von Hygienekonzepten bestehende Gesundheitsschutz ohne jegliche Einschränkung nicht umgesetzt werden kann.“ Der vereinbarte Mindestanspruch von einer Testung pro Woche sei „eine Lachnummer“, so Beckmann.

Keine flächendeckenden Selbsttests an Berliner Schulen

Und tatsächlich hakt es auch in Berlin bei der flächendeckenden Umsetzung von Schülertests. Zwar seien bereits Tausende Lehrer per Selbsttest untersucht worden, für die ersten Schüler starten die Tests aber erst Mitte der kommenden Woche, so ein Sprecher der Bildungsverwaltung gegenüber der Berliner Zeitung.

Die ersten Ergebnisse bei den Lehrer- und Erziehertests hätten sieben positive Tests ergeben, die sich aber im anschließendem PCR-Test doch als negativ erwiesen hätten. In der Woche darauf waren von 15.000 Schnelltests weitere sieben positiv. Die PCR-Testergebnisse dazu stehen noch aus, so Sprecher Martin Klesmann.

Wenn Mitte der kommenden Woche auch Schüler die Selbsttests durchführen sollen, wird es zunächst nur schleppend vorangehen. Zunächst sollen Oberstufenzentren und Schüler der Oberstufen mit je zwei Tests pro Woche ausgestattet werden. Zwei Millionen Tests, die auch für die Schüler genutzt werden könnten, seien bereits an den Schulen angekommen, so Klesmann. Davon sind aber nicht alle auch schon zur Anwendung durch Laien zugelassen.

In einer Charlottenburger Schule etwa lagern 1800 Tests des Herstellers Nal von Minden beim Hausmeister, aber anwenden darf man Modell „dedicio“ nicht, solange das Bundesgesundheitsministerium keine Sonderzulassung erteilt. Diese werde aber laut Hersteller in Kürze erwartet, so Martin Klesmann.

Die Testung selber erfolgt dann im Vertrauensprinzip. Mit „Schulungen, Nachfragen und Appellen“ wolle man die Schüler zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den Tests bewegen. Wie man verhindert, dass Schüler positive Ergebnisse verschweigen oder die Tests auf Ebay verkaufen, bleibt Sache der Lehrer. In Brandenburg, wo am Montag erste Schülertests stattfinden sollen, wird gleich klassenweise in der Schule getestet, zu diesem Vorgehen gab es bereits Kritik.

„Wir arbeiten ohnehin mit Vertrauensvorschüssen, auch was mögliche Symptome bei den Schülern angeht“, sagt ein Lehrer. Man müsse darauf vertrauen, dass auch ein positiver Selbsttest gemeldet würde. Dann nämlich muss das Ergebnis per PCR-Test validiert werden. Eine Handreichung für Lehrer, wie konkret zu verfahren ist, gibt es von der Verwaltung aber bisher nicht.

Zwei Millionen Tests für zwei Wochen

Um alle Berliner Schüler zweimal wöchentlich zu testen, sind bei 369.841 Schülern an den allgemeinbildenden Schulen Berlins pro Woche 739.682 Tests nötig.

Dazu kommen die 83.411 Schülerinnen und Schüler an Berufsschulen, die 33.432 Lehrer, 1462 Referendare, 6788 Erzieher und Unterrichtshelfer – in Summe sind das knapp 500.000 Menschen. Bei zwei Tests in der Woche kann man sich ausrechnen, dass zwei Millionen Tests gerade mal für zwei Wochen reichen. Wie viele weitere Tests bestellt oder schon geliefert sind und wie sie bald an die Schulen gelangen, konnte der Sprecher der Gesundheitssenatorin nicht beantworten und verwies auf die Schulverwaltung.

Behördenpingpong und bis zu den Osterferien durchwursteln, lautet also die Devise, eine geplante und bestmöglich abgesicherte Rückkehr aller Schüler in die Schulen aber sieht anders aus.