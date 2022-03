Der Berliner Senat benötigt weniger Helfer, die sich um die ankommenden Ukraine-Flüchtlinge kümmern. Die ehrenamtliche Vermittlung von Quartieren und die ehrenamtlichen Fahrdienste dorthin werden nicht mehr benötigt. Eine entsprechende Übereinkunft sei am Sonnabend mit den Ansprechpartnern der Ehrenamtlichen getroffen worden, sagte Stefan Strauß, Sprecher der Sozialverwaltung, der Berliner Zeitung.

Viele Helfer wurden von der Entscheidung überrascht und reagierten mit Unverständnis. So hat sich seit Einsetzen der Fluchtbewegung nicht nur am Hauptbahnhof, sondern auch am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Charlottenburg ein professionell agierendes System etabliert, in dem die Ankommenden empfangen, versorgt, informiert und auf privat vermittelte Unterkünfte verteilt werden. Etliche Ehrenamtliche haben dies zusammen mit dem Malteser Hilfsdienst übernommen, der die Abläufe koordiniert. Viele Freiwillige fahren die Menschen aus der Ukraine mit ihren eigenen Autos in die Unterkünfte, die ihnen am ZOB vermittelt wurden.

„Als ich heute morgen zu meiner Schicht erschienen bin, musste ich überrascht feststellen, dass Housing und Driving über Nacht gestoppt werden mussten“, berichtete ein Helfer am Sonntag. Seit zwei Wochen half der Mann, der von Beruf Informatiker ist, in seiner Freizeit aus. Mit seinem Dacia fuhr er immer wieder Personen zu Unterkünften. „Ich selbst habe am vergangenen Donnerstag eine junge Ukrainerin und ihre Großmutter gefahren. Die 85-jährige Dame wurde bombardiert, hat dabei Brandverletzungen erlitten und wurde samt Hund von ihrer Enkeltochter persönlich aus der Ostukraine herausgeholt“, berichtet er. „Ich habe die beiden Damen vom DRK-Krankenhaus Westend zu ihrer Unterkunft gefahren. Wenn es nach den Berliner Behörden gegangen wäre, hätte ich den beiden Damen nicht helfen dürfen.“ Das Vorgehen der Berliner Behörden hält er für skandalös. „In Zeiten wie diesen, wo es auf schnelle, unbürokratische Hilfe ankäme, wo Hunderte Freiwillige Zeit, Geld und Herzblut investieren – in solchen Zeiten zieht die Berliner Bürokratie ihre Verwaltungsvorschriften durch?“

Hintergrund der Neuregelung sind unter anderem Bedenken beim Datenschutz bei der Erfassung persönlicher Daten. Auch Arbeitsschutzbelange spielen jetzt eine Rolle, weil viele Fahrer ohne Pause lange im Einsatz waren. Deshalb seien beide Angebote eingestellt worden, erläutert Stefan Strauß. Es gehe nicht darum, die Arbeit der Helfer abzuwerten. „Aber das Land Berlin hat jetzt eine funktionierende Struktur am ZOB, am Hauptbahnhof und am Ankunftszentrum Tegel aufgebaut.“ Er verstehe, dass der Unmut bei einigen Helfern jetzt groß sei.

Die Zahl der Ankommenden hat sich in den vergangenen Tagen verringert. Am ZOB kamen am Sonnabend lediglich etwa 150 Personen an, von denen ein Großteil selbstständig weiterreiste. Diejenigen, die nicht wissen, wohin, werden vom ZOB und vom Hauptbahnhof mit Shuttlebussen nach Tegel zur Registrierung gebracht. Strauß empfahl, die Zeit zu nutzen und sich zu erholen. Denn es könne durchaus sein, dass die Zahl der Ankommenden wieder rasant anwachse. Dann würden wieder verstärkt ehrenamtliche Helfer gebraucht.