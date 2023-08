Ein Knopfdruck, und die Bilder sind im Kasten. In Wiesbaden werden Fahrzeuge, die verbotenerweise auf Busspuren oder an Haltestellen stehen, fotografiert. Linienbusse verfügen über Frontkameras, die Falschparken dokumentieren. Jetzt hat die Berliner Verkehrsverwaltung angekündigt, dass Technik dieser Art auch hier eingesetzt werden könnte. „Das Projekt in Wiesbaden wird vom Berliner Senat mit großem Interesse beobachtet“, teilte Staatssekretärin Britta Behrendt (CDU) in ihrer Antwort auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Kristian Ronneburg mit. Sie schlägt einen Modellversuch vor.

Tempo, Tempo! Berlin sieht sich gern als eine Stadt in Bewegung. Doch der Busverkehr ist nicht schneller, sondern langsamer geworden. Fuhren die Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) 2020 im Schnitt mit 18,2 Kilometern pro Stunde durch die Stadt, waren es im vergangenen Jahr nur noch 17,9 Kilometer pro Stunde. Dabei sah der Fahrplan eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 18,9 Kilometern in der Stunde vor.



Folge für die Fahrgäste: Sie verlieren wertvolle Lebenszeit. Folge für die BVG: Sie braucht mehr Fahrzeuge, mehr Personal – und damit mehr Geld: Weil Busse und Straßenbahnen langsamer geworden sind, muss das Landesunternehmen nach eigenen Angaben allein für die Jahre 2023 bis 2025 rund 100 zusätzliche Fahrerinnen und Fahrer einplanen. Das sei mit einem Aufwand von rund 15 Millionen Euro pro Jahr verbunden, so die BVG.

Bis Ende 2024 sollen alle Stadtbusse in Wiesbaden Frontkameras haben

Außer weiteren Ampelvorrangschaltungen und Busspuren steht ein schärferes Vorgehen gegen Regelverstöße auf dem Wunschzettel des größten kommunalen Nahverkehrsunternehmens in Deutschland. „Verkehrsregeln (zum Beispiel Parken/ Halten) mithilfe verstärkter Verkehrsüberwachung durchsetzen“: So heißt es in einem internen Konzept.



Auch in Wiesbaden gibt es immer wieder Probleme, weil Fahrzeuge im Weg stehen und den öffentlichen Verkehr aufhalten. Weil Autofahrer Wege sparen wollen oder „eben mal kurz“ etwas einkaufen wollen, muss das Fahrpersonal die großen Linienbusse in den übrigen Verkehr ein- und wieder ausfädeln. Bislang dokumentierte es Verstöße per Hand. Doch nun hat der kommunale Busbetreiber ESWE damit begonnen, Frontkameras zu installieren. Bis Ende 2024 sollen alle 30 Busse über diese Technik verfügen.

Auf Knopfdruck nimmt das System fünf Fotos auf, gleichzeitig notiert es die Uhrzeit und die GPS-Daten des Standortes. Nach der Rückkehr auf den Betriebshof werden die Daten geprüft. Dann wird entschieden, ob die Fotobeweise an die Verkehrsbehörde weitergeleitet werden, die ihrerseits darüber befindet, ob sie ein Verfahren einleitet. In diesen Fällen müssen die Falschparker damit rechnen, 70 Euro Bußgeld zahlen zu müssen. Ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg kommt hinzu, wenn der Verstoß auf der Umweltspur stattfand, die nicht nur von Bussen genutzt werden darf.

Im Durchschnitt lösten die Kameras einmal pro Stunde aus

Bei dem Wiesbadener Versuch, der im April, Mai und Juni dieses Jahres in drei Testphasen stattfand, wurde rund die Hälfte der Vorgänge an die Verkehrsbehörde weitergeleitet. Die Frontkameras wurden ziemlich oft aktiv. An insgesamt 19 Tagen haben die Kameras insgesamt 311 Verstöße erfasst, so die ESWE. Rechnerisch sei das eine Meldung pro Stunde, teilte das Unternehmen mit. Dort geht man davon aus, dass sich die Investition lohnt und eine abschreckende Wirkung entfaltet.

Nun steigen die Chancen, dass künftig auch Falschparker in Berlin aufgrund von Fotobeweisen mit Sanktionen rechnen müssen. „Der Senat steht dem Einsatz von Frontkameras grundsätzlich positiv gegenüber und sieht hier durchaus Potenzial – auch für Berlin“, betonte Staatssekretärin Behrendt in der noch unveröffentlichten parlamentarischen Drucksache. Wenn Missachtung von Busspuren mit einem Bußgeld geahndet würde, könne dies „auf Dauer einen Anreiz zur Verhaltensänderung geben und einen Beitrag dazu leisten, die Geschwindigkeit des Busverkehrs zu verstetigen, die Sicherheit zu erhöhen und den öffentlichen Personennahverkehr pünktlicher und regelmäßiger“ machen, heißt es in ihrer Antwort auf die Linken-Fraktion.

Technisch wäre ein solches Projekt umsetzbar, wird die BVG zitiert. Allerdings sei zu bedenken, dass rund 1500 Fahrzeuge mit der Technik auszustatten wären – was erhebliche Kosten verursachen würde. Nach Einschätzung des Senats wäre es aber nicht erforderlich, die gesamte Busflotte mit Frontkameras zu versehen, entgegnete Behrendt.

BVG zeigt sich skeptisch: Werden zu viele Meldungen kommen?

„Aus Sicht des Senats könnte der Einbau von Frontkameras zumindest im Rahmen eines Pilotprojektes eine sinnvolle Investition sein, insbesondere, um die aus den täglichen Störungen des öffentlichen Verkehrs resultierenden Mehrkosten sowie den Qualitätsverlust für den ÖPNV zu reduzieren“, so die Staatssekretärin.

Diesen Falschparker hat’s erwischt: Ein Auto wird von der Busspur in der Schöneberger Hauptstraße entfernt. imago

Die BVG gibt allerdings nicht nur das Kostenargument zu bedenken. Es bestehe die Gefahr, dass zu viele Meldungen eingingen. Zitat: „Bei der erheblichen Menge von zu erwartenden Meldungen, aus denen nicht erkennbar ist, ob es sich um kurzzeitige Behinderungen handelt, kann es nicht automatisch zu der Bestellung eines Abschleppwagens kommen.“ Zudem werde die Technik nur dann Wirkung zeigen, wenn falsch geparkte Fahrzeuge umgehend abgeschleppt würden. Doch das sieht der Senat nicht so. Es gehe darum, dass die Wahrscheinlichkeit zunimmt, für Falschparken belangt zu werden, so Behrendt. Dafür sei es nicht nötig, in jedem Fall Autos abzuschleppen.

Linken-Verkehrspolitiker hält Einsatz von Kameras für sinnvoll

Kristian Ronneburg unterstützt den Senat bei diesem Thema. BVG und Senat hätten sich positiv zum Wiesbadener Projekt geäußert, fasste der Linken-Verkehrspolitiker am Montag zusammen. Die Linken-Fraktion werde vorschlagen, dass Geld im Doppelhaushalt bereitgestellt wird, um einige BVG-Busse mit Frontkameras auszustatten, kündigte der Abgeordnete an. „Vor allem auf den Buslinien, die am störanfälligsten sind, sollten Frontkameras im nächsten Jahr eingesetzt werden, um abzuschrecken und den Busverkehr schneller zu machen“, forderte Ronneburg.



Seit 2016 ist das Berliner Busspurennetz um mehr als 20 Kilometer gewachsen, doch seit dem vergangenen Jahr stagniert es bei 123 Kilometern. Nachdem Anwohner der Clayallee in Zehlendorf vor Gericht erfolgreich gegen einen Bussonderfahrstreifen vorgegangen waren, gingen auch gegen andere Busspuren Widersprüche ein.

Umsetzen eines Autos kostet bei der BVG 274,17 Euro

Die BVG darf seit Januar 2020 falsch abgestellte Fahrzeuge selbst abschleppen oder im eigenen Auftrag abschleppen lassen, ohne dass wie zuvor die Polizei beteiligt werden muss. Acht Abschleppfahrzeuge gehören zu ihrem Bestand. Weil aber das Stadtgebiet so groß ist, hat sich das Landesunternehmen Verstärkung geholt, um Behinderungen im Busnetz noch schneller und effektiver beseitigen zu können. Seit Mai 2022 sind zusätzlich mehrere Firmen mit dieser Aufgabe beauftragt. Seit Anfang dieses Jahres kassiert die BVG für die Umsetzung eines Pkw oder Motorrads 274,17 Euro. Die Zahl der Umsetzungen, die von ihr vorgenommen oder von ihr in Auftrag gegeben wurden, ist weiter gestiegen. 2021 waren es rund 7.400, im vergangenen Jahr zirka 7.900, hieß es.



Beobachter kritisieren allerdings, dass trotz des Aufwands immer noch nicht oft genug abgeschleppt wird. Stark frequentierte Busspuren wie die Sonderfahrstreifen in der Schöneberger Hauptstraße würden nach wie vor häufig zugeparkt.