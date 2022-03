Berlin - Was macht die Identität eines Menschen aus? Und gibt es eine eigene Berliner Identität? Mit diesem Themenkomplex beschäftigt sich die Stiftung Zukunft Berlin in ihrem Zukunftsforum „Berlin und Brandenburg – Identitäten, Konstruktionen, Positionen“ am 16. März. Ein Gespräch mit dem Sprecher des Stiftungsvorstands Markus Dröge, Bischof im Ruhestand, darüber, welche Rolle die Identität bei Putins Angriff auf die Ukraine spielt, ob der Begriff von Rechtsradikalen vereinnahmt wurde und wer Identitäten eigentlich festlegt.