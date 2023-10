An der Zufahrt zur A100, direkt am U-Bahnhof Grenzallee, haben die Wohnungen Balkone. Von hier aus hört man ein Straßenkonzert: das Dröhnen der Lkw, die sich stöhnend und krachend in Bewegung setzen, das Hupen ungeduldiger Autofahrer und das Quietschen der Bremsen. Die Zufahrten und Ausfahrten der Autobahn bilden mit den zuführenden Straßen eine große Kreuzung als lockeren Knoten unter der Autobahnbrücke. Immer wieder müssen die Autofahrer an dieser Kreuzung halten und Gas geben, blinken und schalten. Unter der Unterführung hallen die Motorgeräusche nach.

Erst im U-Bahnschacht kann man aufatmen, die Stille legt sich dumpf aufs Trommelfell. Vereinzelte Gespräche sind eine Wohltat im Vergleich zu den Fahrzeugen. Die Lautstärke von Städten nehmen immer mehr Menschen in Kauf, die es aus beschaulichen Dörfern nach Berlin zieht. Andere wiederum verteufeln die Großstadt und ihre Geräusche, schaffen es aber einfach nicht hinaus. Beides gleichzeitig geht eben nicht: Ruhe und pulsierendes Leben. Erleben, frei sein und vorwärtskommen verursachen Krach: Musik, Geschrei und eben auch Verkehr. Ideen für eine autofreie Stadt stoßen bei einer Mehrheit auf taube Ohren, trotz fünfminütiger Taktung im öffentlichen Nahverkehr.



Ein heulender Audi, ein surrender Roller und immer wieder: Lastfahrzeuge. Manchmal sieht man ihre Ladung. Mit schweren Ketten befestigte Schuttcontainer, ein Taxi, Baumaterialien und medizinisches Zubehör: Sie transportieren, was die Stadt nun einmal braucht. Die Straße ist an diesem Morgen feucht, die Reifen plätschern bei jedem Meter.

Gemütlich auf dem Balkon abhängen? In dieser Wohnung schwierig. Privat

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Autobahn selbst rückt hinter einer Schallschutzmauer als stetiges Summen in den Hintergrund. Es ist ein unaufhörliches und gleichmäßiges Rauschen im Vergleich zu dem hektischen Abfahren unter der Brücke. Die Abgase stehen in der Luft, es riecht ungesund. Kurz nach einer Ampel folgt die nächste. Sie bildet einen Fußgängerüberweg zur U-Bahn, direkt vor dem Haus eines Anwohners. Etwa zwanzig Meter liegen zwischen ihm und der Autobahn. Er erzählt, wie es ist, an diesem Ort zu leben.

Fast wie am Meer: Weite und Wellenrauschen

Ich finde es eigentlich ganz nett hier, an der A100. Mir macht das nicht so viel aus. Bei der Besichtigung habe ich gezögert und mich gefragt, ob ich wirklich einziehen soll. Das war im Dezember 2020. Die Autobahn ist etwa auf der Höhe meiner zwei Balkone im zweiten Stock. Aber das Leben an der A100 hat schon irgendwie etwas: In Berlin ist es untypisch, dass man in die Weite blicken kann. Von allen Fenstern aus schaue ich auf die Autobahn und wie sie zum Horizont führt. Das hat etwas Schönes, Dystopisches. Vor allem, wenn man diesen Fluchtgedanken hat: Manchmal schaue ich mir die Autobahn an und denke daran, dass ich dem Berliner Wahnsinn jederzeit entkommen kann. Das ist beruhigend.

Die Schallschutzmauer ist an dieser Stelle durchsichtig. Privat

Ein Vorteil ist auch, dass ich gute Fenster habe. In der Wohnung selbst stört mich der Lärmpegel eher nicht. Auf dem Balkon ist das manchmal herausfordernd. Wobei der Autobahnlärm gar nicht so schlimm ist – der ist eine Art Wellenrauschen. So rede ich mir das monotone Rauschen schön. Das Problem ist die Unterführung unter der Autobahn. Da ist wirklich Lärm. Insbesondere, wenn Einsatzkräfte vorbeifahren. Die Sirenen hallen so richtig. Das kommt dann überraschend und reißt mich aus meinen Gedanken, wenn ich gerade auf dem Balkon abhänge.

Hier passieren immer mal wieder Sachen, die man sich vom Fenster oder Balkon aus anschauen kann. Vor etwa zwei Wochen hat die Letzte Generation an der Autobahnausfahrt geklebt, hin und wieder sieht man Jongleurinnen und Jongleure und auch Silvester ist viel los. Meine Freunde und ich spielen auch manchmal Spiele vom Balkon aus: Wer als erster drei Lkw oder gelbe Autos sieht. Dort sitzen wir dann beim Sektbrunch und spähen durch die Schallschutzmauer, die an der Überführung durchsichtig ist.

Einmal im Jahr fährt eine Fahrraddemonstration unter der Autobahn vorbei. Dabei ging es letztes Jahr auch um den Ausbau der A100. Als Betroffener war es schön, das zu sehen. Anderen Menschen soll dieses Schicksal erspart bleiben. Mir bleibt zwar nichts anderes übrig, als es mir schönzureden, aber das heißt nicht, dass wir mehr Autobahnen in unserer Stadt brauchen. Überwiegend nutze ich die öffentlichen Verkehrsmittel und gehe dann zu Fuß. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn die Autobahn weg wäre und ich Vögel zwitschern höre, statt diesem „Wellenrauschen“.

Geschlossene Fenster sind perfekt für kleine Partys

Es ist schwer, frische Luft in die Wohnung reinzubringen. Meine Wäsche hänge ich auch nicht auf dem Balkon auf, sonst wäre gleich alles sehr rußig. Das sieht man an meinem kleinen Balkontisch, der immer wieder dunkel wird. Wahrscheinlich ist das Staub, der durch die Autobahn aufgewirbelt wird. Die Feinstaubbelastung würde mich mal interessieren.

Die Fahrzeuge halten an dieser Kreuzung und setzen sich dröhnend und hupend in Bewegung. Privat

Beim Schlafen lasse ich die Fenster geschlossen, weil es zu laut ist. Deshalb ist die Luft in der Wohnung oft trocken, der regelmäßige Sauerstoffaustausch fehlt. Wenn ich im Homeoffice arbeite, müssen alle Fenster zu sein, sonst ist das sehr irritierend für die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Der Lärm hat zwar Einfluss auf den Mietpreisspiegel, trotzdem ist die Wohnung recht teuer. Während des Mietpreisdeckels war die Wohnung günstig, 650 Euro für 65 Quadratmeter. Dann ist sie 400 Euro teurer geworden.



Wenn ich im Sommer Besuch habe und wir auf dem Balkon eine Flasche Wein zu viel getrunken haben, hört uns niemand. Die Konsequenz des Lärmpegels ist, dass die Nachbarn die Fenster geschlossen halten und wir lange draußen lachen und Musik hören können. Keiner hört die Gespräche.

Ich habe vor auszuziehen, auch wegen der Autobahn und ihrer Zufahrtsstraße. Wohin und ob es dort wirklich ruhiger ist, weiß ich noch nicht. Ich freue mich zwar, dem Lärm zu entkommen. Andererseits stimmt es mich melancholisch. Die Weite werde ich vermissen und die orangefarbenen Lichter, die in der Ferne leuchten, wenn ich aus dem Fenster blicke.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de



Aufgezeichnet von Maria Häußler.