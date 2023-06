Lindenblüten! Ab jetzt! Hinschnuppern!

Meine Erkenntnis ist ganz frisch, ich bilde mir ein, es als Erste in diesem Jahr gerochen zu haben. Alle, die ich fragte, waren noch nicht up to date. Ich bemerkte es kurz nach der Radfahrt durchs Brandenburger Tor Richtung Westen. Links über die Ampel, rein in den Tiergarten. Da roch ich ihn, zunächst noch sehr sanft, aber beim dritten Hinschnuppern mit Mühe erkennbar – der Duft der Lindenblüten aus den Bäumen über mir.

Ob Unter den Linden, im Tiergarten oder sonst wo in der Stadt, jetzt, Anfang Juni, startet die Sommersaison. Zum Rundumgefühl des Frühsommers gehört dieses Aroma. Genauso wie das des Holunders, die Büsche stehen bei meiner Tiergarten-Radtour nur wenige Meter weiter auf der rechten Wegseite. Die weißen Dolden blenden bereits mit voller Blüte, ihr Geruch überlagert sofort die noch in ihrem Beginn befindlichen Lindenblüten.

Mehr als 10.000 verschiedene Düfte kann unsere Nase erkennen

Der Sommer riecht stärker als der Winter – einer der Gründe, warum er mir mehr Spaß macht. (Was riecht im Winter? Maximal der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer, und das für einige Tage. Dann ist er rasch verdorrt und die Tannennadeln rieseln nur noch vor sich hin.)

Gute und schlechte Erinnerungen, Freude, Trauer, Schmerz, all das verbindet sich mit Gerüchen. Mehr als 10.000 verschiedene Düfte kann unsere Nase erkennen, da sind die fünf Geschmackszonen auf unserer Zunge ein Klacks dagegen.

Die nächsten sechs Wochen haben es also in sich. Es gibt viel zu riechen, klärt mich Kollegin Irene auf. Sie weist hin auf die Traubenkirsche. Die aufrecht stehenden Blütentrauben wirken auf die Nase wie Marzipan. Was für Menschen mitunter betäubend und viel zu viel ist, lieben die Bienen und die Schmetterlinge. Bis zu 30 Einzelblüten sind die Weide der Insekten.

Den Zauber halten mit Heinrich Heine

Fast noch beliebter bei ihnen ist die Robinie. Der Laubbaum, so lese ich bei Wikipedia, „liefert viel Nektar mit einem hohen Zuckeranteil zwischen 34 und 59 Prozent“. Eine einzelne Robinienblüte produziere in 24 Stunden Nektar mit einem Zuckergehalt von 0,2 bis 2,3 Milligramm. „Durchschnittlich lassen sich je Baum und Blühsaison Honigerträge zwischen 0,66 und 1,44 Kilogramm erzielen.“ Atemlos machen mich solche Spitzenleistung und der stark süße Duft der Robinie.

Ende Juli ist es dann spätestens vorbei mit der Lindenblüte. Um den Zauber zu halten, lande ich wieder bei Heinrich Heine. Der Dichter schrieb: „Sieh dies Lindenblatt! / Du wirst es wie ein Herz gestaltet finden. / Darum sitzen die Verliebten / auch am liebsten unter Linden.“