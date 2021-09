Berlin - Als Hamid Djadda vor etwas mehr als 20 Jahren an der Avus-Tribüne in Charlottenburg vorbeifuhr, dachte er: „Was für ein Schandfleck!“ Das 240 Meter lange Gebäude, auf dem einst Motorsportfans Rennen verfolgten, stand leer und verfiel. „Man kann es doch nicht einfach so verrotten lassen“, so der Unternehmer, der damals noch in Hamburg lebte. Langsam reifte eine Idee, für die er das nötige Geld hatte.

2015 kaufte Djadda die denkmalgeschützte Immobilie zwischen der A115 und dem Messedamm, die zuvor einem Privatmann gehört hatte – und setzte ein Sechs-Millionen-Euro-Projekt in Gang. Am Donnerstag zeigte der Investor der SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey und anderen Gästen die Baustelle. Im Oktober soll die Arbeiten nach mehr als drei Jahren enden. Sie werden Berlin Büros in ungewöhnlicher Lage bescheren – und einen Eventbereich mit einer ungewöhnlichen Aussicht.

Nach 62 Jahren war Schluss

Auch Christoph Janiesch ist am Donnerstag gekommen. Der Architekt hat in Hamburg, wo er sein Büro hat, bereits die Tribüne der Trabrennbahn Bahrenfeld umgestaltet. „Als ich gehört habe, dass es in Berlin ein ähnliches Projekt gibt, war ich Feuer und Flamme“, sagte der Planer. Dass er sich auch noch für Motorsport begeistert, habe es ihm erleichtert, die Aufgabe anzupacken, so Janiesch. Denn das Bauwerk im Westen von Berlin, um das es hier geht, ist eine Architektur-Ikone des Rennsports.

Simulation: CHristoph Janiesch, Hamburg/Dreidesign So wird die Avus-Tribüne vom Messedamm aus aussehen. In dem 240 Meter langen Gebäude von 1937, das im unteren Bereich rund sechs und oben neun Meter breit ist, entstehen Büros und ein großer Eventbereich.

Von der Zuschauertribüne, die 1936/37 nach Plänen der Architekten Fritz Wilms und Werner Bettenstaedt am Nordende der ersten Kraftfahrstraße der Welt entstand, konnten bis zu viertausend Menschen die Veranstaltungen auf der Avus verfolgen. 1999, nachdem Berlin mit einem Korso Abschied von der Rennstrecke genommen hatte, wurde die Tribüne geschlossen. Ein Privatmann kaufte das Bauwerk, um dort ein Automuseum einzurichten. Doch das Projekt kam nicht voran.

Janieschs Konzept, das nun umgesetzt wird, sieht einen Nutzungsmix aus Büros und Gewerbeflächen vor. Im Erdgeschoss, das sich hinter einem Arkadengang erstreckt, werden Büros eingerichtet. Im oberen Geschoss entsteht im mittleren Bereich rund um die einstige Sprecherkanzel (die künftig eine Bar beherbergt) ein Raum für Veranstaltungen, den man mieten kann. Nach draußen zu treten ist aber nicht mehr möglich, die Autofahrer auf der A115 sollen nicht abgelenkt werden. Deshalb wurden die großen Fenster mit Hilfe von Flüssigkristalltechnik so gestaltet, dass sie nur von innen transparent wirken, von außen dagegen dunkel. Die Autobahnverwaltung wollte das so.

Imago/Stefan Zeitz Auf der Baustelle: Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann, Investor Hamid Djadda, SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey und Baustadtrat Oliver Schruoeffeneger (von links).

Das Besondere an dem Projekt ist nicht nur, dass es um ein Gebäude geht, das einst einem ziemlich speziellen Zweck diente. Es bedurfte auch einer umfangreichen konzeptionellen Arbeit, um die Umnutzung des mit sechs Metern im Erdgeschossbereich sehr schmalen und 9,6 Meter hohen Betonbauwerks zu planen. Mit dem Denkmalschutz gab es viele Gespräche, hieß es. Nicht zuletzt musste die Nutzungsänderung auch bauordnungsrechtlich verankert werden, was eine Ausnahmegenehmigung erforderte. Hinzu kam die spezielle Lage. Normalerweise dürfen Gebäude nicht näher als 40 Meter an Autobahnen heranrücken.

Bürgermeister kritisiert, dass 100 Jahre Avus nicht vom Senat gefeiert wird

Doch das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf und Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) hätten ihn unterstützt, würdigte Hamid Djadda. „Ohne ihre Hilfe wären wir nicht fertig geworden.“ Schon in Neukölln habe er gute Erfahrungen mit der Berliner Verwaltung gemacht. Dem Investor, der als Kind im Alter von vier Jahren aus dem Iran nach Deutschland kam, gehört in Berlin noch etwas anderes: die Ohde Neuköllner Marzipan GmbH. „Was viele nicht wissen: Berlin ist auch die Hauptstadt des Marzipans. Nirgendwo wird so viel Rohmasse hergestellt wie hier“, sagt Djadda.

Berliner Zeitung/Benjamin Pritzkuleit In der Kanzel (oben rechts) saßen einst die Sprecher, die über den Verlauf der Autorennen informierten. Künftig soll sie eine Bar beherbergen. Darunter entsteht ein Raum, der für Veranstaltungen gemietet werden kann.

Bei seinem Projekt, in Neukölln eine Luxusmarke zu etablieren, habe ihm die damalige Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) geholfen, lobte er. Giffey bedankte sich am Donnerstag wiederum bei Djadda. „Es wird viele Berliner geben, die glücklich sind, was mit der Avus-Tribüne geschieht und nun sagen: Wir wollen dorthin“, so die heutige Spitzenkandidatin für das Amt des Regierenden Bürgermeisters.

Reinhard Naumann erinnerte sich daran, wie er als Kind mit seinen beiden Geschwistern auf der Rückbank nach Ferienreisen zurückkehrte. Nach der „DDR-Tortur“ auf der Transitstrecke habe die Familie auf der Avus nach dem Funkturm Ausschau gehalten, erzählte er. Als der Turm dann auftauchte, wusste er: „Wir sind wieder zu Hause.“ Wie berichtet wird die Avus am 24. September hundert Jahre alt, aber der Senat und der Bund begehen das Jubiläum nicht. „Ich hätte erwartet, dass die Grünen-Verkehrssenatorin den Jahrestag würdigt“, so der SPD-Bezirkspolitiker.

Christoph Janiesch, Hamburg/Dreidesign Die Avus im Tunnel, eine Grünfläche und Neubauten: So stellt sich der Hamburger Christoph Janiesch den künftigen Stadteingang West von Berlin vor. Die Avus-Tribüne, deren Umbau er geplant hat, befindet sich links.

Wenn Anfang der 2030er-Jahre das Autobahndreieck Funkturm wie angekündigt umgebaut worden ist, wird die Avus allerdings nicht mehr vor der Tribüne verlaufen, sondern weiter südlich. Nach den bisherigen Planungen soll sich dann vor dem Gebäude eine Grünfläche erstrecken. „Das geht nicht“, sagte Baustadtrat Oliver Schruoffeneger am Donnerstag (Grüne). Er hätte dort gern auch weiterhin ein Asphaltband – künftig für einen Radschnellweg, sagte eer. Es gebe auch noch einen anderen Grund: Die Tribüne sei ein „Industriedenkmal“, das eine andere Umgebung erfordere.

Eine solche Einschätzung aus dem Mund eines Grünen-Politikers sei „nicht selbstverständlich“, entgegnete Franziska Giffey. „Ich finde das gut, dass Sie das so ideologiefrei sagen.“