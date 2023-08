Franziska Schmidt riecht, was los ist. Seit fünf Jahren arbeitet sie als Müllwerkerin bei der Berliner Stadtreinigung (BSR). Mit Müll kennt sie sich aus. „Rattengeruch ist besonders streng, bei Windeln kann ich die von Erwachsenen und Babys unterscheiden.“ Wie bitte? „Na, die von Erwachsenen riechen doller“, sagt sie und lacht.

26 Frauen arbeiten inzwischen ganz vorn an der schmutzigen Front als Müllwerkerinnen, wie der Beruf korrekt heißt, zusammen mit mehreren Hundert Männern. BSR-Sprecherin Susanne Jagenburg berichtet, dass man sehr zufrieden ist, „wir wollen unbedingt noch mehr Frauen einstellen“. Deshalb der Schnuppertag auf dem BSR-Betriebshof in Schmargendorf, wo es überhaupt kein bisschen stinkt.

Einige Dutzend Frauen sind gekommen, um sich zu informieren. Unfeministisch ausgedrückt lässt sich sagen: Sie sind alle modeltauglich. Bildhübsch, schick zurechtgemacht, um die 30 bis 40 Jahre alt. Ihnen gibt Franziska Schmidt gemeinsam mit ihren Kollegen darüber Auskunft, wie sie die rund 1,3 Millionen Tonnen Hausmüll, die in Berlin jährlich anfallen, wuppen.

Franziska Schmidt (l.) erklärt Angelique Baumer den Job als Müllwerkerin. Volkmar Otto

„Wie sehen denn Ihre Hände aus“, will eine der Interessentinnen wissen. Franziska Schmidt hebt ihre Hände zum Draufgucken: top gepflegt, unlackierte Nägel in normaler Länge. „Sieht gut aus“, sagt die Fragerin zufrieden.

Eine weitere Interessentin, Angelique Baumer, schreckt stinkender Müll angeblich überhaupt nicht. „Ich windele ständig ein Kind“, sagt die 35-Jährige abgeklärt, zuckt lässig mit den Schultern. Zurzeit arbeitet sie im Supermarkt, vorher war sie in der Gastronomie tätig. „Mit Arbeitszeiten, die nicht familienkompatibel sind.“ Deshalb will sie da weg.

Will sich bewerben: Angelique Baumer. „Ich kann mir das gut vorstellen für mich“, sagt sie. Volkmar Otto

Überhaupt, stinken tue es auch im Supermarkt. „Die Abfälle“, fügt Angelique Baumer sachlich hinzu. „Die Maden.“ Wieder ihr lässiges Schulterzucken. Franziska Schmidt nickt wissend. „Ja, das ist so eine Suppe. Gärung eben.“ Dabei zieht sie die ledernen Handschuhe entschlossen noch mal extra hoch, rückt die schützende Lederschürze zurecht.

Vor fünf Jahren erst beschloss die BSR, auch Frauen auf den Müllwagen einzusetzen. Warum so spät? Man könne es nicht so richtig erklären, sagt die Pressesprecherin etwas ratlos. Dabei ist das Arbeitsfeld Sauberkeit doch im privaten Bereich eindeutig in weiblicher Hand; Kompetenz ist also vorhanden.

Marcel Jäger am Lenkrad des BSR-Müllwagens. BSR-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter können den Lkw-Führerschein machen. Die Fahrschulkosten werden erstattet. Volkmar Otto

BSR-Personalrat Marcel Jäger ist Praktiker, die Geschlechterfrage fasst er prägnant so zusammen: „Wer kann – warum nicht?“ Anfangs habe es wegen der neuen Kolleginnen mit älteren Mitarbeitern einige wenige Schwierigkeiten gegeben. „Aber auch nur unter Männern.“ Die Teams habe man dann neu kombiniert, damit hätten sich Disharmonien schnell erledigt.

Franziska Schmidt war im Jahr 2018 gleich bei der Einstellung der ersten 15 Müllwerkerinnen dabei. „Ein Kollege sagte mir nach einiger Zeit, er hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe.“ Nun sei er beeindruckt. Über die offene Anerkennung hat Franziska Schmidt sich gefreut.



Heute sagt sie: „Es ist mein Traumjob. Ich liebe es.“ Immer an der frischen Luft, viel Bewegung, der Ton untereinander ist kameradschaftlich. „Der Job ist super sinnstiftend, körperliche, ehrliche Arbeit.“

Morgens um 5.30 Uhr geht es los auf dem Betriebshof. Aber dafür ist die Schicht um 14 Uhr vorüber. Volkmar Otto

Arbeitsbeginn ist montags bis freitags um 5.30 Uhr, dann rollt der Lkw vom Hof, an Bord sind immer ein Fahrer sowie zwei Männer oder Frauen. „Sich daran zu gewöhnen, war hart, mein Lebensrhythmus war vorher genau umgedreht.“ Als Türsteherin in angesagten Clubs wie R19 und Rummelsburger Bucht war Franziska Schmidt sonst zu der Zeit noch nicht mal schlafen gegangen. „Aber ein Leben lang kann man das nicht machen.“ Als sie im Radio von der Suche nach Müllwerkerinnen hörte, beschloss sie sofort, sich zu bewerben.

Müllwerkerin bei der BSR – da braucht man Kraft

Auch wenn man es der 1,73 Meter großen und schlanken Frau nicht ansieht: Sie hat Kraft. Das ist entscheidend. Marcel Jäger betont: „Es ist ein schwerer Beruf.“ Sieben, acht Stunden dauert die Schicht. „Dann wuchten wir hintereinander weg 240-Liter-Behälter mit 80 Kilo und 120-Liter-Tonnen mit 50 Kilo die Stufen und Treppen rauf und runter, ziehen sie zum Lkw und wieder zurück zum Haus. Zwölf bis fünfzehn Kilometer täglich laufen – das ist normal auf den Touren.“ Bei Wind und Wetter, Hitze, Kälte, immer.

Belastend sind auch die regelmäßigen Auseinandersetzungen mit Bürgerinnen und Bürgern. „Klar stehen wir vor den parkenden Autos“, sagt Marcel Jäger. „Wo sollen wir denn sonst hin?“ Das aber missfällt immer mehr Ungeduldigen. „Viele beschimpfen uns übel. Es fällt schwer, ruhig zu bleiben.“ Einige nehmen den Gehweg zum Rausrangieren, was große Gefahr für Fußgänger bedeutet. Jäger wünscht sich mehr Verständnis.

240 Liter fasst die Tonne. Sie darf nur so weit beladen werden, dass der Deckel noch zugeht. Sonst nehmen die Müllwerker die Tonne nicht mit. Volkmar Otto

Weitaus öfter aber wird den Müllwerkerinnen und Müllwerkern Wertschätzung entgegengebracht, erzählt Franziska Schmidt. „Total schön ist die Freude von Kindern und Hunden, wenn wir kommen.“ Oft heißt es: „Unsere Helden.“



Wer den Einstellungstest mit Fitnessübungen an Rudergerät, Crosstrainer und Bauchpresse besteht, beginnt mit 3150 Euro brutto Gehalt. Dazu kommt manchmal auch Trinkgeld, fünf Euro pro BSR-Mitarbeiterin und -Mitarbeiter sind erlaubt und werden gern genommen. Kleiner Hinweis für die nächste Begegnung mit dem Team an der Tonne!