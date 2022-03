35.400 Kilometer Kabel und Leitungen, 75 Umspannwerke, 11.350 Verteilstationen. Das sind die Lebensadern und Herzen, über die diese Stadt mit Strom versorgt wird. Sie reichen bis in die Haushalte und Geschäfte, in die Unternehmen und bis an die S-Bahn-Gleise. Der Bedarf ist hoch. Im vergangenen Jahr wurden in Berlin insgesamt 12,6 Terrawattstunden Strom verbraucht.