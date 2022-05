Natürlich ist Müll auf den Straßen und Trottoirs ein Ärgernis. Doch lässt sich manch ein Fund machen zwischen Kippen und Pizzakartons. Gerade dort, wo sonst wenig herumliegt, lohnt ein zweiter Blick.

In einer Seitenstraße in Mitte fand ich kürzlich einen schmalen Zettel, vermutlich aus einem Kellnerblock. Auf dem Zettel steht, ich habe ihn aufbewahrt: „Achtung! Unter dem Auto Babyvögel (birds under the car!)“

Diese zweisprachige Fürsorge für die kleinsten Bewohner der Stadt, noch kleiner als Menschenkinder, macht mich sprachlos vor Rührung. Bis heute hoffe ich, sie haben überlebt, wurden gefunden. Bevor der Zettel wegwehte. Es gibt viel zu behüten, lautet einer meiner liebsten Sätze. Eine Freundin sagte ihn. Wie Recht sie hat.

Auch eine Einkaufsliste gab mir zu denken, machte mich lächeln. Sie entsprach ganz der Jahreszeit, standen doch Spargel und Erdbeeren darauf. Außerdem: Hirse und „Schoki“. Mit Bleistift ergänzt hatte ein Familienmitglied oder jemand aus der WG: Milch.

Ein gefundener Zettel erzählt viel über Vorlieben, Essgewohnheiten, Handschriften

Das kleine Blatt stammte von einem Umzugsunternehmen. Ein Wohnungswechsel hatte also stattgefunden, irgendwann. Man erfährt so viel über Menschen mit solchen Funden in der Hand, dachte ich. Von ihren Vorlieben und Vorzügen. Über die Handschrift. Von Vergangenem und Kommenden, und seien es nur Mahlzeiten.

Apropos Vorzüge: Ein drittes Papier aus derselben Gegend bot diese Streifen zum Abreißen, auf denen in der Regel ein Name und eine Telefonnummer stehen. Musikunterricht, Yoga, ein zu verschenkender Schrank stecken dann dahinter. In diesem verschenkte der Absender aufmunternde Worte: „This ist for you: I love you.“ Oder: „If you don’t like it here, change“. Was man auch bockig lesen kann. Aber dann würde der Satz nicht zu den anderen passen. Ich will glauben, dass da jemand mit Zuneigung um sich wirft. Nur auf Englisch, aber: So what?

Das lässt mich an die Babyvögel, die „birds under the car“ denken. In derselben Woche wie mein Fund wurde in Weißensee ein Schwanennest zerstört. Unbekannte stahlen die acht Eier und legten Steine hinein. Diesen Sommer wird keine Schwanenfamilie das Wasser durchmessen, die Vögel bekommen nur einmal im Jahr Junge.

Ob ich die Eltern je werde sehen können ohne dass mir vor Wut ganz schwindlig wird? Wer macht so etwas? Fakt ist: Diese Menschen entstammen derselben Gattung wie die Behüter der Küken, die „Schoki“-Esser und die Liebe-Verteiler. Man könnte darüber verrückt werden.