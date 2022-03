Berlin -Mehr Personal in der U-Bahn – eine gute Nachricht für die Nutzer des wichtigsten Nahverkehrsmittels in dieser Stadt. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stellen zusätzliche Bahnhofsaufsichten ein. Das bestätigte Markus Falkner, Sprecher des Landesunternehmens, am Donnerstag. „Wir erhöhen die Zahl um rund 50 Prozent.“ Die ersten neuen Teams starten ab Sommer 2022 auf der U8 zwischen Gesundbrunnen und Hermannstraße. Weitere Linien folgen. Zuvor hatten die Bild und die B.Z. berichtet.

Bahnhofsaufsichten gibt es bereits bei der BVG. Aktuell hat sie 136 Beschäftigte dieser Art, die jeweils einen festen Teil der 175 Berliner U-Bahnhöfe betreuen. Jeder Stützpunkt ist für sechs Stationen zuständig. „Die Kolleginnen und Kollegen sind flexibel und mobil, sie stehen über Funk in ständigem Kontakt mit den Leitstellen“, erklärte Falkner. Nun werde die Zahl der Stellen um 66 steigen. Die neuen Aufsichten sollen für verstärkte Präsenz in den Stationen sorgen. „Sie werden 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag für Berlin im Dreischichtsystem im Einsatz sein“, sagte der BVG-Sprecher.

„Auch das ist Verkehrswende“

Es gab 140 Bewerbungen. „Aktuell laufen die ersten Ausbildungen. Die Ausbildung dauert drei Monate“, so Falkner. Wenn alles gut geht, werden in diesem Jahr rund 40 neue Kolleginnen und Kollegen an Bord kommen.

Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit – das zu gewährleisten, sei die Hauptaufgabe des Bahnhofspersonals, so die BVG. Immer wieder beschweren sich Fahrgäste darüber, dass Abfall und Schmutz, den andere Teile der Kundschaft hinterlassen, liegen bleiben. Kundenservice und Fahrgastinformation sind weitere Aufgabenbereiche, sagte Falkner.

Nachdem die BVG Ende der 1990er-Jahre die Zugabfertiger aus der U-Bahn abgezogen hatte, weil sie nicht mehr benötigt wurden, gab es häufig Kritik an „Geisterbahnhöfen“. „Mehr Personal auf U-Bahnhöfen ist ein häufiger genannter Kundenwunsch, dem wir gern nachkommen“, so der Sprecher. Auch der Sicherheitsdienst sei aufgestockt worden. „Täglich sind rund 250 Sicherheitskräfte – eigene und Dienstleister – im Einsatz. Das ist die Zahl der Menschen, die jeden Tag wirklich im Netz unterwegs sind. Die Zahl der Mitarbeitenden liegt naturgemäß natürlich höher.“

„Wir haben personalfreie Bahnhöfe schon immer für eine falsche Entwicklung gehalten. Vandalismus, Drogenhandel und -konsum usw. machen die U-Bahn oft unattraktiv“, so der Fahrgastverband IGEB. „Daher uneingeschränkte Zustimmung. Auch das ist Verkehrswende.“