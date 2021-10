Elstal - Sie gehören zusammen, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben. Das ist schon von der Straße aus zu sehen. Am westlichen Rand von Berlin rollt der Verkehr vierspurig über die Bundesstraße 5. Bald hinter der Stadtgrenze steht ein riesiger Werbemast, er weist den Weg. Am Mast hängen zwei Banner: „Karls Erlebnisdorf“, darunter „Heinz Sielmannn Stiftung – Döberitzer Heide“.

Das eine ist der größte Freizeitpark im Berliner Umland, der 365 Tage im Jahr geöffnet ist und an schönen Sommertagen 15.000 Besucher anlockt, vor allem Familien mit Kindern. Gleich daneben ist die Döberitzer Heide. Das ist jene Naturlandschaft, die im Umland den höchsten Schutzstatus genießt. Großer Rummel neben unberührter Natur – diese Nachbarschaft sorgt nun für Schlagzeilen. In der Heide wurde das erste Wolfsrudel innerhalb des Berliner Rings gesichtet.

Könnten die Wölfe für die Kinder eine Gefahr werden?

Um zu erkunden, ob die Raubtiere aus der Heide für die Kinder im Erlebnisdorf zur Gefahr werden können, geht es am Erlebnisdorf vorbei. Am Parkplatz vor dem Schutzgebiet wartet Peter Nitschke, der Chef der Sielmann-Naturlandschaft, neben seinem Geländewagen. Der 59-Jährige trägt eine moderne Variante der Försterkleidung und erklärt erst mal die wichtigsten Fakten zum Gebiet: „In der Mitte der Heidelandschaft gibt es eine Kernzone, die so groß wie 2500 Fußballfelder ist.“ Und wer darf dort hinein? „Niemand“, sagt er. „Nur die Tiere, die dort ungestört von den Menschen leben.“ Um die Kernzone herum zieht sich dann die Ringzone. In dieser Zone gibt es Wege für Besucher, 22 Kilometer insgesamt. Gerade rollen zwei Radfahrer vorbei.

Die schmale Betonpiste wird schnell zu einem Sandweg. Nitschkes Geländewagen quält sich über ausgefahrene Wege, die bei jedem anderen Auto wohl zum Achsbruch führen würden.

Nitschke schaut trotz der holprigen Fahrt zum Himmel. Als er Kolkraben sieht, hält er an. „Wenn mehrere Kolkraben an einer Stelle sind, kann das ein Indiz dafür sein, dass dort ein Kadaver liegt.“ Er schaut nach, ob die Wölfe ein Tier gerissen haben. Haben sie nicht.

Die Döberitzer Wölfe sind das neueste Rudel in der Bundesrepublik. Die vorerst letzten Zahlen stammen vom November 2020. Da waren es 128 Rudel sowie 35 Paare, die noch keine Jungtiere haben. Die meisten Rudel leben in Brandenburg: 47. Es folgen Sachsen mit 28 und Niedersachsen mit 23. Ein Rudel umfasst sechs bis acht Tiere. Bundesweit sind es offiziell etwas mehr als 1000 Tiere, Kritiker gehen von mehr als 1600 Tieren aus. Vor allem im Osten haben sich die streng geschützten Raubtiere auf ehemaligen Truppenübungsplätzen angesiedelt, auch die Döberitzer Heide gehört dazu.

Gerd Engelsmann Der Chef: Peter Nitschke ist der Leiter der Sielmann-Naturlandschaft Döberitzer Heide. Hier steht er an jener Stelle, an der hinter einem Dreifach-Zaun das neue Wolfsrudel zum ersten Mal gesichtet wurde.

Nitschke klettert auf einen Hügel und schaut durchs Fernglas. Die Landschaft vor ihm ist offen, viel Sand, viel Gras, wenige Bäume. In dieser Gegend fanden 1713 die ersten Truppenübungen unter dem „Soldatenkönig“ statt. Mehr als 300 Jahre lang wurde hier Krieg geübt, von der preußischen Armee, der Reichswehr, der Wehrmacht, der sowjetischen Armee, der Bundeswehr. Damit die Soldaten ein freies Schussfeld hatten, wurden Bäume gefällt. Der Wald wurde zur Steppe. Nach dem Truppenabzug sind in den vergangenen 30 Jahren in der Kernzone wieder Wälder gewachsen.

Fast ausgestorbene Wildpferde

„Dort vorn“, sagt Nitschke. „Kurz vorm Horizont, an der Anhöhe vor dem Wald. Dort sind sie.“ Ein paar winzige Punkte. Aber das sind keine Wölfe, sondern die eigentlichen Stars des Naturschutzgebietes: Przewalski-Pferde. Von ihnen lebten vor 100 Jahren nur noch 30 Exemplare weltweit. Durch ein geduldig betriebenes Zuchtprogramm sind es nun wieder 2000 Tiere. 25 davon leben in diesen Wäldern, und ein paar stehen dort vorn auf dem Hügel. 100 seltene Wisente gibt es auch noch in der Heide sowie Hirsche – und eben: ein frisches Wolfsrudel.

imago/Nature Picture Library Przewalski-Pferde waren fast ausgestorben. Sie gelten als wehrhaft. 25 Exemplare leben in der Döberitzer Heide.

Die Menschen haben den Wolf vor 200 Jahren in Deutschland ausgerottet: Heute gibt es ihn wieder fast überall, nur im Saarland nicht. Die EU hat den Wolf 1992 zur streng geschützten Art erklärt, alle EU-Länder haben sich dazu verpflichtet, seinen Schutz zu garantieren.

Nitschke steigt wieder in den Jeep und holpert die ausgefahrenen Wege entlang. Ein Bagger steht am Weg. Arbeiter bessern die Wege aus, die einst von Panzern zerfahren wurden. Einer von ihnen zeigt auf ein ausgetrocknetes Schlammloch, tiefe Tierspuren sind zu sehen. „Ein Wolf“, sagt er. „Wenn wir abends fertig sind, haben die ihre Ruhe. Hier sind überall Spuren.“

Das ist die Meinung eines Laien. Was sagt Nitschke? Er geht nah heran, schaut sich die Spur an – das sogenannte Trittsiegel. „Die Abdrücke der Pfoten sind zu klein für einen Wolf, und die Schrittlänge ist viel zu kurz – und es ist nur eine Spur. Warum sollte sich bei dieser breiten Schneise ein Wolf vom Rudel getrennt haben“, sagt er. „Außerdem tritt ein Wolf mit den Hinterpfoten in die Spur der Vorderpfoten.“ Nitschke schüttelt den Kopf. „Das war eher ein Hütehund. Hier sind Schäfer unterwegs.“

Gerd Engelsmann Der Bauarbeiter am Wegesrand sagt, es sei eine Wolfsspur. Da muss erst mal der Fachmann ran.

Wölfe sind Raubtiere, die jeden Tag zwei Kilo Fleisch fressen. Sie sind geduldige Jäger. Wolfsschützer bezeichnen sie als Gesundheitspolizei der Natur, weil sie vor allem schwache, alte und kranke Tiere jagen und so die Wildbestände gesund halten. Sie sind aber auch „Futter-Opportunisten“ und nehmen, was sie am leichtesten bekommen – Schafe, Ziegen und Kälber zum Beispiel.

Schafe sind lebende Rasenmäher, sie sollen in der äußeren Zone viel fressen und so die baumlose Heidelandschaft erhalten. Bislang hat einer der Schäfer in der Döberitzer Heide acht Ziegen und zwei Schafe an die Wölfe verloren. Bei einem anderen Schäfer wurden zwei Schafe gerissen und eines verletzt. Drei Tiere sind verschwunden. Die Schäfer bekommen nun Entschädigungen von der Landesregierung und Geld für Elektrozäune, die vor Wölfen schützen.

Viele Menschen aus Dörfern in Wolfsgebieten fürchten die Wölfe und lassen ihre Kinder nicht mehr allein in den Wald. Sie beklagen, dass die meisten Wolf-Fans Großstädter sind, die weder Ahnung vom Leben auf dem Lande noch von der Natur haben. Die Fronten sind verhärtet: Die eine Seite beharrt auf dem strengen Schutzstatus, die andere Seite will den Wolf endlich jagen dürfen.

Die streng geschützten Wölfe kosten Geld. 2011 zahlte die Brandenburger Landesregierung 15.158 Euro an Bauern für gerissene Nutztiere, 2020 waren es dann 125.657 Euro. Für die Prävention – also für Zäune und Herdenschutzhunde – wurden vor zehn Jahren 55.647 Euro gezahlt, inzwischen 1,82 Millionen Euro.

Nun erreicht Peter Nitschke die Stelle, an der das Wolfsrudel vor vier Wochen zum ersten Mal gesichtet wurde. Die Kernzone wird von gleich drei Zäunen hintereinander gesichert. Teile davon sind gerade erneuert worden. „Und bei der Endabnahme sah einer der Männer auf der anderen Seite das ganze Rudel“, erzählt Nitschke. „Er war perplex. Alles ging so schnell, dass die Wölfe weg waren, bevor er sie mit dem Handy fotografieren konnte.“

Könnten die Wölfe den Menschen im Erlebnisdorf oder in Berlin gefährlich werden? Nitschke sagt: „Die entscheidende Frage ist doch: Was sollten die Wölfe dort?“ Wenn die Jungtiere zwei Jahre alt sind, werden sie aus dem Rudel verdrängt. „Warum sollten sie freiwillig zu Menschen gehen? Ihr einziger Plan ist es, ein neues Rudel zu gründen.“ Sie liefen, sagt Nitschke, möglichst immer im Schutz des Waldes. Müssten sie durch ein Dorf, beeilten sie sich. Und was, wenn sie auf Menschen treffen? „Das sind Zufallsbegegnungen, die Wölfe nicht mögen“, sagt er. „Sie suchen ein großes, einsames Revier, in dem sie ihre Ruhe haben, in dem sie Wasser und Nahrung finden und vor allem einen Artgenossen zur Gründung eines neuen Rudels.“

dpa/Bernd Thissen Wisente werden bis zu eine Tonne schwer. Sie wissen sich zu verteidigen.

Hinter den Zäunen am Rand der Kernzone bleibt die Natur sich selbst überlassen, der Mensch mischt sich nicht ein. Frage: Was wird passieren, wenn drei Arten aufeinandertreffen, die geschützt sind oder vom Aussterben bedroht – und eine Art zählt zu den Raubtieren? Sind die Wisente und Przewalski-Pferde in Lebensgefahr?

„Wisente sind drei Meter hoch, drei Meter lang, bis zu eine Tonne schwer und bis zu 60 Stundenkilometer schnell“, sagt Nitschke. „Wenn ich ein Wolf wäre, würde ich mir definitiv leichtere Beute suchen.“ Und was ist mit den Pferden? „Wir müssen beobachten, was passiert. Aber ich gehe davon aus, dass es keine Übergriffe gibt.“ Przewalski-Pferde ähnelten Wildpferden. „Sie sind ausgesprochen wehrhaft, sie beißen und treten nach vorn und hinten.“

Vielleicht wandern die Wölfe auch weg

Weiter geht es durchs Gelände. Dort vorn ist eine haushohe Erhebung, die wie ein Felsen aussieht. Es ist jedoch ein wilder Haufen Beton, aus dem lange rostige Stahlstangen ragen – ein gesprengter Bunker. Ein Hohlraum ergibt eine Höhle. Nitschke erzählt, dass sie nachgeschaut haben, ob dort die Wolfshöhle ist. „Aber die ist fast nie zu finden.“ Es sei recht unwahrscheinlich, einen Wolf zu treffen. Die erste Wolfsspur wurde hier in der Heide im Jahr 2006 gefunden. „Und ich habe nur einmal einen Wolf gesehen.“

Er zeigt auf die Wälder und erzählt, dass überall Wildkameras versteckt sind, die ausgelöst werden, wenn sich vor ihren Linsen etwas bewegt. „Das ist 300.000 Mal passiert“, sagt Nitschke. „Aber nur auf einem Foto war ein Wolf.“

Und er erklärt, dass ein Wolfrevier üblicherweise viermal so groß ist wie die Heide. „Ob die Wölfe bleiben, hängt davon ab, ob sie genügend Futter finden. Es ist nicht auszuschließen, dass sie nach dem nächsten Wurf merken, dass der Platz nicht ausreicht, und abwandern.“

Kinder in der „Saftpresse“

Ein Dutzend Kinder sitzen in der „Saftpresse“, einem Fahrgeschäft, das sie bis unter die Decke der großen Scheune in Karls Erlebnisdorf hebt. Dann fallen sie wieder nach unten und jauchzen dabei. Auch im Karussell „Beerchen-Schleuder“ sitzen frohe Kinder.

Im Erlebnisdorf dreht sich alles um Erdbeeren, um Essen und um Spaß. Mit Erdbeeren sind die Betreiber reich geworden. Sie belieferten zunächst einen bekannten Marmeladenhersteller. Als der dann die Früchte aus Osteuropa holte, sattelte die Karls Tourismus GmbH auf Direktvermarktung um und stellt seither auch in Berlin ihre Verkaufshäuschen auf, die wie riesige Erdbeeren aussehen. Dazu kommen inzwischen fünf Erlebnisdörfer.

Im Erdbeerdorf nahe der Heide sind junge Familien unterwegs. Die Kinder rutschen auf Kartoffelsäcken eine lange Rutsche runter, schauen zu, wie in der gläsernen Manufaktur Erdbeermarmelade und Bonbons hergestellt werden.

Gerd Engelsmann „Karls Erlebnisdorf“ ist vor allem ein großer Vergnügungspark, bei dem sich das meiste um Erdbeeren dreht.

Es gibt auch Tiere, Ponys zum Reiten und Ziegen zum Füttern. Aber keine Wölfe. Laura Möller ist mit ihren Kindern hier. Gerade ruft sie ihren Sohn. Er ist sieben Jahre alt, die Tochter ist vier, die Kinder toben durchs Gelände. Hat sie schon von den Wölfen in der Nachbarschaft gehört? „Wir sind aus Köln“, erzählt Laura Möller, aber ihre Mutter stamme aus Berlin, deshalb kenne sie die Wolfsgeschichten aus Brandenburg. „Die Wölfe sollen da draußen ihren Freiraum haben und wir hier drinnen unseren Spaß“, sagt sie. „Ich weiß, dass Wölfe Angst vor Menschen haben, also brauche ich keine Angst vor Wölfen haben. Vor allem nicht bei diesem Trubel hier.“

Gerade fliegt ein Wagen der Achterbahn über sie hinweg. Die Passagiere schreien vor Angst oder vor Glück. Ein paar Meter weiter schaut eine riesige Kartoffel aus Kunststoff über eine Mauer. Die Figur spricht, verstehen kann man bei all dem Lärm rundherum nichts.

Wie hat Peter Nitschke gesagt? Wölfe suchen vor allem Abgeschiedenheit und Ruhe. Die gibt es hier nicht, auch nicht gegenüber bei den alten Kasernen, die nun saniert werden. Die „Karl“-Firma will innerhalb von zehn Jahren 100 Millionen Euro investieren. Das Erlebnisdorf expandiert heftig.

Dieser laute Ort für Menschen rückt nun immer näher heran an die stillen Weiten, die den wilden Tieren gehören.