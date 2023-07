Die Altbauwohnung von Leandra und ihren Eltern in Prenzlauer Berg liegt direkt gegenüber ihrer Kita. Doch seit drei Monaten kann sie das Gebäude nur noch aus dem Fenster betrachten. Die Dreijährige lebt seit April isoliert von anderen Menschen, weil sie unter einer seltenen Bluterkrankung (schwere aplastische Anämie) leidet und ihr Immunsystem stark geschwächt ist. Schon an einem harmlosen Virus könnte sie sterben. Deshalb suchen ihre Eltern verzweifelt nach einem Stammzellenspender für ihr kleines Mädchen und haben sich über die DKMS Donor Center gGmbH (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) an die Berliner Zeitung gewandt.

„Leandra möchte ihre Freunde so gerne mal wieder treffen und wie andere Kinder den Sommer genießen“, sagt ihr Vater Clemens K. Spontan ins Freibad fahren oder ein Eis essen gehen, das kann Leandra nicht, weil sie die Wohnung nur verlassen darf, wenn sie wieder stationär in die Klinik muss. Dort hat die Dreijährige schon viele Wochen verbracht.

Bis kurz vor Ostern habe niemand für möglich gehalten, dass Leandra schwer krank ist, denn sie sei ein kerngesundes und aufgewecktes Mädchen gewesen, sagt ihr Vater. Doch plötzlich bekam sie am ganzen Körper blaue Flecken, die sich nicht zurückbildeten. Außerdem litt sie unter einer bakteriellen Hautinfektion (Flechte). „Wir waren in großer Sorge und sind mit ihr zum Kinderarzt gefahren“, berichtet er.

Leandra ist trotz ihrer schweren Erkrankung noch fröhlich. Hier im Helios-Klinikum Berlin-Buch. Privat

Bei einer Blutuntersuchung stellte der Mediziner fest, dass die Entzündungswerte bei Leandra sehr hoch waren, und diagnostizierte eine Streptokokken-Infektion. Sie bekam zunächst ein Antibiotikum, die blauen Flecken verschwanden. „Wir waren wieder beruhigt, weil es unserem Kind auch körperlich gut ging“, so der Vater.



Doch schon wenige Wochen später bekam seine Tochter einen Hautausschlag am ganzen Körper, Einblutungen kamen hinzu. Der Kinderarzt verschrieb Kortison, der Ausschlag bildete sich zurück. Leandra durfte weiterhin in den Kindergarten gehen.

Solange bis die Eltern einen Anruf des Mediziners bekamen, sie sollten sofort mit ihrem Kind in die Praxis kommen. „Bei einer weiteren Blutuntersuchung ist festgestellt worden, dass Leandras Blutwerte eine Katastrophe waren und dass das auf eine Leukämie hindeuten könnte. Der Arzt wunderte sich, dass Leandra unter diesen Umständen überhaupt so fit war, in die Kita gehen zu können“, erinnert sich der Vater an den „schlimmsten Tag in seinem Leben“ Mitte April zurück. Leandra wurde noch am selben Tag in die Kinderonkologie der Helios-Klinik Berlin-Buch eingewiesen.



Auch dort musste das tapfere Mädchen mehrere Blutuntersuchungen und zwei Knochenmarkpunktionen unter Narkose über sich ergehen lassen, bis die Ärzte Leandras Krankheit herausfanden. Sie diagnostizierten nach zwei Wochen die schwere aplastische Anämie.

Leandra mit ihrer Spielzeug-Gitarre. Sie möchte gerne wieder andere Kinder treffen und gesund sein. Privat

Arzt: „Knochenmarktransplantation unabdingbar“

„Das Mädchen leidet unter einer Erkrankung des blutbildenden Knochenmarks, welche zu einer dramatischen Verminderung der Produktion aller Blutkörperchen (rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, Blutplättchen) führt“, erklärt ihr behandelnder Arzt Patrick Hundsdörfer, Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin im Helios-Klinikum Berlin-Buch. Die genaue Bezeichnung der Erkrankung lautet hypozelluläres RCC (refractory cytopenia of childhood) und ist eine Subgruppe der myelodysplastischen Syndrome.

Aufgrund des Knochenmarkversagens habe das Mädchen ein sehr reduziertes Immunsystem mit hohem Risiko, potenziell lebensbedrohliche Erkrankungen zu akquirieren, eine Blutungsneigung und müsse regelmäßig Transfusionen roter Blutkörperchen erhalten. Der rasche Beginn einer Therapie, in der Regel der Ersatz des erkrankten Knochenmarks durch eine allogene Knochenmarktransplantation, sei hier unabdingbar, so der Mediziner weiter.



„Die Diagnose war ein großer Schock für uns und wir konnten sie zunächst nicht begreifen, weil Leandra noch immer so fröhlich über die Krankenhausflure tobte“, erzählt Clemens K.

Zuerst ist laut Hundsdörfer versucht worden, einen passenden Spender aus Leandras Familie für eine Knochenmarktransplantation zu finden. „Da wir niemand passenden identifizieren konnten, haben wir zunächst eine immunsuppressive Therapie begonnen, die jedoch nur bei einem Teil der Patienten und oft auch nicht dauerhaft hilft“, sagt der Chefarzt.

Als ihr Kind für ein paar Tage auf die Intensivstation verlegt wurde, um dort die Immunsuppressive zu erhalten, sei den Eltern das Ausmaß erst richtig bewusst geworden, erzählt Leandras Vater. Überall hätten Geräte gepiept, an denen Leandra angeschlossen war. „Sie durfte sich nicht umdrehen und hat das überhaupt nicht verstanden. Bringen Sie mal einem Kind bei, dass es ruhig liegen soll“, so Clemens K.

Vor ein paar Tagen durften die Eltern mit Leandra das Krankenhaus wieder verlassen. Doch in ihrer Wohnung müssen sie sich von der Außenwelt vollständig abkapseln. Sogar bei 30 Grad Außentemperatur sitzt die Familie drinnen. Die Einkäufe erledigt sie über Lieferdienste. Die Gefahr, dass sich die Tochter bei Kontakten mit anderen Menschen infizieren könnte, ist momentan zu groß.

Wenn ein Stammzellenspender für Leandra gefunden wird, hat sie eine Chance, wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können und auch wieder ihre Kita zu besuchen. Über die DKMS haben die Eltern nun den Aufruf „Lachen Leben Leandra | DKMS“ gestartet und hoffen, dass sie auf diesem Wege einen geeigneten Spender für ihre Tochter finden. „Wir können unserem Kind nicht helfen. Ihr Leben ist abhängig von Dritten. Aus diesem Grund bitten wir möglichst viele Menschen, sich bei der DKMS zu registrieren“, sagt Clemens K.

Auch ihm sei erst als sein eigenes Kind schwer krank wurde bewusst geworden, wie wichtig es sei, dass die Gemeinschaft in einer solchen Situation zusammenhalte. „Man muss sich nur vorstellen, dass das, was meiner Tochter passiert ist, seinen eigenen Verwandten widerfahren könnte“, betont Clemens K.

Das Leben der Eltern ist seit der Diagnose komplett aus den Fugen geraten. Sie mussten ihre Jobs reduzieren, um Tag und Nacht für ihr Kind da zu sein, und sie machen sich nun auch über ihre Existenz Sorgen. Bei jedem blauen Fleck und jeder weiteren Veränderung seien sie in Alarmbereitschaft. „Wenn Leandra mehr als 38 Grad Fieber hat, müssen wir sofort in die Klinik. Die Tasche ist immer gepackt.“



Clemens K. hofft, dass sich das Schicksal positiv wendet und seiner Tochter geholfen werden kann. Er sagt: „Ich wünsche mir so sehr, dass sie wenigstens den nächsten Sommer wieder genießen kann. Mehr brauche ich nicht.“