Berlin - Wochenlanges Warten auf eine Geburtsurkunde, einen Termin für die Anmeldung eines Reisepasses oder der vorgeschriebenen Ummeldung beim Umzug. Dabei besteht längst das erklärte politische Ziel, beim Bürgeramt einen Termin innerhalb von 14 Tagen zu bekommen. Die Liste an ärgerlichen Unzulänglichkeiten der Berliner Verwaltung ist ellenlang, da hätte es nicht noch einer völlig verpatzten Wahl mit einer erschreckenden Menge an Unregelmäßigkeiten bedurft. Jetzt gibt es Vorschläge, wie es besser gehen könnte. Mal wieder.

Es war ein bemerkenswerter Auftritt eines lange Zeit scheinbar in der Versenkung Verschwundenen: Am Dienstagabend sagte der frühere Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit im RBB-Fernsehen, die Verwaltung der Stadt sei „schlechter aufgestellt als jede Kreissparkasse“. Da helfe es auch nicht, noch mehr Geld ins System zu pumpen, so Wowereit. Die Strukturen müssten geändert werden.

Wie richtig diese Bestandsaufnahme ist, bestätigte ein Sprecher der Innenverwaltung am Mittwoch indirekt. Nach seinen Worten würden inzwischen in den Bürgerämtern fast 150.000 Termine pro Monat gebucht. „Bis September konnten über 200.000 Termine mehr angeboten werden als im vergleichbaren Zeitraum des Jahres 2020.“ Trotz all dieser Anstrengungen hält sich das Bild einer ineffektiven und im besten Fall überforderten Verwaltung hartnäckig.

Klaus Wowereit gibt Ratschläge. Dabei hätte er es selbst anpacken können

Davon abgesehen, dass Klaus Wowereit mindestens in seiner Zeit als Regierender Bürgermeister von 2001 bis 2014 jede Chance gehabt hätte etwas zu ändern, hat er sicher einen Nerv getroffen. Jedenfalls kündigte tags darauf die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey im Tagesspiegel Strukturänderungen an. Es brauche klare Zuständigkeiten für Bezirke und Hauptverwaltung. Bei Projekten von gesamtstädtischer Bedeutung oder Wohnungsbauvorhaben müsse „es die Möglichkeit des Durchgriffs geben“. Unter anderem dafür wolle sie „sehr zeitnah“ in einem Verfassungskonvent Vorschläge für eine effektivere Verwaltung erarbeiten und verwirklichen.

Die Idee dafür geistert seit einigen Monaten durch das politische Berlin. Bereits im Juni hatte die Berliner Zeitung darüber berichtet, dass die Parteien in seltener Einigkeit das Problem grundsätzlich angehen und in der nächsten Legislaturperiode einen Konvent einberufen wollten.

Frank Nägele bezeichnet Franziska Giffeys Aussagen im Gespräch mit der Berliner Zeitung als „ein Geschenk“. Der 57-Jährige ist Staatssekretär für Verwaltungs- und Infrastrukturmodernisierung in der Senatskanzlei. Er war maßgeblich an den Passagen des SPD-Wahlprogramms beteiligt, aus dem Giffey in dem Zeitungsbeitrag schöpfte. Mit ihrem Amtsantritt, so hofft Nägele, könnte der Prozess endlich in Gang kommen.

Doch mit einem Konvent, an dessen Ende möglicherweise in zwei Jahren eine Verfassungsänderung stehen soll, sei es nicht getan, so Nägele. „Die Menschen müssen schnell merken, dass wir verstanden haben“, sagt er. „Wir werden an den Bürgerämtern zeigen müssen, dass wir’s können.“ Konkret heiße das, das 14-Tage-Ziel für einen Termin zu realisieren. Doch es gehe um mehr. So müsse endlich die Digitalisierung in den Standesämtern vorangetrieben und die Verwaltung zeitgemäß ausgestattet werden.

Bleibt das Thema der beiden Berliner Ebenen, dem Land und den Bezirken. Nägele spricht von einer „organisierten Verantwortungslosigkeit“. Durch ein Wirrwarr an Kompetenzen sei in Wahrheit niemand für irgendetwas verantwortlich. Für Nägele ist klar: „Wir brauchen eine Verantwortungskultur. Und dafür brauchen wir Strukturen.“

Für den FDP-Verwaltungsexperten Henner Schmidt ist „die Zweistufigkeit eigentlich gut, weil sich eine Senatsverwaltung nicht beispielsweise um eine lockere Gehwegplatte in Treptow kümmern kann“, wie er sagt. Aber die Zuständigkeiten seien eben nicht sauber getrennt. Die Folge, so Schmidt: „Leider können beide Seiten, Senat und Bezirke, damit gut und bequem leben.“ Damit müsse Schluss sein.