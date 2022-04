Lange haben die Beschäftigten der landeseigenen Vivantes-Kliniken für einen Tarifvertrag gekämpft. Seit erstem Januar ist er in Kraft. Zu lange müssen sie auf dessen Umsetzung warten, stellt die Gewerkschaft Verdi fest, und deshalb übergeben an diesem Mittwochmorgen Vertreterinnen der Belegschaft vor der Konzernzentrale in Reinickendorf eine Petition an Gesundheitssenatorin Ulrike Gote und Finanzsenator Daniel Wesener. Beide Grünen-Politiker werden gegen 8 Uhr zur Aufsichtsratssitzung erwartet.

Es geht um personelle Verstärkungen für Pflegekräfte und Hebammen. Es geht zudem um die vereinbarte Lohnerhöhung für Mitarbeitende in den Tochterfirmen. „Die wurde nicht ausgezahlt“, sagt Gewerkschaftssekretär Max Manzey. „Das führt zum Beispiel dazu, dass Reinigungskräfte 11,11 Euro pro Stunde erhalten.“ Unlängst hat der Senat eine Anhebung des Mindestlohns von 12,50 auf 13 Euro in die Wege geleitet. Strittig ist auch die Eingruppierung. „Das ist eine Frage der Auslegung, die bei Kollegen monatlich 100 bis 200 Euro weniger ausmachen kann.“

Pflegekräfte und Hebammen der Vivantes-Häuser beklagen, dass die Besetzungen der Schichten nicht detailliert erfasst würden, was die Konzernleitung damit begründet, dass die erforderliche Software noch nicht vollständig umgestellt sei. Seit diesem Monat werde aber Freizeitausgleich bei zu hoher Belastung gewährt, hieß es. „Die Kolleginnen wollen eine bessere personelle Besetzung“, sagt Gewerkschaftssekretär Manzey. Am Dienstag trafen Vertreter von Verdi und Grünen zusammen, um über das Thema zu sprechen.

Bereits Anfang März hatten die Beschäftigten die Umsetzung des Tarifvertrags und Entlastung angemahnt und angekündigt, die Personalstärke auf den Stationen selbst dokumentieren zu wollen. Ende Oktober hatten sich Verdi und Vivantes nach einmonatigem Streik auf ein Eckpunktepapier verständigt.