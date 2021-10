Berlin - Die Chaos-Wahlen sind gelaufen. Obwohl die juristischen Auseinandersetzungen über ihre Rechtmäßigkeit noch nicht einmal begonnen haben, wird längst an einer neuen Regierung gearbeitet. Alles spricht für ein rot-grün-rotes Bündnis, am Freitag beginnen die Koalitionsverhandlungen. Dabei wird es auch darum gehen, wer dem neuen Senat angehören wird. Laut Landesverfassung dürfen es maximal zehn Personen sein plus Regierungschef.

Weil die Grünen fünf Mandate hinzugewannen und jetzt 32 Abgeordnete stellen, während SPD (36 Mandate, das sind minus 2) und Linke (24, minus 3) verloren, dürfte sich die Aufteilung der Posten verändern. Nachvollziehbar wäre folgendes Tableau: Linke (2), Grüne (4), SPD (4 plus 1). Denkbar wäre aber auch, dass es bei je 3 Posten für Linke und Grüne bliebe, die Grünen dann aber Ressorts mit mehr Gewicht bekämen.

Im Senat gelten sieben Abgänge als sicher

Neben Michael Müller scheiden in jedem Fall Dilek Kalayci (Gesundheit) und Sandra Scheeres (Bildung, alle SPD) aus, der Weggang von Regine Günther (Verkehr, Grüne) gilt als ebenso wahrscheinlich wie der von Sebastian Scheel (Stadtentwicklung, Linke) und Matthias Kollatz (Finanzen, SPD). Die Zukunft von Ramona Pop (Wirtschaft, Grüne) ist offen. Sie wird als Kandidatin für eine Position im Bund gehandelt. In Berlin gesetzt ist Franziska Giffey (SPD) als Regierende Bürgermeisterin, ihre Stellvertreter – in Berlin heißen sie Bürgermeister – dürften Bettina Jarasch (Grüne) und Klaus Lederer (Linke) werden. Alles andere ist Verhandlungssache.

dpa/Monika Skolimowska Haben ihren Platz im neuen Senat sicher: Franziska Giffey (r.), Bettina Jarasch und Klaus Lederer nach den Sondierungsgesprächen.

dpa/Christoph Söder Für sie könnte die Zeit im Senat zu Ende gehen: Wirtschaftssenatorin Ramona Pop und Verkehrssenatorin Regine Günther einen Tag nach der Wahl bei der ersten Fraktionssitzung der Berliner Grünen.

So hat die SPD deutlich gemacht, dass sie das Stadtentwicklungsressort gerne zurückbekäme, um die Wohnungspolitik wieder maßgeblich zu bestimmen. Im Gespräch sind Ex-Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup, der es geschafft hat, den BER fertigzustellen, und Innensenator Andreas Geisel. Beide kennen das Ressort nur allzu gut. Lütke Daldrup war dort von 2014 bis 2016 als Staatssekretär tätig. Geisel bekleidete fast zur gleichen Zeit das Amt des Stadtentwicklungssenators.

dpa/Monika Skolimowska Berlins künftiger Stadtentwicklungssenator? Ex-Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup

Gegen Lütke Daldrup spricht, dass er bei der Senatsbildung bereits 65 Jahre alt wäre. Gegen Geisel als Stadtentwickler spricht, dass Franziska Giffey ihn als verlässlichen Innensenator möglicherweise für unabkömmlich hält. Sollte Geisel doch gehen, könnte Polizei-Kenner Tom Schreiber Innensenator werden.

Welches Ressort passt zu Bettina Jarasch?

Die Linke würde das Stadtentwicklungsressort zwar gerne behalten, doch ist ihr klar, dass sie „nicht aus der Position der Stärke“ verhandelt, wie es in der Fraktion heißt. Dennoch will sie sich in der Frage „nicht unter Wert“ verkaufen. Soll heißen: Wenn das Stadtentwicklungsressort verloren geht, fordert die Linke einen adäquaten Ersatz.

Klaus Lederer, der bisher das Amt des Kultursenators bekleidete, wird auch als künftiger Kultursenator gehandelt. Dabei könnte sein Ressort um den Bereich Wissenschaft erweitert werden, der jetzt noch dem Zuständigkeitsbereich des Regierenden Bürgermeisters zugeordnet ist. Damit würde die SPD das Problem lösen, dass Franziska Giffey als Wissenschaftssenatorin für die Freie Universität zuständig wäre, die ihr den Doktortitel aberkannt hat. Die Abgabe dieses Ressorts gilt als zwingend, um einen Interessenkonflikt zu vermeiden.

Die Wissenschaft könnte jedoch ebenso mit Bildung zusammengefasst werden, heißt es in Koalitionskreisen. Selbst eine Aufwertung des Wirtschaftsressorts mit der Wissenschaft wäre denkbar – als Spiegel einer Verzahnung von Wirtschaft und Wissenschaft, wie sie auf dem Zukunftscampus von Siemens oder in der Urban Tech Republic des stillgelegten Flughafens Tegel geplant ist. Möglicherweise wäre das etwas für Bettina Jarasch.

Außerdem werden die Grünen das Ressort für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz erneut besetzen wollen. Es hat noch keine Grünen-Beteiligung an einer Regierung gegeben, in der sie nicht das Umweltressort übernommen haben, und in Berlin gehört Verkehr fast untrennbar dazu. Würde man dann noch Wirtschaft dazupacken, entstünde ein Machtzentrum, an dem beim Umbau zur klimagerechteren Stadt kaum ein Weg vorbei führte. Immer wieder fällt dabei der Name Antje Kapek. Gut denkbar, dass es die Co-Fraktionschefin aus dem starken Kreuzberger Kreisverband in den Senat zieht.

Bei Finanzen spricht vieles für die SPD

Gleichzeitig liebäugeln die Grünen aufgrund ihres Stimmenzuwachses aber auch mit einem weiteren Schlüsselressort: Finanzen. Denn wo das Geld ist, ist die Macht. Auch hier hätte Bettina Jarasch ersten Zugriff. Allerdings fehlt ihr Verwaltungserfahrung, was in der als kompliziert geltenden Finanzverwaltung schwierig werden könnte.

Gegen ein grünes Finanzressort spricht zudem, dass in den vergangenen Jahrzehnten in Berlin stets eine besonders kurze Leitung zur Senatskanzlei bestand. Meistens waren beide in der Hand einer Partei, oft bestand eine enge persönliche Verbindung. So holte sich Klaus Wowereit für seinen Sparkurs Thilo Sarrazin an die Spree. Als Michael Müller 2014 von Wowereit übernahm, gab es auch einen Wechsel bei den Finanzen: Matthias Kollatz kam ins Amt.

dpa/Jörg Carstensen Gehandelt als neuer Finanzsenator: Ex-Parlamentarier Torsten Schneider

Insofern ist es naheliegend, dass die SPD wieder Ambitionen auf das Finanzressort hegt. Und ebenso naheliegend ist, dass es dann eben nicht mehr der Müller-Vertraute Kollatz sein dürfte. Stattdessen wird der Name des Finanzexperten Torsten Schneider gehandelt. Anders als Kollatz ist Schneider bei der Wiederwahl ins Abgeordnetenhaus gescheitert, gilt aber als Vertrauter von Fraktionschef Raed Saleh, dem starken Mann in der Partei. Eine gute Voraussetzung.

Eher pro forma weisen auch die Linken darauf hin, dass sie das Finanzressort ebenfalls besetzen könnten. Was die Partei in jedem Fall beansprucht, ist die Senatsverwaltung für Soziales. „Ein Thema, das wir genuin bei uns haben wollen“, verlautet aus der Fraktion. Amtsinhaberin Elke Breitenbach hätte sicher Chancen. Gut denkbar aber auch, dass die Partei nach den Verlusten bei der Wahl wenigstens ein neues Gesicht präsentieren will.