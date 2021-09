Berlin - Es ist mittlerweile vier Monate her, dass nach der langen Lockdown-Pause auch in Berliner Restaurants wieder gegessen und getrunken werden darf. Zwar gehen die Umsätze seitdem wieder leicht nach oben, doch die Stimmung im Gastgewerbe ist weiterhin gedrückt. Noch immer sieht etwa jeder zweite Wirt in Berlin sein Lokal von der Pleite bedroht. 28 Prozent ziehen sogar eine Betriebsaufgabe in Erwägung. Das ergab Anfang September eine Umfrage unter Hauptstadt-Gastronomen. Ein großes Problem: Es fehlt Personal.

Nach Auskunft der Bundesagentur für Arbeit gab es in der Gastronomie und in der Hotellerie im August bundesweit zusammen nahezu 28.500 offene Stellen. Das waren doppelt so viele wie noch im April. Aktuelle Zahlen für Berlin sind in der hiesigen Arbeitsagentur nicht zu bekommen. Die jüngsten Angaben beziehen sich auf Februar dieses Jahres. Seinerzeit zählte die Berliner Gastronomie 49.860 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, 14.753 waren es in der Hotellerie. Im Vergleich mit dem Februar 2019 gingen den Restaurantbetreibern in der Stadt damit etwa 8500 Mitarbeiter verloren. 5000 weniger zählten die Hoteliers. Berliner Hochrechnungen für den Juni zeigen, dass der Branche weitere 2000 Beschäftigte fehlen. Die Leute waren gegangen, und viele kamen nicht wieder.

Kürzere Öffnungszeiten, Büfett statt Bedienung

„Viele Betriebe haben große Schwierigkeiten, Leute für Küche und Service zu finden“, sagt Gerrit Buchhorn, Vize-Chef des Berliner Hotel- und Gaststättenverbandes. Und er kennt die Folgen. Restaurants und Bars hätten die Öffnungszeiten verkürzt, einige nur noch an fünf statt sieben Tagen in der Woche geöffnet. Zuweilen gibt es Büfetts statt Bedienung. Hotels böten weniger Zimmer an, weil auch im Housekeeping Leute fehlten. Teils müssten sich Betriebe wegen fehlender Köche auf ein Frühstücksangebot beschränken. Auch die Gründe für den Personalmangel sind laut Buchhorn klar: 19 Monate Pandemie, nur knappe Kurzarbeiterbezüge, kein Trinkgeld und keine klare Aussicht, wann es wieder weitergehen würde. „Da haben sich viele umorientiert.“

Dass viele Kellner und Köche nach dem Lockdown nicht zurückkommen, führt man bei der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten auch auf das schlechte Image der Branche zurück. Ursache seien niedrige Löhne, unbezahlte Überstunden, keine verlässlichen Arbeitszeiten. Auch Gerrit Buchhorn glaubt, dass die Unternehmen potenziellen Bewerbern attraktivere Angebote machen müssten. „Im Zweifel müssen sich die Betriebe auch die Rahmenbedingungen anschauen“, sagt er. Dass bessere Löhne gezahlt werden müssten, will er nicht sagen.

Dabei rangiert das Gastgewerbe in Deutschland im unteren Teil der Gehaltsstatistik. Während im vergangenen Jahr hierzulande das monatliche Durchschnittseinkommen laut Statistischem Bundesamt bei 3975 Euro brutto für eine Vollzeitstelle lag, verdiente man in der Gastronomie im Schnitt 1893 Euro, etwa halb so viel wie im Handel.

Marko Domazet, dem das Burger-Restaurant Grindhouse in der Kollwitzstraße in Prenzlauer Berg gehört, hat ebenfalls einen großen Exodus erlebt. Während der Lockdowns hängte die Hälfte seines Bedienungspersonals die Schürze an den Nagel. Sechs Mitarbeiter hat er verloren, die auch nach dem Neustart nicht zurückkamen. „Die sind gar nicht mehr in der Branche, einige auch nicht mehr in der Stadt“, sagt der Wirt, dessen Belegschaft nun allerdings wieder komplett ist. Es seien Glück und Zufall zusammengekommen. Manch einer sei zwar ohne jegliche Erfahrung, aber Domazet will es versuchen. Zahlt er mehr als vorher? „Nein“, sagt er. „Ich zahle 9,60 Euro Mindestlohn mit Perspektive auf mehr.“ Das sei üblich im Geschäft. Schließlich komme ja noch Trinkgeld dazu. Das seien immerhin 400 bis 1000 Euro im Monat.

Um ein besseres Branchen-Image bemüht sich Patrick Junge. Er ist Spross der gleichnamigen Lübecker Bäcker-Dynastie und Chef der Burger-Kette Peter Pane, zu der in Berlin sieben Filialen gehören. Dass von den etwa 200 Mitarbeitern der Kette nach wie vor alle an Bord sind, erklärt Junge mit einigem Stolz und spricht von „Zusammenhalt“ und „Familie“. Während der Pandemie hätten sie alle ihre Tabletts gegen Fahrradhelme getauscht und in sehr kurzer Zeit einen hauseigenen Lieferdienst aufgebaut. „Der hat das Unternehmen in der Corona-Krise gerettet“, sagt Junge. Faire Bezahlung der Mitarbeiter zähle zu wichtigen Unternehmenswerten. Konkret wird er allerdings nicht: „Deutlich über Mindestlohn.“

Und wie sieht es in der Hotelbranche aus? Auch dort liegt der Neustart inzwischen gut ein Vierteljahr zurück. Seitdem dürfen die Berliner Hotels wieder Touristen empfangen. Stand zunächst noch eine Kapazitätsbeschränkung auf 50 Prozent im Raum, so durften die Herbergen Mitte Juni schließlich doch komplett wiedereröffnen.

Das Park Inn am Alexanderplatz ist mit über 1000 Zimmern auf 37 Etagen das drittgrößte Hotel Deutschlands. Jürgen Gangl ist dort der Chef und sehr zufrieden. „Es läuft besser als erwartet“, sagt der 57-Jährige. Im ersten Monat habe die Auslastung noch bei 25 Prozent gelegen, im August bereits bei 78 Prozent. „Damit liegen wir mindestens 20 Prozent über dem Berliner Gesamtmarkt.“

Wäschereien und Getränkelieferanten fehlen Lkw-Fahrer

Gangl weiß, dass er mit seinem Hotel in Berlin zu den Ausnahmen gehört. Den Personalmangel bekomme aber auch er zu spüren. Allerdings habe sich die Situation inzwischen gebessert. Hatten im Sommer noch knapp 50 Mitarbeiter gefehlt, so seien laut Gangl jetzt nur noch etwa 20 Stellen offen. Er habe auch einige Mitarbeiter des Ellington-Hotels in Schöneberg, das im August schließen musste, übernehmen können. Für bessere Bezahlung? „Wir haben schon immer über Tariflohn gezahlt“, sagt Gangl. Allerdings biete er heute auch flexiblere Arbeitszeiten an, was für junge Eltern wichtig sei.

Problematischer ist für den Hotel-Manager indes der Personalmangel in peripheren Bereichen, etwa bei Wäschereien oder Getränkelieferanten, denen Fahrer fehlten. „Aber wir sind handlungsfähig“, sagt Jürgen Gangl und auch, dass das leider nicht in allen Hotels der Stadt der Fall sei.