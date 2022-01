Berlin - Corona stellt Berlin täglich vor neue Herausforderungen. Ständig müssen neue Regeln und Verordnungen gelernt und auch befolgt werden – und seien sie noch so schwer verständlich. Jetzt sorgt die Senatsgesundheitsverwaltung für zusätzliche Daten-Verwirrung. Schon stellt sich die Frage, ob die Berliner Corona-Ampel, die den aktuellen Stand in der Pandemie angibt, noch glaubwürdig und damit tauglich ist.

Die Berliner Corona-Ampel bildet drei Indikatoren ab: die Sieben-Tage-Inzidenz, die Inzidenz der Krankenhauseinweisungen wegen Corona (Hospitalisierung) und den Anteil von Corona-Patienten auf den Intensivstationen. Vor allem Hospitalisierung und Intensivstationsbelegung gelten als besonders wichtige Gradmesser, schließlich ist es vom ersten Tag der Pandemie an erklärtes Ziel, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Ab bestimmten Grenzwerten springen die Ampellichter von Grün auf Gelb beziehungsweise Rot.

Nicht erst seit dem Siegeszug der Omikron-Variante steht die Sieben-Tage-Inzidenz auf Dauer-Rot. Der Grenzwert stammt aus der Vorimpfstoffzeit und liegt bei im Winter derzeit offenbar unerreichbaren 100. Am Mittwoch wurde ein Rekord von 856,4 verzeichnet – Tendenz rasant steigend. Die Intensivstationen sind zu 19,1 Prozent mit Covid-Patienten belegt. Das ist knapp unter dem Grenzwert 20 und bedeutet gelbes Licht.

Gesundheitssenatorin Gote gibt Entwarnung: Lage in Krankenhäusern ist nach wie vor entspannt

So weit, so nachvollziehbar. Problematisch ist der Umgang mit der Hospitalisierungs-Inzidenz. Monatelang stand sie auf den Seiten der Senatsgesundheitsverwaltung und des Landesamtes für Gesundheit und Soziales auf Grün, seit Dienstag leuchtet auch sie rot (10,6 bei einem Grenzwert von 8). Was ist da passiert? Laufen die Krankenhäuser plötzlich über mit Patienten?

Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) gab am Dienstag Entwarnung. Die Lage in den Krankenhäusern sei nach wie vor entspannt. Eine Infektion mit der hochansteckenden Omikron-Variante verlaufe meistens glimpflich. Tenor der Senatorin: Wir haben alles im Griff.

Doch woher kommt der rote Wert? Seit Dienstag wird nach Angaben der Gesundheitsverwaltung die Hospitalisierungsinzidenz nicht mehr auf Basis der Meldungen durch Gesundheitsämter, sondern auf Basis der tagesgenauen digitalen Meldungen der Krankenhäuser berechnet. Nach Gotes Worten ergebe das ein realistischeres Bild, weil der andere Wert nie den aktuellen Stand abgebildet habe, sondern mit großen Verzögerungen zustande kam.

Es ist nicht die erste Umstellung der Corona-Ampel im laufenden Betrieb. So wurde anfangs sehr auf den R-Wert geachtet, der die durchschnittliche Verbreitung des Virus pro Infizierten abbildet. Inzwischen interessiert das kaum noch jemanden, der R-Wert verschwand. Jetzt stellt die Neuberechnung der Hospitalisierung die Ampel als Warninstrument erneut infrage.