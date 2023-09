Im Mai 2022 kürte die Redaktion der Berliner Zeitung eine Kreuzung am Spreeufer in Berlin-Mitte, zwischen Museumsinsel und Friedrichstraße, zur „dümmsten Kreuzung von Berlin“. Die kleine, aber belebte Kreuzung südlich der Ebertsbrücke, an der sich die Straßen Am Weidendamm, Am Kupfergraben und Geschwister-Scholl-Straße treffen, steht wie kein anderer Ort für das Behördenversagen der „failed City“ Berlin.

Der Grund: Hier werden Verkehrsteilnehmer durch 152 Meter massives einbetoniertes Stahlgeländer an einem sicheren Überqueren der Straße gehindert. Seit nunmehr 30 Jahren (das Geländer ist ein Relikt aus DDR-Zeiten) wird hier gesprungen und gekrochen. Zudem stehen riesige Baucontainer direkt im Kreuzungsbereich. Wohl keine Kreuzung der Hauptstadt ist so dumm und gefährlich.

Seit unserer ersten Berichterstattung im Mai 2022 sind mehr als 16 Monate vergangen. Damals zeigten wir, dass dieser Ort nicht nur irre, sondern vor allem fehlgeplant ist. Wir dokumentierten Unfälle, wühlten uns durch die Kreuzungsgeschichte, sprachen mit ignoranten Polizisten, registrierten Behördenversagen und Schlamperei.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Irre: Seit 16 Monaten Untätigkeit der Berliner Behörden

Im Februar 2023 fand dann eine skurrile Ortsbesichtigung mit der amtierenden Verkehrsstadträtin Almut Neumann (Grüne) statt. Die Politikerin und ein herzloser Mitarbeiter des Tiefbauamtes erklärten, nun endlich tätig zu werden. Damals träumten die beiden von einer Fahrradbrücke über die Spree und einer völlig neu gestalteten Kreuzung. Erst dann könne man die Geländer abbauen und Bordsteine absenken.

Das Gegenteil einer Verbesserung ist eingetreten: Der Zustand der Kreuzung hat sich sogar verschlimmert. Inzwischen erreichen die Redaktion regelmäßig wütende Zuschriften von Anwohnern, die zeigen: Die Bürger verlieren immer mehr das Vertrauen in die Berliner Politik und Verwaltung.



Wer sich im Kreuzungsbereich heute umschaut, sieht verzweifelt rangierende Reise- und Linienbusse, die teilweise minutenlang alles blockieren, wütende Autofahrer und immer noch umherirrende Fußgänger.

„Sinnlose Maßnahme, die Geld kostet und Personal bindet.“

Die Behörde versuchte zwar, den Zustand am oberen Ende der Brücke zwischen den beiden Fußgängertreppen am Spreeufer durch einen provisorischen gelben Zebrastreifen über die Tucholskystraße zu entspannen, nur leider wurde der Übergang über die Straße zehn Meter von der eigentlichen „Querungsstelle“ installiert und wird so von keinem der Fußgänger angenommen.

Überall Durcheinander und Flickwerk: Das Bezirksamt Mitte hat die Kontrolle über diesen Ort längst verloren. Markus Waechter/Berliner Zeitung

„Eine sinnlose Maßnahme, die Geld kostet und Personal bindet“, wie uns ein Anwohner erzürnt berichtet. Man könne dieses Kleinod Berliner Dysfunktionalität natürlich mit Humor betrachten, wäre es nicht Bestandteil eines generellen Problems, urteilt der Mann.



Wer heute von der Tucholskystraße kommend auf dem rechten Gehweg Richtung Unter den Linden spazieren möchte, den behindert – wie immer – das fest verschweißte Stahlgeländer. Wer allerdings rechts nach der Brücke Richtung Am Weidendamm abbiegen möchte, der kommt hier nicht weiter, denn inzwischen ist der Gehweg durch einen abgesackten Gullydeckel, inklusive mehrerer eingebrochener Charlottenburger Platten, versperrt.

Herzlose Antworten aus dem Bezirksamt Berlin-Mitte

Steht man per E-Mail mit dem Bezirksamt in Kontakt, stellt man schnell fest, dass ein Überqueren der Ebertsbrücke und der Kreuzung für Fußgänger legal inzwischen eigentlich gar nicht mehr möglich ist, ohne dass der Passant vorher durch die Behörde in einem halbstündigen „Briefing“ über den genauen Plan des Bereichs aufgeklärt würde.

Aber für so einen Service gibt es in den Berliner Behörden nun wirklich keine Ressourcen. Und wohl auch keine Kompetenz. Und so werden die Bürger hier mitten in der Hauptstadt einfach ihrem Schicksal überlassen und können sich aus der durch die Verwaltung entstandenen Zwangslage nur durch „illegales“ Springen über Geländer oder Wegräumen von Plastikabsperrungen befreien.



Eine unangenehme und gefährliche Situation, die die Behörde mit der herzlosen Aussage, „die Absperrungen werden jedoch leider immer wieder durch Passanten missachtet und verräumt“, quittiert. Schönen Dank auch.

Ignoranz und Inkompetenz: Selbstverständnis der Verwaltung

Doch halten wir uns nicht mit dem Selbstverständnis auf, das in grauen Berliner Amtsstuben offenbar herrscht. Denn die Berliner Zeitung versteht sich schließlich als Service-Medium der täglich hart arbeitenden Bürger dieser Stadt.



Und auch wenn man als Journalist heutzutage nicht mehr von Berliner Behörden erwarten kann, dass man eine wirklich belastbare Antwort bekommt, kann man nur immer wieder die Frage stellen: Wann wird diese Kreuzung endlich eine normale Kreuzung?

Noch 2023 werde das „Kreuzen“ am Spreeufer zwischen Am Kupfergraben und Am Weidendamm möglich gemacht, „das Verkehrsschutzgitter wird dazu unterbrochen werden und die Übergangsstellen mit taktilen, kontraststarken Elementen ausgestattet“, heißt es. Zugleich würden die „Gehbahnen“ breiter und die Fahrbahnbreiten entsprechend reduziert.

Völlig sinnlose Maßnahme: der provisorische Zebrastreifen am nördlichen Ende der Ebertsbrücke über die Tucholskystraße. Markus Waechter/Berliner Zeitung

Wann beginnen die Arbeiten?

Aber: „Ein kompletter Rückbau des Verkehrsschutzgitters ist aufgrund der vielen Höhensprünge aktuell nicht möglich. Das Verkehrsschutzgitter lenkt die zu Fuß Gehenden zu den aktuell vorgesehenen, leider etwas von der Kreuzung abgerückten Querungsmöglichkeiten.“



Wir verstehen: Die Geländer werden also geöffnet werden, allerdings nur direkt an der Brücke. Im südlichen Teil (Einfahrt Geschwister-Scholl-Straße) bleiben die Geländer weiter ein gewohntes Hindernis. Die Behörde argumentiert mit übertriebenen Sicherheitsgedanken. Behördenhaftung ist das Stichwort. Insgesamt klingt das nach einem gar nicht mal so intelligenten Flickwerk.

Und generell? Wann beginnen die Arbeiten einer umfassenden Neugestaltung?



Aus der Behörde heißt es: „Die Vorbereitung eines grundhaften Umbaus des Kreuzungsbereichs laufen ebenfalls.“ Mit der Einschränkung: „Insbesondere die Übergangsbereiche zum Altbestand und die erforderlichen Anpassungen der Straßenentwässerung stellen hierbei aber große fachliche und terminliche Herausforderungen dar.“ Schlussfolgerung: Eine Realisierung im Jahr 2024 werde „angestrebt“, könne aber noch nicht sicher zugesagt werden.

Die Berliner Wasserbetriebe sind pragmatischer

Dann gedulden wir uns eben noch mindestens weitere 16 Monate, liebe Frau Neumann und hoffen mal, dass bis dahin auf der Kreuzung niemand umkommt.

Eine Kleinigkeit bleibt allerdings noch zu erörtern: Kurz vor unserer Berichterstattung über die Ortsbesichtigung mit der Verkehrsstadträtin im Februar 2023 war ein Lkw in das Geländer am Weidendamm gefahren und hatte dieses zerstört. Anschließend wurde das gleiche Geländer durch Mörtel- und Schweißarbeiten in den Ursprungszustand versetzt, obwohl die Behörde das Geländer doch noch 2023 eigentlich abbauen möchte. Sinnloser geht es kaum.

Vor diesem Hintergrund fragen wir uns natürlich: Was ist mit den abgesackten Gehwegplatten auf dem Bürgersteig Am Weidendamm? Wann werden diese repariert? Und durch wen?

Aus dem Bezirksamt heißt es dazu: „Die Berliner Wasserbetriebe bereiten die Schadensbehebung aktuell vor.“ Über den „geplanten Ablauf“ scheint man allerdings im Rathaus nicht informiert zu sein. Geschweige denn, sich mit dem städtischen Unternehmen abgestimmt zu haben. Das Bezirksamt bittet zunächst, den aktuellen Stand bei den Wasserbetrieben (BWB) zu erfragen.

Verrammelt: Abgesackte Gullideckel und Charlottenburger Platten auf dem Gehweg am Weidendamm. Leserzuschrift/Berliner Zeitung

Vollsperrung bis in die erste Oktoberwoche

Die Antwort zu den anstehenden Kanalarbeiten liefert sachdienliche Hinweise und die Erkenntnis: Die Herausforderung des täglichen unterirdischen Abtransports von menschlichen Hinterlassenschaften scheint für eine pragmatischere Herangehensweise an Probleme zu sorgen.



Vor der Hausnummer 3 sei Ende Juli ein Schaden an einem 3,5 Meter tief liegenden Regenüberlauf in der Nähe der Uferwand aufgetreten, dieser werde in der 38. und 39. Kalenderwoche repariert, weil die beauftragte Baufirma erst dann wieder freie Kapazitäten habe, heißt es in der klaren Aussage der BWB. „Dazu wird ab dem 18. September die Fahrbahn voll gesperrt. Anfang Oktober sollten die Arbeiten beendet und Straße und Gehweg wieder frei sein.“

Zwei Wochen also soll ein wesentlicher Teil der Kreuzung gesperrt sein. Vom Bezirksamt wollten wir natürlich noch wissen, ob die Behörden dieses günstige Zeitfenster nutzen werden, um zumindest die mittelfristig angekündigten Arbeiten schnell und effektiv zu erledigen.

Aus dem Bezirksamt erreicht uns verspätet und nach Redaktionsschluss für die Printausgabe eine gestelzte Antwort. Man stehe deswegen „im Austausch“ mit der zuständigen Senatsverkehrsverwaltung und den BWB. Eine klare Antwort ist das natürlich nicht.

Schlamperei und ungestüme Schweißnähte: Der Fußgängeranwalt Roland Stimpel kontrolliert den Irrsinn. Marcus Glahn/Berliner Zeitung

Der Fußgängeranwalt ist entsetzt

Und so werden die pragmatischen Wasserbetriebe jetzt wahrscheinlich durch ihre Arbeiten einen Zustand wiederherstellen, der sowieso veraltet und sinnlos ist.

Eine Vorgehensweise, die Roland Stimpel bekannt vorkommt. Der Mann mit den weißen Locken ist „Deutschlands wichtigster Anwalt der Fußgänger“, wie er in der „Tagesschau“ bezeichnet wird, ist Sprecher des Fachverbands Fußverkehr Deutschland (Fuss e.V.), wohnte bis vor kurzem zufällig eine Straße weiter und kämpft seit Jahren dafür, dass die Kreuzung endlich für die Bürger benutzbar wird.

Das sei doch „total typisch für die Berliner Verwaltung“, lacht er. Da reiße die eine Behörde die Straße auf, sperre alles ab für Wochen und stelle dann nur den Ursprungszustand wieder her, erklärt Stimpel. „Dabei wäre das die Gelegenheit, jetzt alles ein für alle Mal neu zu gestalten.“ Aber eine solch einfache Logik überfordere die Berliner Behörden scheinbar schon.