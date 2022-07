Fehlende und falsche Wahlzettel, überlange Wartezeiten, falsche Auszählungen: Die Pannenliste bei den Wahlen im vergangenen Herbst ist lang. Berlins oberstes Gericht wird entscheiden, ob die Wahlen wiederholt werden müssen. Und am Mittwoch will eine Kommission Vorschläge vorlegen, wie es beim nächsten Mal besser ablaufen könnte. Gleichzeitig sagt Berlins früherer Justizsenator: Es muss neu gewählt werden.

Völlig unabhängig von allen Vorschlägen der Kommission ist für Berlins früheren Justizsenator Thomas Heilmann die Sache klar: „In Berlin müssen die Wahlen zum Bundestag, aber auch die zu Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlungen auf jeden Fall wiederholt werden“, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete im Gespräch mit der Berliner Zeitung.

Dabei führt der Politiker drei Gründe an: Erstens habe es „unbestreitbar sehr viele Wahlfehler“ gegeben. Zweitens gebe es auch in der Nachbereitung „einen erheblichen Dokumentationsmangel“. So seien die Formulare, auf denen die Wahlvorstände die Vorkommnisse des Wahltags notieren konnten, unzulänglich formuliert. Viele Fehlerquellen würden gar nicht abgefragt. Drittens seien die Aussagen des Bundeswahlleiters eindeutig. Die Fehler in den Bundestagswahlkreisen seien mandatsrelevant, sagt dieser. „Und das ist auf Landesebene noch viel eindeutiger, weil bei Abgeordnetenhauswahl und Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen die Wahlkreise kleiner sind“, so Heilmann. Fehler würden dort schneller zu Verschiebungen des Ergebnisses führen.

Währenddessen geht die Aufarbeitung des Desasters weiter. Dabei werden zwei Verfahrenswege eingeschlagen. So muss der Bundestag darüber entscheiden, wie mit der Bundestagswahl verfahren werden soll. In Berlin wurde in zwölf Wahlkreisen gewählt. Ein Beschluss wird für den Herbst erwartet. Dagegen ist Einspruch vor dem Bundesverfassungsgericht möglich.

Einen ersten Fingerzeig gab Bundeswahlleiter Georg Thiel bereits im April. Er sprach von „einem kompletten und systematischen Versagen der Wahlorganisation“ in Berlin. Thiel plädiert für eine Wiederholung der Wahlen in zumindest sechs der zwölf Berliner Wahlkreise.

Berlins oberstes Gericht hat sich alle Unterlagen kommen lassen

Über die Rechtmäßigkeit der gleichzeitig abgehaltenen Abgeordnetenhaus- und Kommunalwahlen entscheidet der Verfassungsgerichtshof des Bundeslandes. Dazu hat sich Berlins oberstes Gericht die Stellungnahme der Landeswahlleitung und die Niederschriften der Vorstände aus allen 2257 Wahllokalen schicken lassen, Ende September will das Gericht mündlich über die Beschwerden an der Organisation der Wahlen verhandeln.

Eine Entscheidung des Gerichts wird für Herbst oder Winter erwartet. Ein Einspruch gegen den Richterspruch ist nicht möglich. Das Abgeordnetenhaus wird ihn eins zu eins umsetzen.

Kein Parlamentarier wird leichten Herzens für eine Wiederholung plädieren

Parteien und Fraktionen erwarten diesen Richterspruch mit wachsender Spannung. Schließlich hängt davon ab, ob sie zum Jahresanfang schon wieder in den Wahlkampf gehen müssen. Nicht zuletzt könnten auch Karrieren von Politikern ins Stocken geraten oder sogar enden, die sich bis zum nächsten regulären Wahltermin 2026 abgesichert wähnten. Entsprechend wird wohl keiner der aktuellen Parlamentarier leichten Herzens für eine Wahlwiederholung plädieren.

Anders Thomas Heilmann: „Das Wahlrecht schützt in erster Linie die Wähler und nicht die Gewählten“, sagt der 57-jährige Jurist. Diese Erkenntnis mag ihm auch deswegen leichter fallen, weil sein Bundestagswahlkreis Steglitz-Zehlendorf eine ziemlich sichere Bank für seine CDU ist.

Doch Heilmann hat, wie viele andere auch, ganz grundsätzliche Erwägungen: Durch die Pannen sei die Demokratie beschädigt. Das sei gefährlich und müsse angegangen werden. Ob eine Wahlwiederholung dazu beitragen könnte, bezweifeln indes etliche Berliner Parlamentarier. Ein solcher Schritt würde nicht zu einer Heilung des Schadens beitragen, sondern das Versagen noch offensichtlicher machen, heißt es. Der Überdruss dürfte groß sein, es droht eine deutlich geringere Wahlbeteiligung.

Heilmann hält dagegen: „Den Begriff der Heilung würde ich nicht wählen, es geht eher um eine im Gesetz vorgesehene Sanktion.“ Dafür reiche es aber nicht aus, nur in den Wahlkreisen erneut zur Urne zu bitten, in denen besonders viele Verfehlungen festgestellt wurden oder das Ergebnis besonders knapp war. „Die gesamte Wiederholung führt zu dem gerechtesten Ergebnis“, eine Teilneuwahl in einzelnen Stimmbezirken schaffe neue Ungerechtigkeiten, sagt Heilmann. „Die Frage, wer erneut wählen dürfte, würde sich dann nicht aus der Betroffenheit, sondern eher zufällig aus dem Wohnsitz herleiten.“

Besonders geärgert haben sich viele über den Umgang mit den Pannen unmittelbar nach der Wahl. Während die massiv angegriffene Landeswahlleiterin schnell die Konsequenzen zog und zurücktrat, wiesen namentlich der damalige Innensenator Andreas Geisel und der damalige Senatskanzleichef Christian Gaebler (beide SPD) auch Tage danach jede Verantwortung von sich. Die Wähler selbst organisierten eine Wahl, nicht die Regierenden und ihre Verwaltung, argumentierten sie.

Wahlkommission will noch in dieser Woche Vorschläge unterbreiten

Das mag formaljuristisch und demokratietheoretisch korrekt sein, hinterließ jedoch einen verheerenden Eindruck. So spricht CDU-Mann Heilmann wohl für eine Mehrheit, wenn er sagt: „Sie haben sich weggeduckt und die Verantwortung sonst wohin delegiert. Fragt sich nur, wohin. Und die politische Verantwortung ist sowieso da.“

Derzeit steht die Pannen-Wahl jedoch nicht nur auf dem politischen juristischen Prüfstand. So haben 19 Fachleute drei Monate lang die Köpfe zusammengesteckt und eine vermeintlich ganz einfache Frage beratschlagt: Wie kann jeder Berechtigte an freien, geheimen und gleichen Wahlen teilnehmen, der dies möchte? Das Ergebnis soll am Mittwoch präsentiert werden.