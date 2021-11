Berlins Feuerwehr ist selbst in Not. Das Corona-Virus und auch der Personalmangel machen den Rettern schwer zu schaffen. Nach Angaben ihres Sprechers Thomas Kirstein nehmen auch bei der Feuerwehr die Erkrankungen zu. 135 Feuerwehrleute befanden sich am Freitag in Quarantäne, davon sind 42 an Corona erkrankt.

Wegen der Pandemie wird im Rettungsdienst inzwischen nahezu täglich der Ausnahmezustand ausgerufen. Das heißt: Die Besatzungen von Löschfahrzeugen steigen auf Rettungswagen (RTW) um, die in zehn Rettungswachen im Stadtgebiet als taktische Reserve bereitstehen. So war es auch am Donnerstag und am Freitag. Bis Freitag wurde in diesem Jahr schon 152 der Ausnahmezustand Rettungsdienst ausgerufen. So etwas gab es bis 2017 höchstens zehn Mal. 2018 wurde bereits 43 Mal Ausnahmezustand ausgerufen, und im Jahr 2010 passierte das 64 Mal. Ausgerufen wird Ausnahmezustand immer dann, wenn die Rettungswagen zu 80 Prozent ausgelastet sind.

Manchmal hat die Leitstelle kurzzeitig nicht einen RTW frei. Von den 31 Rettungswagen der Hilfsorganisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz, den Johannitern und Maltesern waren am Freitag sechs wegen Personalmangels unbesetzt. An manchen Tagen seien es schon mal die Hälfte, berichtet ein Sanitäter.

Rettungsswagen müssen aufwändig desinfiziert werden

Verschärfend kommt hinzu, dass viele Fahrten länger dauern, wenn Corona-Patienten von zu Hause abgeholt werden. Diese können oft nicht ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden sondern müssen in eine Klinik mit Corona-Station. Hinzu kommen Patientenverlegungen zwischen den Krankenhäusern. Nach jeder Corona-Fahrt muss ein Krankenwagen gründlich desinfiziert werden. Das dauert seine Zeit.

Die Corona-Infektionen beim Personal sind das Eine. Der Hauptgrund für die Misere ist nach Ansicht von Personalvertretern Personalmangel. 536 Stellen sind unbesetzt, 275 davon im Rettungsdienst. Obwohl Innensenator Andreas Geisel (SPD) in den Vergangenen Jahren für Neueinstellungen sorgte, muss der Nachwuchs erst ausgebildet werden.

Seit Jahren steigen die Einsatzzahlen des Rettungsdienstes. Mittlerweile gibt es bis zu 1600 Einsätze pro Tag. Das liegt auch daran, dass die Feuerwehr bereits wegen leichter Beschwerden, die eigentlich ein Fall für den Notruf 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung sind, gerufen wird. „Viele Menschen glauben, dass sie im Krankenhaus schneller dran kommen“, sagt Kirstein. „Doch das ist nicht der Fall.“ Und so sind die Notaufnahmen der Kliniken, in denen das Personal knapp ist, oft überlaufen, so dass die Übernahme eines eingelieferten Patienten aus dem RTW länger dauert – was für weitere Verzögerungen im Rettungsdienst führt.

„Es gibt auch viele psychosoziale Gründe, warum Menschen den Notruf 112 wählen“, sagt Thomas Kirstein. In Berlin gebe es eine zweistellige Zahl von Menschen, die mehrere Hundert Mal im Jahr anrufen. Feuerwehrintern werden sie „frequent user“ genannt. Darunter seien einsame Menschen, die keine andere Möglichkeit sehen. „Und wir putzen’s aus“, sagt Kirstein.

Die Belastung und daraus resultierende Frustration der Feuerwehrleute liege auch an der All-Inklusive-Mentalität in der Bevölkerung, stellt Brandoberinspektor Oliver Mertens aus dem Landesvorstand der Gewerkschaft der Polizei fest. „Wer in Not ist, soll bitte die 112 wählen, denn wir wollen Menschen helfen. Wir wollen aber nicht wegen abgebrochenen Zehnägeln herausfahren, weil die Milch im Kühlschrank sauer ist oder Netflix gerade hakt.“ Insofern müsse der zukünftige Berliner Senat neben einem Personalaufwuchs auch Wege finden, mehr auf Alternativen 112 hinzuweisen.“