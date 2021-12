Berlin - Ist das ein Scherz? Oder eine ernstgemeinte Warnung? „Baustelle. Betreten verboten. Einsturzgefahr“: Das bekommen die Fahrgäste zu lesen, die in der U-Bahnstation Bismarckstraße auf den unteren Bahnsteig hinabgestiegen sind. In dem Charlottenburger Umsteigebahnhof wirken auch andere Bereiche so, als sollte man ihnen besser nicht zu nahe kommen. Roher Beton, von Kritzeleien bedeckt, Absperrungen und freiliegende Kabel beherrschen seit Jahren das teilweise nur provisorisch beleuchtete Jammerbild.

Während die rot-grün-rote Koalition fünf U-Bahn-Neubauprojekte in Angriff nehmen will, machen die bestehenden Anlagen vielerorts einen desolaten Eindruck. Der U-Bahnhof Bismarckstraße, der nach dem Entwurf des Architekturbüros der heutigen Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt erneuert wird, ist ein besonders dauerhaftes Beispiel. Denn jetzt wurde bekannt, dass sich das Ende der Bauarbeiten, die 2015 begonnen haben, erneut verschiebt – auf 2023.

Berlin hat 175 Hoch- und U-Bahnhöfe. Bei einer Reise zu den hässlichsten Stationen darf der 1978 eröffnete Bahnhof Bismarckstraße im Westen der Stadt, in dem die U2 die U7 kreuzt, nicht fehlen. Bei dessen Erneuerung ist das Arbeitspensum immer umfangreicher geworden. So fand man bald heraus, dass die Schäden im Beton größer sind als erwartet. Zusätzliche Planungen wurden erforderlich. Auch sonst war viel zu tun. Brandgefährliche Wandplatten aus Kunstharz und Pressspan mussten entfernt werden. Die Aluminiumpaneele, mit denen die untere Decke abgehängt war, konnten ebenfalls nicht bleiben. Sie hätten bei Feuer den Rauch davon abgehalten, nach oben zu steigen.

Initiative bedauert „gestalterischen Totalverlust“

Weil der U-Bahn-Betrieb auch bei diesem Projekt nicht komplett unterbrochen werden darf, konzentrieren sich die Arbeiten auf wenige Nachtstunden. Dass auf der Straße nur wenig Platz für die Baustelle genehmigt wurde, sorgt für weitere Komplikationen. Die vielen Vergabeverfahren zogen das Vorhaben in die Länge. Weil es sich zudem bald von neun Millionen auf 12,8 Millionen Euro verteuerte, musste der BVG-Aufsichtsrat einen Nachschlag genehmigen – was ebenfalls eine Baupause erzwang. Projektleiter wechselten. Damit nicht genug: Es musste umgeplant werden. Das Konzept des Architekturbüros Paul und Petra Kahlfeldt, mit dem Abriss tragender Wände für mehr Offenheit zu sorgen, hätte sich ohne teure Verstärkungen an anderen Stellen nicht umsetzen lassen.

Immerhin: Die glänzend glasierten Fliesen, die der Kahlfeldt-Entwurf vorsieht, bedecken bereits viele Wandbereiche. Allerdings gefällt das etwas schwülstig anmutende Design nicht allen. Wie andere Stationen habe auch der einst von Rainer G. Rümmler entworfene U-Bahnhof Bismarckstraße mit der Entkernung einen „gestalterischen Totalverlust“ erlitten, bemängelte die Initiative Kerberos, die sich für die Rettung der U-Bahn-Moderne einsetzt. Design der 1970er-Jahre weiche dort einer „historischen Anmutung“. Doch die Arbeiten gehen weiter, hieß es bei der BVG. Im April 2023 soll alles fertig sein – zwischendurch war von 2019, zuletzt von Sommer 2022 die Rede gewesen.

Gerd Engelsmann An einigen Stellen ist das neue Design des U-Bahnhofs Bismarckstraße schon zu sehen. Anstelle silbriger Paneele im Stil der 1970er-Jahre werden nach dem Entwurf des Büros Kahlfeldt glänzende Fliesen die Wände bedecken.

Der U-Bahnhof Schönleinstraße an der U8 in Kreuzberg gilt BVG-intern als weiterer Problemfall. Nicht nur, weil sich Fahrgäste über den Schmutz beschweren und darüber, dass Menschen auf dem Bahnsteig zu leben scheinen: Die düster wirkende Anlage, an deren Decke grellrote Markierungen auf Schäden hinweisen, muss dringend saniert werden. Geplant ist auch, den U-Bahnhof barrierefrei auszubauen sowie den Tunnel innen und außen zu sanieren, sagt BVG-Sprecher Jannes Schwentu.

Das 1927 für den Verkehr freigegebene Bauwerk war von Anfang an nicht das beste, der Stampfbeton ist von schlechter Qualität. „Der Bahnhof steht unter Denkmalschutz, und er ist einer der wenigen, die noch in der ursprünglichen Struktur erhalten sind. Deshalb werden zahlreiche Untersuchungen durchgeführt und einzelne Planpakete bei der Unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt“, so Schwentu.

Kompliziert ist das Projekt auch wegen des hohen Grundwasserstands. Damit der U-Bahnhof nicht wie eine Gummiente in der Badewanne nach oben gedrückt wird, muss er während der Sanierung beschwert werden. Die Bauzeit ist für den Zeitraum 2023 bis 2027 geplant. Vor zwei Jahren hieß es noch, dass es 2020 losginge.

Gerd Engelsmann Der U-Bahnhof Spittelmarkt ist eine unübersichtliche, meist nur noch provisorisch beleuchtete Höhle geworden. Spanplatten sperren Baustellenbereiche ab. Die Arbeiten werden auch über 2022 hinaus andauern, so die BVG.

Ein weiteres Beispiel von vielen ist der U-Bahnhof Spittelmarkt an der U2 in Mitte. Regelmäßige Nutzer mussten in den vergangenen Monaten feststellen, dass immer mehr Bahnsteigbereiche mit Spanplatten abgeriegelt und zu Baustellenflächen wurden. Die 1908 eröffnete Bahnstation am Spreekanal, die 1990 Schauplatz eines Auffahrunfalls mit 14 Verletzten war, ist unübersichtlich geworden. Die provisorischen Bauleuchten können den Eindruck, dass viele dunkle Ecken entstanden sind, nicht vertreiben.

„Die Sanierungsarbeiten an allen Deckenflächen innerhalb des Bahnhofs werden über das Jahr 2022 hinweg fortgesetzt“, so BVG-Sprecher Jannes Schwentu. „Parallel dazu haben im Spätsommer 2021 die Sanierungsarbeiten an den Galeriefenstern des U-Bahnhofs mit Blick zur Fischerinsel begonnen.“ Dieser Teil des Projekts soll Ende 2022 fertig sein.

Der Höllenhund ist in die Endstation der U9 zurückgekehrt

Länger dauert es dagegen im U-Bahnhof Yorckstraße an der U7 in Kreuzberg. „Bau-Ende für die Gesamtmaßnahme soll 2024 sein“, teilte die BVG mit. Zuletzt war von 2023 die Rede gewesen. Auch in dem 1971 eröffneten Bahnhof, der als Umsteigestation zur S-Bahn stark genutzt wird, gehen die Arbeiten nur langsam voran, weil der U-Bahn-Betrieb Vorrang hat. Das Bauwerk, in dem alle Fliesen entfernt werden mussten, wirkt wie eine Höhle – oder ein ungemütlicher Keller. „Zur Zeit wird der Bahnsteigbelag eingebaut und voraussichtlich zum zweiten Quartal 2022 fertiggestellt. Es erfolgt die Betonsanierung an Wänden und Decke.“

Im U-Bahnhof Rathaus Steglitz, mit 20.000 Quadratmetern Nutzfläche zehnmal so groß wie viele andere unterirdische Bahnhöfe, war Asbest ein großes Problem. In der Endstation der U9 war die krebserregende Substanz selbst in der Spachtelmasse enthalten. „Die Um- und Ausbauarbeiten auf dem Bahnsteig sind bis auf die restlichen Malerarbeiten abgeschlossen“, berichtete Jannes Schwentu. In der Verteilerhalle sei das Pensum zu 80 Prozent abgearbeitet worden. Der stählerne Höllenhund „Zerberus“ des Bildhauers Waldemar Grzimek wurde saniert und wieder montiert. Das gilt auch für die Installation, die alle Städte aufzählt, die bei der Bahnhofseröffnung 1974 eine U-Bahn hatten. Im Sommer 2022 sollen die beiden inzwischen sanierten Kunstwerke wieder eröffnet werden, hieß es bei der BVG.

Gerd Engelsmann Dieser Deckenabschnitt im U-Bahnhof Schönleinstraße zeigt, wie es um dieses Bauwerk bestellt ist. Wasser sickert in den Beton. Während der Sanierung muss die Station unter dem Kottbusser Damm lange gesperrt werden.

Das sind fünf Beispiele von vielen. Dass sie sich zumeist im Westen Berlins befinden, kommt nicht von ungefähr. Für die dortigen U-Bahn-Anlagen summiere sich der Investitionsbedarf bis 2035 auf 1,55 Milliarden Euro, heißt es im 2019 verabschiedeten Nahverkehrsplan des Senats. Für den Osten belaufe er sich immerhin auf 190 Millionen Euro. Das Risiko, dass der Betrieb durch dauerhafte Langsamfahrstellen oder Sperrungen eingeschränkt werden muss, nehme zu, so der Masterplan. Die Warnung ist eindeutig: „Die Stand- und Betriebssicherheit der Anlagen ist gefährdet, gesetzliche Vorschriften können nicht eingehalten werden.“

„Viele Berliner U-Bahnhöfe sind in einem erbärmlichen Zustand“, sagt Jens Wieseke, Sprecher des Berliner Fahrgastverbands IGEB. Auch im Osten Berlins: Die Station Heinrich-Heine-Straße an der U8 in Mitte sei ein eindringliches Beispiel. Im Berliner Untergrund gibt es viel zu tun.