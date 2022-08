Der Sprengplatz im Grunewald soll erhalten bleiben. Es gebe keinen alternativen Standort, teilte Berlins Innensenatorin Iris Spranger am Mittwoch mit. Nach dem verheerenden Brand mit mehreren schweren Explosionen Anfang August waren Stimmen laut geworden, den seit 1950 existierenden Sprengplatz zu schließen.

Am Mittwoch finden auf dem Polizeigelände mehrere Notfallsprengungen statt. Nach Angaben der Polizei müssen vier nicht mehr handhabungssichere Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg vernichtet werden. Diese können nicht, wie sonst bei Routinesprengungen üblich, auf dem Sprengplatz in Löchern versenkt und mit Sand überschüttet werden.

Die Polizei musste deshalb die Sicherheitszone um den Sprengplatz erweitern. Am Morgen wurde auch die Avus zwischen Dreieck Funkturm und Kreuz Zehlendorf für mehrere Stunden gesperrt. Auch der Bahnverkehr wurde unterbrochen.

Noch 4600 Bombenblindgänger im Berliner Boden

Spranger erklärte, der Sprengplatz Grunewald sei „alternativlos“. Nach dem Großbrand sei deutlich geworden: „In Berlin gibt es keinen anderen geeigneten Standort zum Betreiben eines Sprengplatzes. Insbesondere die Lage des Platzes, weit weg von der nächsten Wohnbebauung und durch kurze Anfahrtswege erreichbar, ist ein entscheidender Vorteil.“

Ein Wegfall des Standortes Grunewald würde bedeuten, dass häufige Sprengungen im Stadtgebiet stattfinden müssten, so Spranger. Der Alltag der Berlinerinnen und Berliner werde dann wegen erforderlicher Absperrmaßnahmen und Räumungen deutlich beeinträchtigt.

Mit der Senatsverwaltung für Umwelt sollen nun weitere Schutzmaßnahmen besprochen werden. Geprüft wird die Anschaffung zusätzlicher Gerätschaften wie eines Löschroboters.

Auch Chemiewaffen und selbstgebaute Sprengsätze werden hier entschärft

Durchschnittlich zweimal am Tag werden die Berliner Polizeifeuerwerker gerufen, um im Stadtgebiet alte Kriegsmunition zu bergen – von Patronen über Werfergranaten und mitunter auch zu Großbomben. Im vergangenen Jahr holten die Feuerwerker insgesamt rund 52 Tonnen Kriegsmunition aus dem Berliner Boden, um sie auf dem Sprengplatz Grunewald zu vernichten. Nach neuesten Schätzungen stecken noch 4600 nicht gezündete Fliegerbomben im Berliner Boden.

Wegen des Großbrandes hatte die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus gefordert, den Sprengplatz zu schließen. „Dieser hoch gefährliche explosive Ort hat nichts in einem Naherholungsgebiet zu suchen“, teilte sie mit. Etwa 50 Kilometer von Berlin, am Mellensee, liegt Brandenburgs zentraler Sprengplatz. Dorthin könne man auch die Berliner Kampfmittel bringen, hieß es von verschiedenen Seiten. Doch Kriminaltechniker schließen den weiten Transport dorthin aus – zu gefährlich.

Außerdem würden auf dem Sprengplatz Grunewald auch chemische Kampfstoffe aus den beiden Weltkriegen gelagert und vernichtet, heißt es aus dem Landeskriminalamt. Die Dienststelle sei auch für die Lagerung und Spurenuntersuchung „Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen“ – also selbstgebauter Sprengsätze – ausgelegt.

Illegale Pyrotechnik soll künftig sofort vernichtet werden

Noch immer ist die Ursache für das Feuer, das am 5. August ausbrach, nicht geklärt. Inzwischen haben die Berliner Kriminaltechniker auch Experten des Bundeskriminalamtes und des Bundesamtes für Materialforschung für die Ursachenforschung hinzugezogen.

Begonnen hatte der Brand an oder in einem Gebäude, in dem beschlagnahmtes illegales Feuerwerk gelagert war. Dort gab es die ersten Explosionen. Wie viele Ermittlungsverfahren wegen illegalen Sprengstoffbesitzes nun nicht mehr weitergeführt werden können, ist bislang unklar.

Als Konsequenz aus dem Vorfall wird derzeit geprüft, ob es notwendig ist, illegale Pyrotechnik überhaupt so lange zu lagern. Ein Großteil davon könnte Spranger zufolge nach ausführlicher Dokumentation und Lagerung von Rückstellproben vernichtet werden.