Berlins letzter Schirmmacher: „Ein guter Schirm ist ein lebenslanger Begleiter“

Rolf Lippke gehört zu den letzten seiner Art. Aber noch kann man sie bei ihm in Steglitz erwerben: handgefertigte Regenschirme in allen Formen und Farben.

Es regnet an dem Tag, als wir Rolf Lippke besuchen. Wie bestellt, das Wetter, könnte man meinen. Immerhin ist Rolf Lippke der letzte noch verbliebene Schirmmacher in ganz Berlin und überhaupt einer von wenigen in ganz Deutschland, die dieses alte Handwerk noch beherrschen und von der Pike auf gelernt haben. „Der letzte Mohikaner“, nennt sich der 59-Jährige knapp und zählt auf, wer außer ihm noch Regenschirme macht im Land.