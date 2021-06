Berlin - Die Situation beim Schutz gefährdeter Objekte bleibt angespannt. Vor fünf Jahren mussten in Berlin noch 59 Objekte wie Botschaften und jüdische Einrichtungen ständig stationär beschützt werden. Inzwischen sind es 72 Objekte. Diese Zahlen nannte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Zusätzlich muss die Polizei weitere zahlreiche Objekte – zum Beispiel Parteizentralen oder Wohnungen gefährdeter Personen – im Auge behalten. Diese werden von mobilen Objektschutz-Streifen regelmäßig angefahren. Im Jahr 2016 waren das noch 837 solcher Objekte. Inzwischen ist ihre Zahl auf 1193 angestiegen.

Diese Aufgaben müssen von den etwa 1500 Angestellten des Zentralen Objektschutzes (ZOS) der Polizei erfüllt werden. Bei diesen handelt es sich nicht um Vollzugsbeamte, sondern um Tarifbeschäftigte.

Kriminalkommissare konnten keine Verbrecher jagen

Weil es an Personal fehlte, mussten in der Vergangenheit immer wieder auch Vollzugsbeamte der Schutz- und der Kriminalpolizei für Bewachungsdienste herangezogen werden. „Bei mir stand zum Beispiel eine Oberkommissarin vom Abschnitt vor der Tür“, berichtete der innenpolitische Sprecher der AfD, Karsten Woldeit, der wegen wiederholter Angriffe durch Linksradikale als gefährdete Person eingestuft ist.

Von Januar bis Oktober vergangenen Jahres hatten laut einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine damalige Anfrage der CDU Vollzugsbeamte etwa 41.000 „Dienstkräftestunden“ geleistet. Diese standen demzufolge nicht für die Verbrecherjagd zur Verfügung.

Dieses Problem ist jetzt angeblich vom Tisch. Vollzugsbeamte würden inzwischen nicht mehr eingesetzt, sagte Polizeidirektor Thorsten-Arne Beese, Leiter der Direktion Zentrale Sonderdienste, am Montag. „Wir haben, indem wir alle Objekte und Schutzkonzeptionen betrachtet haben, Personaloptimierungen erzeugt“, formulierte er. So sei es gelungen, „den Vollzug völlig herauszulösen aus der Unterstützung“.

Das Defizit von etwa 370 Kräften habe auf etwa 100 reduziert werden können. Diese einhundert könnten nur kompensiert werden, indem auch Tarifbeschäftigte des Gefangenenwesens eingesetzt würden. Dieses Defizit soll weiter dezimiert werden, etwa durch den verstärkten Einsatz von Videotechnik. „Wir schauen auch, in wieweit es möglich ist, diese Aufgaben an Private zu übertragen“, sagte Beese. Potenzial sieht der Direktionsleiter auch noch bei den Dienstplänen aber auch der Steigerung der Attraktivität des Objektschützer-Berufs.

Mehr Attraktivität dieser Tätigkeit würde auch Polizeipräsidentin Barbara Slowik gern vermitteln, etwa bei der Bezahlung. Denn mittlerweile sind die Ordnungsämter für die Polizei zu einer ernsthaften Konkurrenz als Arbeitgeber herangewachsen. Die Bezirke hätten einen „immensen Bedarf generiert durch die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung“, so Slowik.

Schutz durch Privatfirmen? Einbrecher klauen Autos bei der Polizei

Kritiker halten die Idee, mehr Privatfirmen beim Objektschutz einzusetzen, für nicht besonders gut. Wie sich der Einsatz von Privaten auswirkt, zeigt sich zum Beispiel immer wieder bei den polizeieigenen Liegenschaften. Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren in das KfZ-Sicherstellungsgelände der Polizei in Biesdorf eingebrochen. Dieses wird von einer privaten Firma bewacht. Einbrecher konnten mehrmals beschlagnahmte Autos entwenden oder anzünden und auf diese Weise Spuren vernichten. „Sicherheitsrelevante Objekte muss der Staat selber bewachen“, fordert deshalb der SPD-Abgeordnete Tom Schreiber. Doch mit dem derzeitigen Personalbestand werde das nicht gehen.

Der Bedarf an Schutzleuten richtet sich unter anderem nach der Weltlage und auf welches Land sich gerade der Zorn empörter Massen richtet. Deshalb trauen der angeblichen personellen Entspannung beim Zentralen Objektschutz ohnehin nur wenige. Peter Trapp (CDU), der den Innenausschuss leitet, erinnert an das Wiener Abkommen über diplomatische Beziehungen, nach dem jedes Land verpflichtet ist, ausländische Botschaften zu beschützen. „Im arabischen Frühling waren alle arabischen Botschaften gefährdet“, sagt er. „Und es kam zum Personalproblem.“