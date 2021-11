Berlin - Irgendwann suchte er den Weg nach vorne. Michael Müller hatte gehört, dass mehrere Journalisten wissen wollten, wie er bezahlt werde in diesen Tagen mit zwei großen Aufgaben. Bundestagsabgeordneter zu sein und gleichzeitig geschäftsführender Regierender Bürgermeister, bis eine Nachfolgerin gewählt sein wird – das ist ungewöhnlich. Also nutzte Müller in der vergangenen Woche sein dienstliches Podium für eine persönliche Erklärung: Er gewährte Einblick in seine privaten Finanzen.