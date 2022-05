Es ist nur ein paar Monate her. Freundinnen meiner Tochter, die in die vierte Klasse einer Berliner Grundschule gehen, schilderten mir in leuchtenden Farben, warum sie beschlossen haben, in der Schulzeit lieber nicht mehr aufs Klo zu gehen. Denn anscheinend gab es Mitschüler, die es sich zur Angewohnheit gemacht hatten, ihre Fäkalien an die Kachelwand zu schmieren. Der Anblick und der Gestank seien unerträglich … Und deshalb trinken und essen die Mädchen jetzt weniger, damit sie seltener den Drang verspüren, aufs Klo zu gehen.

Das Problem ist mehr als bekannt. Wie Anne Zetsche, die sich seit 2019 bei „Schule in Not“ engagiert, gibt es Eltern in ihrer Initiative, die sich in der gesamten Schulzeit ihrer Kinder mit dem Problem der schmutzigen Berliner Schulklos herumgeschlagen haben. Sozusagen von der Einschulung ihres ältesten Kindes bis zum Abitur des jüngsten. „Es ist ein strukturelles Problem, mit dem nicht nur Schulen in Neukölln, sondern auch bei uns in Charlottenburg zu kämpfen haben. Ja, in ganz Berlin.“

Für Zetsche und ihre Mitstreiter liegt das daran, dass die Aufgabe der Schulreinigung nach der Wende in den 1990er-Jahren privatisiert wurde. Seitdem bekommen diejenigen Reinigungsfirmen den Auftrag, die das billigste Angebot machen. „Doch leider gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen billig und sauber. Die Firmen, die versprechen, den Job besonders billig zu machen, die machen ihn nicht richtig. Können ihn nicht richtig machen. Und das muss anders werden.“

Denn die Frauen und Männer, die bei diesen Firmen arbeiten, sind in der Regel prekär beschäftigt. Sie bekommen Mindestlohn oder nicht einmal das, sind nicht versichert, werden in den Sommerferien „freigestellt“ – und putzen unter einem hohen Zeitdruck, wechseln schnell von einem Objekt zum nächsten, was notgedrungen zu Qualitätseinbußen führt. Deshalb hat sich „Schule in Not“ mit den Gewerkschaften DGB, Verdi, GEW und der IG BAU zusammengeschlossen und das „Bündnis saubere Schulen“ gegründet, das seit nun mehr drei Jahren für die Rekommunalisierung der Schulreinigung streitet.

Kein Outsourcing mehr: Es sollen wieder soziale Bindungen entstehen

„Was wir wollen, ist eine Rückkehr zum früheren Zustand – und zwar dem Zustand vor dem Outsourcing“, sagt Zetsche. Die Idee ist, dass die Bezirke wieder eigenes Reinigungspersonal anstellen, Frauen und Männer, die dann bestimmten Schulen zugeordnet werden. „Damit wieder eine soziale Bindung entsteht und auch ein Gefühl von Verantwortung“, sagt Erich Mendroch, Angestellter bei Verdi. Auch für Tarifbindung und Mitbestimmung will man sorgen und dafür, dass Vollzeitverträge möglich sind und gegenseitige Vertretung im Fall von Krankheit.

Laut Mendroch gibt es in Deutschland Städte wie Düsseldorf, die ihre Schulreinigung erfolgreich kommunalisiert haben und das auch „wirtschaftlich abbilden können“. Zuletzt hatte man in den politischen Kreisen Berlins erschreckt auf die Nachricht reagiert, dass eine Rekommunalisierung der Schulreinigung zunächst eine Kostensteigerung um bis zu 260 Prozent bedeuten könnte. Nicht nur, weil die Kommunen ihre Reinigungskräfte natürlich fair bezahlen müssten, sondern auch, weil man neue Verwaltungsstrukturen aufbauen, Reinigungsgeräte und Fahrzeuge anschaffen muss. „Die privaten Firmen bezahlen schlecht, haben aber oft große Gewinnmargen“, sagt Anne Zetsche. „Die gäbe es nicht bei den Kommunen. Und deshalb sind wir überzeugt, dass die kommunale Reinigung im Endeffekt nicht wesentlich teurer wird als die privat organisierte.“

In acht Berliner Bezirken wurde bereits eine schrittweise Rekommunalisierung der Schulreinigung beschlossen, doch bisher nicht umgesetzt. Immerhin soll nun 2023 in drei Bezirken ein Modellversuch starten: In Neukölln, Pankow und Tempelhof-Schöneberg soll an jeweils zehn Schulen die Reinigung nicht mehr privat, sondern von den Kommunen organisiert werden. Das Bündnis saubere Schulen fordert, dass dafür schon vor den Sommerferien eine Steuerungsgruppe eingesetzt wird.