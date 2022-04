Bereits im März hatten sich die Berliner Schulleiterverbände in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt, um gegen die Kürzungen beim sogenannten Verfügungsfonds zu protestieren. Der Verfügungsfonds war bisher ein wichtiges Instrument, um die Autonomie der einzelnen Schulen zu stärken. Bisher konnten die Schulleiter das Geld nutzen, um Fortbildungen, Supervision und Coaching für die erweitere Schulleitung, zusätzliche Lernangebote am Nachmittag, Anschaffungen für die Schulausstattung sowie kleinere Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.

In ihrem offenen Brief heißt es: „Eine Kürzung beim Verfügungsfonds ist trotz einer vermeidlich kleinen Summe ein tiefgreifender Einschnitt. Der Verfügungsfonds stellt für die eigenverantwortliche Schule eine Schlüsselfunktion in der Schulentwicklung dar, welche unbedingt in vollem Umfang beibehalten werden sollte! Zudem ist der Verfügungsfonds bis dato ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Bundesländern. Viele Schulen haben langjährige Planungen mit diesen Mitteln vorgenommen, die nun unerwartet nicht fortgesetzt werden können.“

Die Kürzungen belaufen sich auf insgesamt nur zehn Millionen Euro, doch sind sie für die einzelnen Schulen sehr schmerzhaft. Wie Sven Zimmerschied, der Leiter der Friedensburg-Oberschule der Berliner Zeitung berichtete, hätte er statt der üblichen 28.000 Euro nur noch 3000 Euro bekommen sollen. Schon vor Wochen hatten die bildungspolitischen Sprecher der Grünen angedeutet, dass das Thema Verfügungsfonds bei den Haushaltsdebatten im Parlament unbedingt aufgegriffen werden müsse. Am Dienstag nun erklärte Raed Saleh, der SPD-Fraktionsvorsitzende: „Die Kürzung im Bereich des Verfügungsfonds ist nicht hinnehmbar und wird nicht akzeptiert. Dies ist bis zur Haushaltsschlussrunde im Abgeordnetenhaus zu korrigieren.“

Saleh äußerte die Vermutung, die von den Grünen geführte Finanzverwaltung habe in den Haushaltsgesprächen SPD-Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse „über den Tisch gezogen“. Marianne Burkert-Eulitz, die bildungspolitische Sprecherin der Grünen, sagte: „Ich habe die Äußerungen von Herrn Saleh mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. Mit dieser Zusage können wir in der Koalition arbeiten.“ Sie widersprach allerdings seiner Vermutung über das Vorgehen des grünen Finanzsenators Daniel Wesener. „Ich gehe davon aus, dass die Bildungsverwaltung professionelle und gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die sich nicht über den Tisch ziehen lassen, sondern genau wissen, wo sie den Rotstift ansetzen und wo nicht.“

Nach dem Bekenntnis Salehs gilt es in informierten Kreisen als sehr wahrscheinlich, dass die Kürzungen des Verfügungsfonds zurückgenommen werden. Unklar ist jedoch, ob im Bildungsbereich dann an anderer Stelle gestrichen wird – oder ob zusätzliches Geld mobilisiert werden muss. Auch wird vermutet, dass Saleh die zehn Millionen für den Verfügungsfonds zugesteht, um dann bei einem viel größeren Posten hart bleiben zu können: bei den 136 Millionen, die beim Schulbau gekürzt werden sollen.