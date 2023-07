Die Überreste des bei Bauarbeiten entdeckten Fluchttunnels an der Bernauer Straße in Mitte werden für Besucher nicht zugänglich gemacht. Dies sei „aus Sicherheitsgründen“ nicht möglich, sagte der Sprecher der Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM), Matthias Borowski, am Dienstag. Bereits die Stasi habe den Tunnel zu DDR-Zeiten in Teilen mit Schutt aufgefüllt, um Fluchtversuche zu vermeiden, sagte Borowski. In einem der Hofdurchgänge des geplanten Neubauprojekts plane die WBM aber „eine entsprechende Hinweistafel, die über den Fluchttunnel und seine Historie informiert“.