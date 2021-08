Berlin - Jetzt steht es fest. Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen soll in ganz Berlin genehmigungspflichtig werden – und zwar bis Ende 2025. Das sieht eine Verordnung aus dem Haus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vor, die am Dienstag im Senat beschlossen wurde. Zuvor hatte der Rat der Bürgermeister zugestimmt. Einen Tag nach der Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Berlin tritt die Regelung in Kraft. Das soll entweder in dieser Woche oder spätestens in der nächsten Woche sein, teilte die Sprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Katrin Dietl am Dienstag mit.

„Die Umwandlung von Mietwohnungen in Wohnungseigentum führt zum Verlust an bedarfsgerechten Mietwohnraum in der gesamten Stadt“, sagte Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke). Die nun beschlossene Regelung könne helfen, das Mietwohnungsangebot zu schützen. Für Häuser mit sechs Wohnungen und mehr benötigen die Eigentümer künftig eine Genehmigung, wenn sie Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umwandeln möchten.

Mieten zogen stark an

Bisher gilt eine Genehmigungspflicht nur in den Milieuschutzgebieten in Berlin. Das Baulandmobilisierungsgesetz, das von Union und SPD im Bundestag erarbeitet wurde, eröffnet den Ländern die Möglichkeit, die Genehmigungspflicht bei der Umwandlung auf Gebiete auszudehnen, für die ein angespannter Wohnungsmarkt definiert wurde. In Berlin gilt bereits seit Jahren das gesamte Stadtgebiet als angespannter Wohnungsmarkt. Die nun vorliegende Verordnung bekräftigt dies mit dem Hinweis, dass die Mieten im Zeitraum von 2015 bis 2020 in Berlin deutlich schneller gestiegen sind als im Bundesdurchschnitt. So zogen die Nettokaltmieten im Bundesdurchschnitt in diesem Zeitraum um 6,9 Prozent an, in Berlin jedoch um 7,9 Prozent.

Dadurch, dass Umwandlungen genehmigungspflichtig werden, werden diese zwar nicht grundsätzlich verhindert, aber sie werden erschwert. Zu genehmigen sind Umwandlungen künftig zum Beispiel dann, wenn die Wohnungen an mindestens zwei Drittel der Mieter zur eigenen Nutzung verkauft werden sollen. Oder wenn das Grundstück zu einem Nachlass gehört und die Wohnungen zugunsten von Miterben in Eigentum umgewandelt werden sollen. Die Ausdehnung der Genehmigungspflicht für die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ist nicht gleichzusetzen mit der Ausdehnung des Milieuschutzes. Der Milieuschutz geht deutlich darüber hinaus, indem er Modernisierungen wie den Einbau eines zweiten Bades und einer Gästetoilette untersagt. Außerdem gibt es in den Milieuschutzgebieten ein bezirkliches Vorkaufsrecht.

Keine weiteren Einschränkungen

Das Baulandmobilisierungsgesetz sieht zum Schutz von Kleineigentümern vor, dass für Häuser mit bis zu fünf Wohnungen keine Genehmigung für eine Umwandlung einzuholen ist. Den Ländern wird dabei erlaubt, dies auf Häuser mit bis zu drei Wohnungen einzuschränken oder auf Häuser mit bis zu 15 Wohnungen auszudehnen. Von dieser Möglichkeit macht Berlin aber keinen Gebrauch.

In Berlin sind von 2011 bis 2020 insgesamt 124.421 Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt worden, wobei der Höchstwert mit 19.310 Umwandlungen im vergangenen Jahr erreicht wurde. 45 Prozent der im vergangenen Jahr umgewandelten Wohnungen liegen in einem der 64 Milieuschutzgebiete, die übrigen 55 Prozent außerhalb der Milieuschutzgebiete. Zwar gelten Mietverträge auch nach einer Umwandlung weiter, zugleich wächst aber die Gefahr, dass Mieter nach einem Verkauf und nach Ablauf der Kündigungsschutzfristen aus der Wohnung verdrängt werden.