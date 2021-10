Berlin - „Wir holen uns die Stadt zurück“, heißt ein Buch, das der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg Florian Schmidt (Grüne) soeben veröffentlicht hat. Unterzeile: „Wie wir uns gegen Mietenwahnsinn und Bodenspekulation wehren können.“ Im Gespräch mit der Berliner Zeitung spricht Schmidt über sein Werk. Der Baustadtrat empfängt in seinem Büro im achten Stockwerk des Rathauses Kreuzberg. Er sitzt an einem Konferenztisch, hinter sich eine Straßenkarte des Bezirks.

Herr Schmidt, wenn Politiker ein Buch schreiben, gereicht Ihnen das nicht immer zum Vorteil, wie die Plagiatsvorwürfe gegen die Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock gezeigt haben. Wie viel Florian Schmidt steckt in Ihrem Buch – und haben Sie sauber zitiert?

Das Buch ist mein Werk. Ich habe alles gekennzeichnet, was nicht von mir ist. Sogar die Quelle fürs Grundgesetz habe ich angegeben.

Aus welchem Grund haben Sie das Buch geschrieben?

Mit dem Buch möchte ich ausdrücken, dass die Stadtgesellschaft etwas tun muss, um sich gegen den Mietenwahnsinn zu wehren. Gleichzeitig geht es mir darum, die Gründe für die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt aufzuzeigen.

Der Titel klingt kämpferisch.

Ja, es ist ein Aufruf.

Dafür fehlt aber das Ausrufezeichen.

Zugleich ist es eben auch eine Feststellung. Denn wir haben ja schon etwas erreicht im Bemühen, uns die Stadt zurückzuholen. In Friedrichshain-Kreuzberg zum Beispiel wurde der Anteil gemeinwohlorientierter Wohnhäuser von 25 Prozent auf fast 30 Prozent binnen fünf Jahren erhöht.

Sie beschreiben im Buch, wie Mieter von Verdrängung bedroht sind. Zum Beispiel durch die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Sie skizzieren aber zugleich einen Ausweg, den Sie – wenn man es auf einen Begriff bringen will – Communalisierung nennen. Warum diese Wortschöpfung? Und was bedeutet Communalisierung?

Den Begriff habe ich mir im Jahr 2019 ausgedacht. Mir ging es damals darum, einen Ausdruck zu finden, dessen Bedeutung über den herkömmlichen Begriff der Verstaatlichung oder der Re-Kommunalisierung hinausgeht. Denn gemeinwohlorientierte Träger wie Genossenschaften, Kirchen oder Stiftungen, die genauso wie landeseigene Wohnungsbaugesellschaften für eine moderate Mietenpolitik stehen, sind unter dieser Begrifflichkeit nur schwer zusammenzufassen. Mit dem Austausch des Buchstabens K gegen ein C spiele ich auf das englischsprachige „Common“ an, das auf Deutsch „Gemeingut“ heißt. Mein Ziel ist also eine am Gemeinwohl orientierte Eigentümerschaft, die über die Re-Kommunalisierung als reine Verstaatlichung hinausgeht.

Gehören Baugruppen mit selbst genutztem Eigentum auch noch dazu?

Man kann den Begriff Gemeinwohl nicht abschließend klären. Wenn es eine Baugruppe ist, die komplett ökologisch handelt und ihre Erdgeschossflächen zu fairen Preisen an soziale Träger vermietet, hat sie zumindest einen hohen Gemeinwohlanteil.

Zur Person: Florian Schmidt, 46, wurde in Köln geboren und hat Soziologie, Kunstgeschichte und Volkswirtschaftslehre in Hamburg, Barcelona und Berlin studiert. Er schloss das Studium mit einem Magister ab. Seit 2006 ist Schmidt Mitglied bei der Partei Bündnis 90/Die Grünen. 2016 kam er ins Amt des Baustadtrats in Friedrichshain-Kreuzberg. Dort wurde er bekannt dafür, dass er besonders häufig das bezirkliche Vorkaufsrecht zugunsten gemeinwohlorientierter Dritter, zum Beispiel landeseigener Wohnungsunternehmen oder Genossenschaften, ausübte. Zuvor hatte sich Schmidt unter anderem als Atelierbeauftragter für die Schaffung von Arbeitsräumen für Künstler eingesetzt.

Ein immer wieder vorgebrachtes Argument aus Politik und Wohnungswirtschaft lautet, dass der Wohnungsnot nur durch „Bauen, bauen, bauen“ beizukommen ist. Aus Ihrer Sicht greift das zu kurz. Warum?

Nur „Bauen, bauen, bauen“ zu fordern, reicht nicht aus, weil es darauf ankommt, bezahlbare Mietwohnungen zu errichten. Das zeigt das Beispiel Hamburg, wo der Mietenanstieg trotz verstärkten Neubaus nicht begrenzt werden konnte. In Spanien und Australien hat das „Bauen, bauen, bauen“ sogar zu desaströsen Spekulationsblasen geführt, wodurch der Wert der Immobilien stark schwankte und selbst nutzende Wohnungseigentümer ins finanzielle Verderben gestürzt sind. In den Parteiprogrammen von FDP, CDU und AfD wird Wohneigentum noch immer als individueller Ausweg aus der Wohnungsnot propagiert. Das Mieterdasein wird – selbst in der Werbung – verächtlich gemacht. Der Mieter wird als armer Schlucker dargestellt, der unselbstständig seinem selbst gewählten Schicksal ausgeliefert ist. Das ist ein Zerrbild. Aus meiner Sicht wäre der kollektive Besitz eines Hauses durch die Bewohner die bessere Lösung. Das Spektrum ist allerdings sehr breit. Es reicht von städtischen Wohnungsbaugesellschaften bis zu selbst verwalteten alternativen Hausprojekten.

In Berlin sind in den vergangenen Jahren Zehntausende Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt worden. Die Mieter sind trotz Kündigungsfristen von bis zu zehn Jahren irgendwann von Eigenbedarfskündigungen bedroht. In welchem Zeitraum rechnen Sie mit einer Zunahme von Eigenbedarfskündigungen?

Das Problem ist, dass die Eigenbedarfskündigungen schon jetzt zunehmen. Ich befürchte, dass es noch eine große Welle geben wird. Besonders schlimm ist, dass viele Mieter sozusagen einen stillen Tod erleiden. Denn es betrifft immer nur einzelne Haushalte, die meist nichts voneinander wissen. Eigenbedarfskündigung und Zwangsräumung werden als individueller Schicksalsschlag erlebt, oft mit Schamgefühlen verbunden.

Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass es nicht immer so sein muss.

Ja, in Spanien hat die Initiative La PAH, die 2009 als Reaktion auf die Immobilien- und Wirtschaftskrise gegründet wurde, das Thema erfolgreich auf die Straße gebracht – dadurch kam in Barcelona die Aktivistin Ada Colau 2015 ins Amt der Bürgermeisterin. In Berlin gibt es die Initiative 200 Häuser, deren Gründung ich unterstützt habe. Die Menschen müssen nur wissen, dass die Krise auf dem Wohnungsmarkt ein politisch gemachtes Problem ist. Die Gesetze sind änderbar. Dass ein Mietshaus in Eigentumswohnungen aufgeteilt wird, ist kein Naturgesetz. Dass man wegen Eigenbedarf gekündigt werden kann, ist es auch nicht. Ich habe übrigens große Angst, dass die FDP bessere Gesetze zum Schutz der Mieter in der nächsten Bundesregierung blockieren will. Das darf nicht geschehen.

Sie empfehlen in Ihrem Buch die Stadt Wien als Vorbild, wo 50 Prozent der Wohnungen gemeinwohlorientiert bewirtschaftet werden. Das Mietniveau ist mit rund sieben Euro pro Quadratmeter relativ moderat. Kritiker weisen aber darauf hin, dass zu wenig Geld in die Bausubstanz fließt. Ist das der Preis für die günstigen Mieten?

Ich befürchte, dass Kritiker alles Mögliche behaupten. So schicken mir hier in Berlin Investoren immer wieder irgendwelche Filme über die DDR und warnen davor, dass es bald wieder so aussehen wird, wenn die Mieten nicht weiter steigen. Ich war in Wien. Und ich kenne dort verschiedene Siedlungen. Ja, in manchen muss mal wieder was gemacht werden. Das erlebe ich aber genauso bei der börsennotierten Deutsche Wohnen in Berlin. Was in Österreich den Unterschied ausmacht: Dort werden Steuereinnahmen regelmäßig in den Wohnungsbau gelenkt. Damit werden die Preise niedrig gehalten und einmal geförderte Wohnungen bleiben für immer bezahlbar und sind nicht verkäuflich.

Welche Rolle spielt für Sie die Vergesellschaftung von Wohnungen, für die sich eine Mehrheit der Berliner im Volksentscheid der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen ausgesprochen hat?

In meinem Modell der Communalisierung ist die Vergesellschaftung von Wohnung ein Baustein – sofern dieser Weg juristisch gangbar ist. Klar ist: Der Volksentscheid ist ein Signal. Es zeigt, dass die Mehrheit der Berliner nicht will, dass Wohnungen an der Börse gehandelt werden. Das Votum der Bürger ist eindeutig, und niemand kann sich dem widersetzen. Wer es tut, wird bei der nächsten Wahl abgestraft werden.

Bisher steuern die landeseigenen Wohnungsunternehmen nur einen Teil der neugebauten Wohnungen bei, das Gros der Unterkünfte stammt von privaten Unternehmen. Haben die Privaten einen Platz in Ihrem Modell der Communalisierung?

Mein Wunsch wäre, dass wir es wie in Wien machen. Dass wir sagen, wenn Baurecht ausgewiesen wird, dann müssen 60 Prozent der Wohnungen im preisgünstigen Segment entstehen. Außerdem müssen geförderte Neubauwohnungen dauerhaft als gemeinwohlorientierte Wohnungen gesichert sein. Wir sollten wie in Wien städtische und genossenschaftliche Unternehmen gleich behandeln bei der Grundstücksvergabe. Zum Vergleich: Bisher entstehen bei uns nur 30 Prozent Sozialwohnungen bei größeren Bauprojekten, wobei deren Sozialbindung nach 30 Jahren ausläuft. Das ist eigentlich eine Mogelpackung.

Weil man dem Bedarf immer hinterherbaut?

Genau. Deswegen muss auf Bundesebene geregelt werden, dass die Sozialbindung dauerhaft besteht. Dies könnte über die jetzt in den Sondierungen zur Ampel geplante neue Wohnungsgemeinnützigkeit geschehen. Damit die niedrigen Mieten zu finanzieren sind, müsste es eine entsprechende Förderung geben. Die mittelständische Bauwirtschaft ist da. Die brauchen wir natürlich dafür. Was wir nicht brauchen, sind Firmen, die Wohnungen bauen und dann teuer weiterverkaufen. Wichtig für uns sind Partner, die sich mit normalen Gewinnmargen zufriedengeben, wodurch die Preise nicht ins Unermessliche steigen. Niemand braucht kapitalgetriebene Aktiengesellschaften, um den Wohnungsbau anzukurbeln.

Haben in Ihrem Konzept noch Leute einen Platz in der Stadt, die ein ganz normales Eigenheim errichten wollen? Oder eine Eigentumswohnung kaufen möchten?

Wenn Leute sich ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung bauen wollen und sich das leisten können, wollen wir es ihnen nicht madig machen. Aber das ist keine nachhaltige Eigentumsform, die dem Allgemeinwohl dient. Denn am Ende des Tages ist derjenige, der eine Eigentumswohnung hat, immer auch daran interessiert, dass der Wert seiner Immobilie steigt. Gerade in Städten, wo viele Menschen umziehen, ist das keine zeitgemäße Eigentumsform.

In Ihrem Buch plädieren Sie dafür, die Verkaufspreise stärker zu regulieren. Was wollen Sie erreichen?

Dass Häuser nicht zu spekulativen Preisen verkauft werden, sondern zum Ertragswert. Also zu einem Wert, der sich an sozialen Mieten orientiert, nicht an möglichen Höchstmieten oder Erlösen nach einer Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Wir in Friedrichshain-Kreuzberg sind von der Umwandlung massiv betroffen, weil hier so viele Häuser aus der Gründerzeit stehen. In der nächsten Legislaturperiode sind wir das Labor. Was hier passiert, betrifft am Ende des Tages alle größeren Städte im Bundesgebiet. Es wird sich zeigen, ob die Interessen der Menschen, die hier wohnen, durchgesetzt werden, oder die Interessen von Investoren, von denen viele ihren Firmensitz in ausländischen Steuerparadiesen haben. Oft verstecken sich dahinter reiche Familien und Unternehmen aus Deutschland – mit dem Ziel, Steuern zu sparen oder zu hinterziehen. Auch Schwarzgeld wird so gewaschen.

Sie beschreiben, dass der Mietendeckel dazu geführt hat, dass mehr Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt wurden.

Ja. Durch den Mietendeckel ist die Umwandlung noch einmal beschleunigt worden. Das ist ein erheblicher Flurschaden einer großen Steuerungsidee.

Welche Lehren ziehen Sie daraus?

Man kann eigentlich keine daraus ziehen. Man muss ja trotzdem Dinge ausprobieren. Wenn überhaupt, dann können wir nur sagen: Jedes Haus, das gemeinwohlorientiert bewirtschaftet wird, ist ein Beispiel dafür, dass es anders geht. Deswegen plädiere ich auch neben der Ausübung des bezirklichen Vorkaufsrechts für den präventiven Erwerb. Das bedeutet, dass Häuser erworben werden, bevor sie auf den Markt kommen – um zu verhindern, dass sie Investoren in die Hände fallen, die sie teuer ankaufen und noch teurer weiterverkaufen.

Will denn nicht jeder Eigentümer sein Haus zum Höchstpreis verkaufen?

Keineswegs. Wir haben einen Eigentümer, der ein schönes Gegenbeispiel ist. Er ist Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen und hat ein Haus geerbt. Das will er jetzt an die Mieter verkaufen. Das wird seit einem halben Jahr verhandelt. Und er sagt, ich brauche keinen Höchstpreis.

Sie haben das bezirkliche Vorkaufsrecht mehrfach ausgeübt. In den Fällen, in denen Sie das zugunsten der Genossenschaft Diese eG getan haben, wurde ein Untersuchungsausschuss eingesetzt. Sie vermuten, dass Sie als Zugpferd einer neuen Wohnungspolitik beschädigt werden sollten. Wäre in Anbetracht der wackeligen Finanzierung nicht mehr Selbstkritik angebracht?

Es ist ein Vorstoß gewesen, der mit einem gewissen verfahrenstechnischen Risiko verbunden war, der aber letztendlich kein finanzielles Risiko beinhaltete. Der politische Gegner hat versucht, das auszunutzen, mit dem Ziel, meine Politik zu beschädigen. Hätte ich das Bezirksamtskollegium bei der Ausübung des Vorkaufsrechts eingebunden und zugleich den Finanzsenator, den Senator für Stadtentwicklung und die finanzpolitischen Sprecher mit an den Tisch geholt, wäre es sicher einfacher gewesen. Am Ende bin auch ich schlauer.

Was müsste aus Ihrer Sicht im neuen Koalitionsvertrag stehen, um dem Ziel eines gemeinwohlorientierten Wohnungsmarktes näher zu kommen?

Dort sollte das Ziel formuliert sein, den Anteil der gemeinwohlorientierten Wohnungen auf 50 Prozent zu erhöhen. Um das zu erreichen, sollte sich der Senat mit allen Akteuren des gemeinwohlorientierten Wohnungswesens an einen Tisch setzen und eine Strategie erarbeiten. Die Vergesellschaftung von Wohnungen großer Konzerne müsste ein Teil der Bestrebungen sein. Für den kleinteiligen Bereich brauchen wir aber eine Ankaufsagentur, die Mieter, Eigentümer und Käufer berät und zusammenbringt. Der Ankauf durch Genossenschaften, aber auch das Mietshäuser-Syndikat, ein bundesweiter Verbund von Häusern, der den Erwerb durch die Bewohner unterstützt, sollte mit Zuschuss- und Darlehensprogrammen unterstützt werden. Zwar gibt es solche Programme bereits, doch müssten sie deutlich aufgestockt werden. Bisher konnte man mit den Mitteln im Jahr nur zwei bis drei Häuser kaufen. Was wir außerdem noch benötigen, ist eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel, das Vorkaufsrecht auch zum limitierten Verkehrswert geltend machen zu können. Dadurch würden wir auch die Bodenspekulation begrenzen.

Werden Sie in der neuen Legislaturperiode als Baustadtrat weitermachen?

Ich stehe zur Verfügung. Ich würde meine Arbeit gerne fortsetzen.

Das Buch: „Wir holen uns die Stadt zurück – Wie wir uns gegen Mietenwahnsinn und Bodenspekulation wehren können“ von Florian Schmidt ist bei Ullstein erschienen, hat 304 Seiten und kostet 17,99 Euro.