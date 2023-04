„Besser ein kleiner als keiner“: Sind die winzigen Gärten von Warschau eine Option für Berlin?

In Warschau ziehen Immobilienkäufer in früher unbeliebte Erdgeschosswohnungen. Der Grund? Sie haben Zugang zu einem eigenen – sehr kleinen – Garten. Fail oder fulminant?

In Berlin zerplatzen Träume, hier gilt ein eigener Garten mittlerweile als Luxusgut. Ein Haus mit eigenem Grün ist für viele Normalverdiener unerschwinglich und eine Parzelle in einem Kleingarten zu begehrt, als dass man darauf eine Chance hätte. In der polnischen Hauptstadt hingegen haben die, die vom eigenen Garten träumen, jetzt einen Hoffnungsschimmer.

Denn einige Bewohner Warschaus besitzen jetzt einen sogenannten Mikrogarten. Zu finden sind diese kleinen Grünflächen zum Beispiel in der Olbrachta-Straße im Stadtteil Wola. Auf zwanzig Quadratmetern will sich hier im Sommer mit Stühlen und einem kleinen Tisch Pawel Surmiak ausbreiten. Eine schmale Treppe führt von seiner Erdgeschosswohnung, die er im kommenden Monat mit Frau und Kind beziehen will, in den Mikrogarten.

„Wie der Gärtner, so der Garten“

„Ein kleiner ist besser als keiner“, antwortet Surmiak, wenn man ihn fragt, warum er denn überhaupt einen so kleinen Garten besitzen wolle. Wenn man gemein wäre, könnte man in Anwesenheit des etwa 1,65 Meter großen Mannes ein altes hebräisches Sprichwort zitieren: „Wie der Gärtner, so der Garten.“

Auch in der Katiuszy-Straße steht ein Neubau mit Mikrogärten. Eine Frau vor dem Haus sagt etwas unwirsch, dass es kein Problem mit dem Garten gebe. In einem der winzigen Gärten, in den eine schmale Treppe aus der Erdgeschosswohnung führt, steht bereits eine Palettenbank. Der Mikrogärtner hat zudem zwei Eiben gepflanzt. Sehr hübsch. Vermutlich hatte hier jemand statt dem berühmten grünen Daumen einen kleinen grünen Finger.

Sind Mikrogärten eine Option für Berlin?

Warschau ist weit weg. Es nützt den Berlinern nichts, wenn in der polnischen Metropole eine Wohnung mit einem winzigen Garten angeboten wird. Daher haben wir mit einem Städteplaner gesprochen und ihn gefragt, ob Mikrogärten auch eine Option für Berlin wären.

Direkt von der Wohnung in den eigenen kleinen Garten: Für diese Immobilienbesitzer geht ein Träumchen in Erfüllung. Carola Tunk

Er könne sich das sehr, sehr gut für Berlin vorstellen, sagt Architekt Christoph Kohl. In seiner Heimatstadt Bozen in Südtirol habe er auch einen sehr kleinen Garten gehabt. „Das ist so wertvoll“, sagt Kohl. Seit Corona seien auch kleinere Gärten mit Erdgeschosswohnungen beliebt, weil man eben eine Möglichkeit habe, nach draußen vor die Tür zu gehen, wenn man drinnen eingesperrt sei. Kohl verweist auf ein eigenes Projekt in Biesdorf, bei dem Doppel- und Reihenhäuser, Stadtvillen sowie Einfamilienhäuser keilförmig angeordnet sind. Der kleinste Garten sei auch da nur maximal zwanzig Quadratmeter groß.

Ist Vertical Farming die Zukunft?

Mikrogärten seien super, aber noch viel größere Zukunftschancen hätte Vertical Farming, so Christoph Kohl. Vertical Farming beschreibt das Verfahren, Gemüse und Obst in übereinandergestapelten Boxen anzubauen. Auch Edeka kultiviert so in einigen Filialen schon seine Frischeprodukte. Kohl sagt, dieses Verfahren eigne sich auch für den Anbau auf dem Dach.

Studien zufolge sind Gartenbesitzer zufriedener als Menschen ohne eigenen Garten. Psyche und Wohlbefinden profitieren nachgewiesenermaßen von der Heimgärtnerei. Und drei Tomaten aus dem eigenen Mikrogarten sind immer noch besser als sechs Tomaten aus dem Supermarkt, der das Fruchtgemüse aus Spanien importiert. Der Agrarökonom Hans-Hermann Bentrup sagte es so: „Grün ist nicht alles, aber ohne Grün ist alles nichts.“