Besuch in der Ukraine: Wie ist es, in den Sommerferien in den Krieg zu reisen?

Seit 18 Monaten tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine - und bringt mit sich die Trennung von Familie, Freunden und der Heimat für Millionen Geflüchteten. Doch durch Zug und Fernbus besteht trotz der Gefahren des Krieges noch die Möglichkeit, die Ukraine in den Ferien zu besuchen - und viele Ukrainer in Berlin haben in diesem Sommer genau das getan.