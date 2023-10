Anstelle des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner war am Freitagabend am Brandenburger Tor besonders ein Mann zu sehen – Omar Sy (Ziemlich beste Freunde). Sein Kinn ist an einer Stelle etwas orange, denn selbst durch die Projektion sind die Überbleibsel der Farbattacke durch die sogenannte Letzte Generation weiterhin zu erkennen. Das Brandenburger Tor fragt: „Haben Sie Lupin gesehen?“, eine weitere Staffel der Netflix-Serie ist vor Kurzem erschienen. Werbepausen sind in diesem Jahr wohl Teil des Festival of Lights.

Am Freitag begann das 19. Festival of Lights, das bis Sonntag, dem 15. Oktober zwischen 19 und 23 Uhr die Innenstadt zum Leuchten bringt. Die Kunst an den Wahrzeichen Berlins steht unter dem diesjährigen Motto „Colours of Life“ und soll den Veranstaltern nach darstellen, „wie facettenreich und schön das Leben in einer vielfältigen Gesellschaft ist“.

Das „Muster der Vielfalt“ der BVG, das sich aus diversen menschlichen Silhouetten zusammensetzt und mittlerweile nicht nur als Sitzmuster, sondern auch in einer Streetwear-Kollektion zu Verwendung kam, erscheint immer wieder am Fernsehturm. Es muss sich ablösen mit AirPods, die ein Muster auf dem Fernsehturm bilden und bunten Punkten, die wie viele der Projektionen des diesjährigen Festival of Lights an Süßigkeiten erinnern – in diesem Fall Skittles.

Rjako, 35, aus Pankow hatte sich am Abend mit einem Freund getroffen und gewundert, warum auf der Museumsinsel so viel los war. Sie hätten gefragt und erfahren, dass das Lichterfest eröffnet habe – jetzt laufen sie von Ort zu Ort und sind das erste Mal wirklich dabei. In Jahren zuvor war er „immer nur vorbeigefahren“. Die Installation am Fernsehturm und St. Marienkirche gefällt ihm jedoch, denn eins ist für Rjako sicher: „Sonst wär ich doch nicht zum Alex gekommen.“ Eigentlich versuche er, hier so wenig Zeit wie möglich zu verbringen.

Vor Vladan, 56, hat sich eine lange Schlange gebildet. Er verkauft gekühltes Bier, Radler und Softdrinks vor dem Berliner Dom. Von dem Ordnungsamt ist er am Freitagabend auch schon kontrolliert worden, doch sein Stand ist legal. Auf die Frage, ob ihm das Festival of Lights gefalle, antwortet Vladan lachend: „Wahrscheinlich bin ich nicht die beste Person, um das objektiv zu beantworten.“ Er freue sich sehr über die vielen Besucher des Festival of Lights und hoffe, „dass das Wetter auch mitspielt“.



Schon auf der Straße des 17. Juni spielen immer wieder Straßenmmusiker für große Trauben, die sie filmen und applaudieren, doch neben der bunten Diashow am Berliner Dom wird es besonders musikalisch. Ein Chor, der die gesamte Treppe des Alten Museum füllt, singt gemeinsam Adele-Lieder und schwenken gemeinsam ihre Handy-Taschenlampen zur Musik.