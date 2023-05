Letzte Generation: Was tun, wenn ein Stück Straße an der Hand klebt?

Ab Montag will die Letzte Generation wieder die Straßen der Stadt blockieren. Bei einem Brunch in Treptow bereiten sich die Aktivisten darauf vor.

Das Stück Straße vom Messedamm in Charlottenburg-Wilmersdorf, das Polizisten mit Kreissäge und Bohrhammer ausgeschnitten haben, zieht in der U-Bahn viel Aufmerksamkeit auf sich. Die Menschen schauen Regis Hände an und auf den Block, der an ihrer linken Hand klebt. Ob das weh tut, fragt einer.