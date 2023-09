Betrügerin in Wilmersdorf gefasst: Schockanrufer wollten Senior um Erspartes bringen

Es ist eine miese Masche: hochbetagte Menschen mit Anrufen zu schockieren und sie auf diese Weise um ihr Erspartes zu bringen. Jetzt war die Berliner Polizei erfolgreich gegen diese Betrüger – wenn auch nur zum Teil.

Wie Ermittler der Berliner Zeitung berichteten, hatte sich am Donnerstagvormittag ein Anrufer bei einem 93-Jährigen in Wilmersdorf als dessen Sohn ausgegeben. Er habe mit seinem Auto einen Verkehrsunfall verursacht und dabei ein Kind totgefahren, behauptete der Anrufer. Dann übernahm das Gespräch ein angeblicher Polizist. Er verlangte von dem 93-Jährigen die Zahlung einer Kaution in bar zur Vermeidung einer Haftstrafe. Das Geld hole jemand bei ihm ab.

Um seinem angeblich in Notlage geratenen Sohn zu helfen, ging der Angerufene zu seiner Bank. Dort wollte er mehrere Zehntausend Euro abheben. Die Mitarbeiter in der Filiale wurden aber misstrauisch und informierten die Polizei.

Bei einer fingierten Geldübergabe konnten Beamte des Landeskriminalamtes eine 21-jährige Abholerin festnehmen. Die Tatverdächtige soll am Freitag einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Wesentlich schwieriger dürfte sich die Suche nach den Hintermännern gestalten. Diese gehören nach Erkenntnissen der Polizeibehörden zu organisierten Banden und sitzen häufig im Ausland, etwa in der Türkei.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

BKA rät: Auflegen und die Polizei informieren!

Die Betrugsmasche mit den Schockanrufen gibt es seit Jahren. Anfangs gaben sich Anrufer als Enkel, Söhne oder Nichten aus und gaukelten den Angerufenen vor, dass sie im Ausland einen Unfall verursacht hätten, ihnen eine Gefängnisstrafe drohe und sie nun Geld als Kaution hinterlegen müssten. Diese Vorgehensweise wird als Enkeltrick bezeichnet.

Doch seit einiger Zeit gehen die Betrüger rabiater vor: Sie übergeben sich gegenseitig das Gespräch und spielen den Angerufenen ein reales und aktuelles Geschehen vor. Zu Beginn führt oft ein vermeintliches Familienmitglied mit weinerlicher Stimme das Gespräch, um dann das Telefonat an einen weiteren Täter zu übergeben, der sich beispielsweise als Polizeibeamter oder Staatsanwalt ausgibt.

Es wird gedroht, dass der Verwandte in Untersuchungshaft müsse – es sei denn, es werde eine Kaution von mehreren Zehntausend Euro gestellt. Diese sei an einen Kurier zu übergeben. „Die Betrüger nutzen diesen Schockmoment aus und setzen ihre Opfer auch unter zeitlichen Druck, um sie zu unüberlegten Handlungen zu drängen“, warnt das Bundeskriminalamt (BKA), das festgestellt hat, dass diese Betrugsform aktuell wieder häufiger von der Polizei beobachtet wird.

Nicht selten enden solche Telefonate mit dem Verlust des gesamten Ersparten. Das BKA rät dazu, gar nicht erst auf Fragen oder Aufforderungen der Täter einzugehen und sofort aufzulegen. „Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals telefonisch um die Aushändigung von Bargeldbeträgen oder Wertsachen bitten“, heißt es beim BKA. Es rät: Auflegen und umgehend die Polizei informieren!