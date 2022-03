Auch Betrüger gehen mit der Zeit: Die Polizei im Land Brandenburg registriert seit einiger Zeit eine neue Betrugsmasche über den Messengerdienst WhatsApp. Erst in der vorigen Woche wurden den Ermittlern zwei Fälle gemeldet. Einer in Potsdam, der zweite im Landkreis Barnim. In beiden Fällen waren die Täter erfolgreich – sie erbeuteten Geld.

Vor genau einer Woche meldete sich ein Mann bei der Polizei in Potsdam und erstattete Anzeige. Bei ihm hatte sich angeblich sein Sohn über WhatsApp gemeldet. Sein Handy sei kaputt, behauptete der „Sohn“. Er habe nun ein neues Mobilgerät, mit dem er aber nicht telefonieren könne. Daher die Nachricht über den Messengerdienst.

Der „Sohn“ bat seine Eltern um Geld. Das Ehepaar überwies zweimal Geld auf ein angegebenes Konto – insgesamt 2000 Euro. Erst danach habe sich herausgestellt, dass der Schreiber der WhatsApp-Nachricht nicht der Sohn gewesen sei, sagt Oliver Bergholz, der Sprecher der Polizeidirektion West.

„Diese Fälle häufen sich seit Anfang des Jahres“, sagt Bergholz. In ihren Nachrichten geben die Täter an, dass ihr eigenes Handy defekt sei, sie deshalb eine neue Nummer hätten oder die Nachricht vom Telefon eines Freundes senden würden. Im Verlauf des Chats erklärten die Betrüger, dass sie dringende Überweisungen tätigen müssten, jedoch wegen ihres defekten Handys keinen Zugriff auf die Banking-App hätten. Die Täter würden dann ihre „Eltern“ oder „Großeltern“ bitten, für sie das Geld auf ein Konto zu überweisen, dessen Daten sie sodann mitteilen.

Oftmals werde nach der ersten Überweisung auch eine zweite oder sogar dritte Geldzahlung gefordert, sagt der Polizeisprecher. Die vermeintlichen Söhne oder Enkel würden sehr vertrauenerweckende Nachrichten schreiben.

Auch in anderen Bundesländern registrierte die Polizei Kontaktaufnahmen durch betrügerische WhatsApp-Nachrichten. So informierte die Polizei in Schleswig-Holstein Ende Februar darüber, dass eine 75-jährige Frau aus Kaltenkirchen Opfer dieser Betrugsmasche wurde. Die Beute: 14.000 Euro.

Die Täterin oder der Täter hatte sich am 27. Februar, einem Sonntag, per Messengerdienst bei der Seniorin gemeldet, behauptet, die Tochter zu sein. „Mama, ich habe mein Handy verloren und benutze jetzt mein altes Handy mit neuer Nummer!“, so die Nachricht an das Opfer. Weil die vermeintliche Tochter nicht an ihre Bank-App komme, könne sie keine Überweisungen vornehmen. Erst nach der dritten Geldzahlung sei das Opfer misstrauisch geworden und habe die „Tochter“ um einen Rückruf gebeten, so die Polizei. Als der nicht erfolgte, wandte sich die Frau an ihre Bank, um die Überweisungen zu stoppen, dann erstattete sie Anzeige.

Eine Woche später wurde eine 55-Jährige ebenfalls im Landkreis Segeberg Opfer der WhatsApp-Ganoven. „Hallo Mama! Ich habe eine neue Telefonnummer. Handy und SIM ist kaputt ...“, lautete die Nachricht. Die Frau zahlte zunächst 1500 Euro, dann noch einmal 1100 Euro. Finanzermittler hätten die zweite Zahlung noch stoppen und zurückbuchen können, hieß es. In Bayern registrierte die Polizei schon im vorigen Jahr rund 20 Fälle des Enkeltricks via WhatsApp. Dabei erbeuteten die Täter insgesamt fast 20.000 Euro.

„Vor allem sollte man sich niemals unter Druck setzen lassen“, rät Oliver Bergholz von der Polizeidirektion West in Brandenburg. Wichtig sei es, bei derartigen WhatsApp-Nachrichten auf anderem Wege – etwa durch einen Anruf auf dem Festnetz – den Kontakt zu dem Verwandten aufzunehmen und die Notlage zu eruieren. Die Polizei rät zudem, misstrauisch zu sein, wenn sich die Verfasser der Nachrichten mit „dein Sohn“ oder „deine Tochter“ und nicht mit ihrem Namen melden.

Da sich viele Betrüger im Telefonbuch an den Vornamen orientierten, um ältere Menschen beispielsweise als falsche Polizisten zu kontaktieren, sei es ratsam, den Eintrag im Telefonbuch zu überprüfen. „Im Telefonbuch muss nicht der Vorname stehen“, sagt Polizeisprecher Bergholz. Besser noch sei es, den Eintrag einfach löschen zu lassen.