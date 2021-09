Berlin - In der Columbiahalle läuft auf einem großen Bildschirm die erste Prognose für die Bundestagswahl ein, die Wahlsendung der ARD. Auf einem kleinen Bildschirm, ohne Ton, ist rbb eingestellt. Auf diesen Bildschirm starren alle in der Halle. Und dann bricht der Jubel los. „Oh, mein Gott“, ruft eine Frau. „Ich kann es nicht fassen“, ruft eine andere. Sie liegen in der ersten Prognose in Berlin vorn. Vor Giffey und der SPD, vor allen anderen. Der Jubel klingt, als hätten sie es selbst kaum noch für möglich gehalten. Erleichtert, überrascht, ungläubig fast.

Renate Künast, die vor zehn Jahren versucht hatte, in Berlin Regierende Bürgermeisterin zu werden, wischt an ihren Augenwinkeln herum. Ramona Pop, die Wirtschaftssenatorin, und Regine Günther, die Verkehrssenatorin, liegen einander in den Armen. Die Bundestagswahlergebnisse der Grünen interessieren in der Halle gerade niemanden.

Auch Bettina Jarasch sieht aus, als ob sie es selbst nicht fassen könne. Elf Minuten nach sechs kommt sie auf die Bühne, in einem langen roten Kleid, sie lacht und strahlt wieder. Vor vier Tagen, in der letzten großen Live-Wahlsendung im rbb, hatte sie müde gewirkt, abgekämpft, erschöpft vom Wahlkampf, in dem sie quer durch die Stadt gehetzt war, von Grünen-Veranstaltung zu Grünen-Veranstaltung, oft vor nur ein paar Leuten gesprochen hat, manchmal, wenn Annalena Baerbock mitkam, auch vor ein paar hundert.

Die Grünen haben ihre Anhänger mobilisiert

Aber es hatte sich offenbar gelohnt, die ganzen Termine, die Grünen haben ihre Anhänger mobilisiert, neue hinzugewonnen. Und nun könnte eine Frau, die 62 Prozent der Berliner einer Umfrage zufolge vor einer Woche immer noch nicht kannten, hier neue Regierende Bürgermeisterin werden. Zur Erinnerung: Sie ist 52, stammt aus Augsburg, was man ihr nach 29 Jahren in Berlin immer noch anhört, sie war Journalistin und Co-Chefin der Grünen in Berlin, sie soll den Streit in der Partei beendet haben.

„Wir wissen, es sind nur Prognosen“, sagt Jarasch auf der Bühne gleich als Erstes. „Aber sie sind unglaublich.“ Sie sei völlig überwältigt, es liege eine „lange, lange, lange Nacht“ vor allen, mit wenig Schlaf, „aber das wird es wert sein“. Die Grünen haben in Berlin zugelegt, aus der Regierung heraus, mehrfach sagt sie das, macht klar, dass sie das als Auftrag versteht – zum weiteren Umbau der Stadt. Hin zu der „grünen Hauptstadt“, von der sie bei jedem Termin gesprochen hat, monatelang, hin also zu einer Stadt, in der immer mehr „Parkplätze zu Parks“ werden dürften.

Wenn sie es wirklich schafft, am Ende dieser Berliner Wahlnacht. In Teilen der Stadt stehen die Menschen noch immer vor den Wahllokalen an. Und es ist knapp.

Sie dankt dann der halben Stadt, auch allen Berlinern, die Wahlkampf für andere demokratische Parteien gemacht haben, sie klingt schon fast wie eine Bürgermeisterin. Sie dankt ihrer Partei – „dafür, dass ihr meine Macken ausgehalten habt“.

Die Columbiahalle hat zwei Außenbereiche, in einem feiert die grüne Basis bei Bier und veganer Currywurst. In den anderen dürfen nur Journalisten, es ist still dort. Bettina Jarasch tritt in diesen Hof nach ihrer Rede, mit ihrem Sprecher. Toni Hofreiter stürmt auf sie zu, umarmt sie lange, aber danach ist sie für einen Moment fast allein. Sie holt Luft, legt eine Hand auf ihr Schlüsselbein, sagt: „Es ist ein irres Ergebnis. Das ist es so oder so. Auch wenn es sich noch mal ändert.“ Dann lacht sie wieder, gibt dem ZDF ein kurzes, erstes Interview, und fährt zum Abgeordnetenhaus.

Gegen 21.15 Uhr kommt Jarasch wieder an der Columbiahalle an. Sie sucht ihren Mann, fällt ihm lange um den Hals, umarmt Parteifreunde. Sie strahlt noch immer, wirkt gelöst, sie hat ja schon am Anfang des Abends eine lange Nacht vorausgesagt. Die wird es nun. In der neusten Hochrechung liegt Giffey vorne. Aber auch ein guter Platz 2 wäre für Jarasch ein Erfolg. Nach den Umfragen der letzten Wochen, in denen sie abgesunken war.

Viel weniger, als Franziska Giffey erwartet hat

Mehr Stille geht nicht in der Station am Gleisdreieck. Hier wollte die Berliner SPD einen Sieg feiern. Jetzt, am frühen Abend, wird erst mal schockiert geschwiegen – verfrüht, wie man später weiß. Zunächst einmal aber ist den Wahlparty-Gästen ein gewaltiger Schrecken in die Glieder gefahren, als die Zahlen der ersten Prognose über die Bildschirme flackern: 21,5 Prozent für Franziska Giffey - fast auf die Kommastelle genau das Ergebnis von Michael Müller vor fünf Jahren. Das ist natürlich deutlich weniger als erwartet – und auch viel weniger, als sich Franziska Giffey ausgerechnet hatte. Als das desaströse Ergebnis der CDU gezeigt wird, gibt es fast schon erleichterten Applaus. Endlich ein Grund zum Jubeln.

Dieser Abend könnte fast sinnbildlich stehen für einen holprigen Wahlkampf der Berliner SPD. Nur mühsam waren die Sozialdemokraten aus einem tiefen Loch nach oben geklettert. Ganz hoch hinaus ging es dabei für Franziska Giffey nicht.

Bei den vergangenen Berliner Wahlen hat die Hauptstadt-SPD stets ein bisschen besser abgeschnitten als die Bundes-SPD - und das mit einem Klaus Wowereit im Herbst seiner Karriere beziehungsweise einem blassen Michael Müller an der Spitze. Etwas über dem Bundesergebnis – das galt als Minimum für Giffey. Jetzt hat es dazu offenbar nicht ganz gereicht.

Die fragwürdige Taktik der SPD

Die Zahlen sind ein deutliches Zeichen. Aus der unumstrittenen Umfragekönigin Giffey, die lange von ihrem Ruf als Neuköllner Bezirksbürgermeisterin und als Bundesfamilienministerin zehren konnte, von ihrer Bodenständigkeit und Offenheit, ihrer zupackenden Art und dem ansteckenden Optimismus, ist eine Politikerin der Kontroversen geworden. Und das hat nicht nur mit dem Verlust des Doktortitels zu tun.

Franziska Giffey und ihr Partei-Kompagnon Raed Saleh haben einen Wahlkampf der bürgerlich-sozialen Mitte geführt, haben sich gegen ebenso ambitionierte wie extreme linke und grüne Pläne in der Bau- und in der Verkehrspolitik gestellt. Sie haben den Blick von den politisch gut repräsentierten Innenstadtbezirken auf diejenigen außerhalb des S-Bahnrings gerichtet – dorthin, wo im Osten die Linke und im Westen die CDU stark sind. Und ausgerechnet mit diesem Wahlkampf der bürgerlich-sozialen Mitte haben Giffey und Saleh polarisiert. So komplex ist die Lage in einem immer noch ziemlich rot-rot-grünen Berlin.

Entsprechend zurückhaltend präsentiert sich Franziska Giffey, die wie Bettina Jarasch ein rotes Kleid trägt, am Abend bei ersten Interviews. Sie tut das, was sie tun muss: Sie bedankt sich bei Helfern und Wählern – und verweist auf den „langen Abend“, der allen bevorstehe. Man müsse „Respekt vor der Auszählung“ haben. Was soll sie auch sonst sagen? Es war – noch – nicht die Zeit für Sondierungsgespräche irgendeiner Art.

Bleibt die Frage nach der Regierenden Bürgermeisterin. Bettina Jarasch? Oder Franziska Giffey? Danach sieht es am späten Abend eher aus. Aber Giffey geht nicht unbedingt gestärkt aus dieser Wahl hervor. Und ihre aufmüpfige Partei wird ihr es in den kommenden fünf Jahren nicht leicht machen. Bettina Jarasch wird froh sein, so oder so.