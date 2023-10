Bettwanzen im Berliner Gefängnis – eine Station musste geräumt werden

Die Justizvollzugsanstalt Plötzensee hat mit einem erheblichen Bettwanzen-Befall zu kämpfen. Wie die Senatsverwaltung für Justiz am Donnerstag auf Anfrage erklärte, sei bereits am 1. August dieses Jahres durch eine Schädlingsbekämpfungsfirma der Befall in einer Station im Haus G der Teilanstalt III festgestellt worden. Da man das Problem offenbar nicht in den Griff bekam, wurde das Haus G vor einer Woche komplett geräumt.

Nach Angaben der Justizverwaltung seien nach dem Auftreten der Bettwanzen im August zunächst nur die betroffenen Hafträume sowie die angrenzenden Räume nach und nach gesperrt und die Schädlinge dort bekämpft worden. Dies sei in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt und im Einklang mit dem „Europäischen Kodex für das Bettwanzenmanagement“ für die Bekämpfung der Schädlinge in Hotels und Hostels angewandt worden. Dieser gelte auch für Justizvollzugsanstalten.

Die Gefangenen, die in den betroffenen Zellen untergebracht waren, wurden sukzessive auf verschiedene andere Berliner Justizvollzugsanstalten verteilt. Wie viele Insassen betroffen waren, konnte die Senatsverwaltung nicht mitteilen, „weil sich der Prozess über mehrere Monate erstreckte, in denen aus dem Haus G auch Verlegungen und Entlassungen aus anderen Gründen stattfanden“.

Schließlich wurde das Haus G am 13. Oktober komplett geräumt und gesperrt und eine externe Schädlingsbekämpfungsfirma damit beauftragt, im gesamten Haus G großflächig gegen die Bettwanzen vorzugehen. Voraussichtlich werden die Maßnahmen zur Bekämpfung der Bettwanzen Mitte November beendet sein.

Um zu verhindern, dass die Schädlinge durch Bedienstete weitergetragen werden, wurden die Mitarbeiter laut Justizverwaltung angewiesen, den gesperrten Bereich nicht mehr zu betreten. Dieser sei durch eine Schleuse von den anderen Bereichen des Gebäudes abgetrennt worden.

„Für den Fall, dass der gesperrte Bereich durch die Bediensteten doch hätte betreten werden müssen, wurde Schutzkleidung“ – Ganzkörperanzüge mit Kapuze, Überziehschuhe, Masken und Schutzbrillen – zur Verfügung gestellt, heißt es. Zudem sei die Schädlingsbekämpfungsfirma beauftragt worden zu kontrollieren, ob sich die Plage auch in andere Bereiche des Gebäudes ausgeweitet habe.



Nach Angaben der Justizverwaltung traten in der JVA Heidering, der JVA Moabit und der JVA des Offenen Vollzugs in den vergangenen Monaten lediglich vereinzelt Bettwanzen auf, die mit Fachfirmen bekämpft werden konnten.