Es sind Bilder, die allen Nachbarländern Frankreichs Angst machen: Die Aufnahmen aus der Pariser Metro, die von Bettwanzen befallene Sitzplätze zeigen. Die blutsaugenden Insekten, die ausgewachsen nur bis zu sieben Millimeter lang sind, hätte man früher vielleicht nur mit einer gebrauchten Matratze oder einer zweitklassigen Jugendherberge in Verbindung gebracht. Aber sie sind zu einer ausgemachten Plage geworden, die Europa heimsucht, jene Regionen, die am engsten mit Frankreich verbunden sind – und dazu gehört auch Deutschland.

Doch wie viele Einwohner bestätigen können, treiben die Insekten ihr Unwesen auch hier in Berlin schon lange. Als Soraya Behrang die Tiere in ihrer Wohnung in Lichtenberg im Mai zum ersten Mal entdeckt, hat sie keine Erfahrung mit Bettwanzen. Die 47-Jährige wohnt allein in einem Haus der Gewobag in der Dolgenseestraße; im Mai hatte sie gerade eine Ausbildung zum Integrationscoach angefangen. „Ich hatte Bisse überall auf meiner Haut“, sagt sie. „Das hat fürchterlich gejuckt.“

Sie zeigt Fotos von Wanzen, die an den Wänden hochkrabbeln oder die sie in Plastiktüten gesteckt hat. Denn fast sechs Monate nach Entdeckung des Ausbruchs wird sie immer noch von den Tieren heimgesucht. Nun habe sie „alles verloren“. Sie nutzt ihre Möbel praktisch nicht mehr; sie ist noch arbeitssuchend und weiß nicht, wie sie diese Gegenstände in Zukunft ersetzen soll. „Ich habe nichts mehr außer meine Klamotten und meine Elektrogeräte“, sagt sie. Ihre Kleidung bewahrt sie in Müllsäcken auf ihrem Balkon auf.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Ich schlafe aus Angst vor Bettwanzen in der Badewanne“

Soraya Behrang hat verschiedene Ideen, wie es die Wanzen in ihre Wohnung geschafft haben könnten. Sie legt Fotos von alten Möbelstücken vor, die Nachbarn im Flur neben ihrer Wohnungstür abgestellt hatten, und sie weiß, dass eine weitere Wohnung auf ihrem Stockwerk ebenfalls von Bettwanzen befallen ist. Auf Anfrage der Berliner Zeitung bestätigt eine Sprecherin der Gewobag, mehrere Wohnungen in dem Haus seien von der Insektenplage betroffen. Das Unternehmen kann jedoch keine Zahlen nennen.



Behrang empfindet ihre Situation als „Psychoterror“. Sie schläft in ihrer Badewanne, kann aus Angst und Unbehagen nicht durchschlafen und hat daher Konzentrationsprobleme. Sie sagt auch, sie esse seit Monaten nur Fertiggerichte; was, wenn die Wanzen schon in der Küche waren, über ihre Töpfe gekrabbelt sind und dort Eier gelegt haben? Die Vorstellung ist ihr zu eklig.

In vielen Pariser Straßen liegen ausrangierte, mit Bettwanzen befallene Matratzen. Nach Ansicht von Experten machen solche Szenen jedoch nur ein seit langem bestehendes Problem sichtbar. IMAGO / IP3press

„Wenn du schon so viele dieser Wanzen in der Wohnung gesehen hast, dann bildest du dir ein, du siehst sie überall“, sagt Behrang. Was alles für sie noch schlimmer macht, ist das Gefühl, nicht ernstgenommen zu werden. Ihr Mieterverein und auch das Gesundheitsamt in Lichtenberg hätten angeblich versucht, sie zu beruhigen, dass die Wanzen keine Gefahr für ihre Gesundheit darstellen, denn diese können keine schweren Krankheiten auf Menschen übertragen.



Behrang beruhigte das nicht; sie habe zweimal in ihrem Leben an akuten Lungenembolien gelitten und muss immer noch Blutverdünner einnehmen. Das hat sie auch in einer E-Mail an die Gewobag mitgeteilt. Trotzdem ist ihre Situation unverändert, und sie leidet sehr an der psychischen Belastung, die einen Bettwanzenbefall oft begleitet. „Ich fühle mich komplett alleingelassen“, sagt sie.

Auf Anfrage teilt eine Sprecherin des Umweltbundesamts (UBA) mit, dass es keine offiziellen Statistiken zum Ausmaß der Ausbreitung von Bettwanzen in Deutschland gebe. Es stehe aber fest, dass die Zahl der Bettwanzenbefälle weltweit in den letzten Jahrzehnten zugenommen habe. Dahinter steckten die gesteigerte Reisetätigkeit, der Handel mit Gebrauchtwaren oder Resistenzen gegen Insektizide. Vor allem in letzter Zeit sei allerdings die mediale Aufmerksamkeit rasant gestiegen; dabei habe die Aufregung in den sozialen Medien über das Ausmaß des Problems in Frankreich eine große Rolle gespielt.

Berliner Kammerjäger: Ein lange bestehendes Problem wird erst jetzt sichtbar

Je länger das Problem existiert, desto mehr wächst Behrangs Ärger auf ihren Vermieter. „Meine Wohnung ist in einem katastrophalen Zustand“, schrieb sie dem Gewobag-Servicecenter am 20. Oktober. „Wie lang muss ich dieses Theater noch mitmachen?“ In anderen Mails bittet sie darum, in eine neue Wohnung umziehen zu können, bis ihre eigene Wohnung bettwanzenfrei ist. Immer wieder wurde ihr gesagt, das sei nicht möglich. Auf Anfrage der Berliner Zeitung schreibt allerdings eine Sprecherin der Gewobag, ein Umzug in solchen Umständen riskiere, dass die Bettwanzen in ein anderes Haus hineingetragen werden. Diese sei also „nicht zielführend und auch von Experten nicht angeraten“.

Kammerjäger behandeln von Bettwanzen befallenen Wohnungen mit Insektiziden. Mit nur einer Behandlung ist das Problem allerdings selten gelöst. IMAGO / Panthermedia

Behrang zeigt sich auch frustriert über die Arbeit der SchaDe Umwelthygiene und Schädlingsbekämpfung GmbH – die Firma, die die Gewobag mit der Bekämpfung des Befalls in ihrer Wohnung beauftragt hat. Mitarbeiter der Firma seien achtmal bei ihr gewesen – und trotzdem sind die Wanzen immer noch da. Auf Anfrage bestätigt die Gewobag, die SchaDe sei für Schädlingsbekämpfung in den Beständen der Gewobag vertraglich gebunden, und dass sie die Kosten der Bekämpfung trage.



Laut Informationen des UBA kann eine einzige Behandlung zwischen 400 und 700 Euro kosten. Dabei seien mehrmalige Behandlungen eher die Regel als die Ausnahme. Die Gewobag sagte nicht, wie oft Soraya Behrangs Wohnung bereits gegen Bettwanzen behandelt wurde und wie hoch die Gesamtkosten dafür seien.

Die Firma SchaDe erklärt, ihre Mitarbeiter würden „fast täglich“ Bettwanzen in Wohnungen, Hotelzimmern und vielen weiteren Wohnobjekten in Berlin bekämpfen. Die Schilderung des UBA zum Ausmaß von Bettwanzen in Berlin gilt auch auf Berliner Ebene. „Ein gleichmäßig leichter Anstieg ist seit Anfang der 90er-Jahre weltweit feststellbar“, so ihre Erklärung. „Nur 2020 gab es rückläufige Zahlen.“ Insofern ist die aktuelle Situation mit Bettwanzen, ob in Berlin oder Paris, nichts Neues – sie wird nur sichtbarer.



Das mag für viele ein Trost sein. Nicht jedoch für Soraya Behrang, dafür ist es zu spät. „Ich kann mich nicht zu Hause bewegen wie ein normaler Mensch, mir geht es schlecht, ich habe kein Privatleben mehr“, sagt sie. Die Zustände in ihrer Wohnung und deren Auswirkungen auf ihr gesamtes Leben findet sie unzumutbar – und sie weiß nicht, wie es für sie jetzt weitergehen soll. „Diese Wanzen gefährden meine ganze Existenz.“