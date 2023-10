Wer in Paris abends ins Bett geht, könnte sich am nächsten Morgen aktuell in unschöner Gesellschaft befinden. Denn die Bettwanze macht gerade die französische Hauptstadt unsicher – so wird es jedenfalls in den sozialen Medien seit einigen Wochen berichtet. Die Pariser Fashion Week ging vergangene Woche zu Ende. Nun wird befürchtet, dass sich darüber die Pariser Bettwanzen-Plage auf dem Globus ausbreitet. Müssen wir uns also auch in Berlin vor der Wanze fürchten?

Sie ernährt sich von Blut, nistet sich in Textilien ein und kann sogar monatelang ohne Nahrung überleben. In der globalisierten Welt hat das Tierchen leichtes Spiel: Durch unser Reiseverhalten breitete sich die Bettwanze in den vergangenen Jahren aus. Im Koffer, ganz ohne Visum oder Aufenthaltsgenehmigung, reist die Bettwanze um die ganze Welt. Sie lebt aber nicht nur im Bett, sondern zur Not auch auf Flohmärkten und in Antiquariaten, wo sie sich in Möbeln, Büchern oder auch CD-Hüllen versteckt. Mit der Chemiekeule kommt man vielerorts auch nicht mehr gegen den Störenfried an, denn das Tier scheint gegen die Gifte resistent geworden zu sein.

Wenn aggressive Methoden versagen, muss man deshalb kreativ werden. Um der Bettwanze das Leben schwer zu machen, werden in vielen Hotels schon seit Jahrzehnten sogenannte Encasings verwendet. Das sind wasserdichte, aber atmungsaktive Überzüge, die verhindern, dass die Wanze in die Matratze eindringt. Hotels ab drei Sternen müssen solche Bezüge nutzen. Auch auf Chemikalien wird größtenteils verzichtet. Früher wurden Gase versprüht, die die Zimmer oft tagelang unbewohnbar machten; heute werden die Tierchen meist mit Eis behandelt, was bedeutet: Sie werden so stark abgekühlt, dass sie sterben.

Die Behörden schlagen nun Alarm. „Wir haben nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland ein Problem mit Bettwanzen“, sagt Cathleen Rieprich, Sprecherin des Umweltbundesamts. Die Bettwanze unterliegt in Deutschland keiner Meldepflicht und so kann sie sich unter dem Radar unauffällig ausbreiten. Das Gesundheitsamt Berlin-Mitte bestätigt ebenfalls, dass das Problem mit den Bettwanzen seit 2021 stetig zunehme. Dort gehen seit zwei Jahren immer mehr Anfragen zu diesem Thema ein. Aktuelle Zahlen zu dem Problem gibt es aufgrund der fehlenden Meldepflicht aber einfach nicht.

Für viele Menschen ist es eine ekelhafte Vorstellung: Man kommt aus dem Urlaub zurück und als Souvenir bringt man sich Parasiten mit. Die Sorge ist nun in den Köpfen, viele ekeln sich schon vor Hotelzimmern, obwohl man dort in vielen Häusern auch ohne Verdacht auf einen Bettwanzen-Befall Vorkehrungen trifft. Wie ist die Lage in Berlin? Thomas Lengfelder, vom Hotel- und Gaststättenverband Berlin e.V. (Dehoga) gibt Entwarnung. Das Thema „ploppt immer mal wieder auf“, sei aber nicht von größerer Bedeutung. In gut geführten Häusern sei das Personal darauf geschult, einen Bettwanzen-Befall beim Wechsel der Bettlaken sofort zu erkennen. Die Bettwanzen-Plage in Paris, so befürchtet er, sei in erster Linie ein mediales Phänomen.

Wir haben es hier mit einem Phänomen der erhöhten Medienaufmerksamkeit zu tun. Cathleen Rieprich, Sprecherin Umweltbundesamt

Das Umweltbundesamt bestätigt diesen Verdacht. Es gebe in Paris keinen plötzlichen Ausbruch einer Bettwanzen-Plage. In erster Linie sei das mediale Interesse in den vergangenen Wochen rasant gestiegen. Plattformen wie TikTok oder Instagram sind voll mit Videos zu dem gefürchteten Tier. „Wir haben es hier mit einem Phänomen der erhöhten Medienaufmerksamkeit zu tun, das durch soziale Netzwerke ausgelöst wurde“, sagt Cathleen Rieprich vom Umweltbundesamt. Das bedeute nicht, dass es in Frankreich kein grundsätzliches Bettwanzen-Problem gäbe, aber das sei seit einiger Zeit schon so und nicht erst seit einigen Wochen.



Ob nun Berlin oder Paris, zu hoffen bleibt, dass die Wanze bald wieder da sitzt, wo sie hingehört: auf der Mauer – und nicht im Bett.