Noch sind einige der Wohnungen in der Senftenberger Straße zu haben. Wer noch eine bekommen will, muss sich allerdings beeilen.

Bezahlbares Wohnen in Berlin: 150 neue Wohnungen in Hellersdorf fertiggestellt

Digital geplant, modular gebaut: die beiden Typenhäuser der Stadt und Land in der Senftenberger Straße in Hellersdorf Felix Löchner

In Hellersdorf gibt es 150 Wohnungen mehr – die Hälfte davon ist mit Förderung des Landes Berlin entstanden und wird einkommensabhängig zu Mieten von 6,50, 6,70 und 8,20 Euro je Quadratmeter kalt angeboten. Das teilte die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land am Montag mit. In 22 Monaten Bauzeit wurden die zwei L-förmigen Wohnhäuser von der Baufirma Otto Wulff errichtet, die das Projekt als Generalübernehmer realisierte.