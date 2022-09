Verfolgt man die Berichte aus der innerstädtischen Politik der vergangenen Wochen, dürfte es nur noch eine Formsache sein, dass Stefanie Remlinger die neue Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Mitte wird. Der alte wurde am Donnerstag nach einer Stellenbesetzungsaffäre abgewählt. Über Remlinger heißt es, „von Dassels Nachfolgerin läuft sich warm“ (Morgenpost), nach der Abgeordnetenhauswahl dürfte der Ruf nach ihr im Bezirk für sie „eine Genugtuung“ sein (taz) und sie selbst sagt: „Ich glaube, dass ich das kann“ (im Tagesspiegel). Tatsächlich hat sie zwar seit Jahren ihren thematischen Schwerpunkt in der Bildungspolitik, doch da diese im Kindergarten anfängt und bei der Weiterbildung noch nicht aufhört, das Schulessen genauso betrifft wie das Willkommen geflüchteter Kinder, hat sie sich in ein breites Spektrum einüben können.

Schneller Aufstieg nach dem Eintritt 2004

Bevor sie sich für die Politik entschied, wollte sie eine Weile „auf die Weide“ gehen, sagte Stefanie Remlinger mal bei einem Gespräch auf der Jugendmesse You in Berlin. Diese Weide fand die 1970 in einer baden-württembergischen Kleinstadt Geborene zunächst als Diplom-Kulturwirtin zum Beispiel mit British Cultural Studies. Ein Promotionsstipendium führte sie 1999 nach Berlin, doch lange hielt die Wissenschaft für sie nicht das, was sie versprach. Kaum war sie aber 2004 den Grünen beigetreten, wurde sie ein Jahr später Vorsitzende des Pankower Kreisverbands. Ins Abgeordnetenhaus kam sie 2011, wurde bildungs- und haushaltspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, bis im vergangenen Jahr der linke Flügel ihrer Partei sie von einem guten Listenplatz bei der Wahl verdrängte.

In Mitte trat Stefanie Remlinger dann aber sichtbar freudig den Posten als Stadträtin an, sie lobte die unmittelbare Nähe zur Praxis und kritisierte die bisherigen Prozesse der Schulbauoffensive als „zu behäbig“. Vor wenigen Tagen erst stellte sie ein Pilotprojekt vor: In der Vineta-Grundschule im Brunnenviertel bekam jedes Schulanfänger-Kind eine „BibStartCard“ überreicht. Das Kärtchen mit dem schrecklichen Namen dient einem großartigen Zweck. Es ist ein Bibliotheksausweis, der den Weg in die Welt der Bücher gleich selbstverständlich machen soll. Niedrigschwellig, wie man so sagt – die Eltern müssen sich nicht selber kümmern. „Wer früher liest, ist länger schlau“, sagte Remlinger. Die Karte solle in Mitte möglichst Standard zur Einschulung werden.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Das Bildungsressort ist zwar zu groß, um es als Bürgermeisterin nebenher mit zu verwalten. Sollte sie zur Chefin des Rathauses an der Karl-Marx-Allee gewählt werden, dürfte sich ihr Nachfolger im Amt des Stadtrats aber gewiss sein, dass sein Gebiet wertgeschätzt wird.