Bezirksbürgermeisterin von Kreuzberg zum Görlitzer Park: „Ich bin nicht die Expertin“

Clara Herrmann, Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, wirkt abwesend, guckt hin und wieder an die Decke, aber vor allem ist sie sichtlich genervt von diesem Termin. Dabei hat sie dazu eingeladen. „Wie stehen Sie zu der Maßnahme, den Görli nachts abzuschließen?“, wird Herrmann gefragt. Clara Herrmann entscheidet sich für diese Antwort: „Ich werde Ihnen jetzt hier nicht den Gefallen tun, Ja oder Nein zu sagen, mir liegt schlichtweg kein Konzept vor.“ Ihre Amtskollegin aus Mitte, Stefanie Remlinger, schreitet ein und erläutert knapp, dass sie persönlich den Ratschlag geben würde, den Park nachts nicht zu schließen.

Seit Monaten wird über den Görlitzer Park in Kreuzberg und den Leopoldplatz in Wedding diskutiert, am Freitag hat der Senat zu einem Sicherheitsgipfel im Roten Rathaus eingeladen. Zu dieser Konferenz sind nur zwei Bezirksbürgermeisterinnen eingeladen – deswegen haben eben diese beiden am Donnerstagmorgen in einer Pressekonferenz ihre Sicht auf die Dinge noch einmal erläutern wollen: Clara Herrmann und Stefanie Remlinger. Am Freitag will Kai Wegner (CDU) mit seinen zuständigen Senatorinnen, Polizei, Feuerwehr und Bezirksvertretern zusammenkommen.

Der „Sicherheitsgipfel“ wurde Ende Juli angekündigt, nachdem eine Frau im Görlitzer Park vergewaltigt worden war. Die CDU fordert eine nächtliche Schließung des Parks, Videoüberwachung und mehr Polizeikontrollen, während die Grünen mehr Geld für Sozialarbeiter fordern. Der Senat und der Bezirk Mitte wollen die Drogenproblematik am Leopoldplatz in Wedding angehen. Die Situation dort hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter verschlechtert. Beim Sicherheitsgipfel sollen konkrete Maßnahmen beschlossen werden.

Am Donnerstagmorgen ist von solchen Maßnahmen nur wenig zu hören. Clara Herrmann hat vor allem eine Antwort mitgebracht, die sie mehrfach wiederholen wird an diesem Vormittag: „Ich bin für alle Vorschläge offen, die die Lage nachhaltig verbessern, aber ich werde keinen Maßnahmen zustimmen, die zu weiteren Nachteilen für die Anwohnenden und Gewerbetreibenden führen.“ Welche Vorschläge sie beim Sicherheitsgipfel vorlegen möchte, verrät sie kaum.

Stefanie Remlinger (Die Grünen), Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Mitte Britta Pedersen/dpa

Ein „Hilferuf an das Land“

Die Bezirksbürgermeisterin von Mitte, Stefanie Remlinger, gibt zu, dass ihr bisheriges Konzept für den Leopoldplatz gescheitert sei. Alle Suchtkranken auf einen Platz zu zentrieren, habe eine Weile funktioniert, aber jetzt sei es außer Kontrolle geraten. Sie möchte einen „Hilferuf an das Land“ aussenden. „Es funktioniert jetzt nicht mehr allein aufgrund der Zunahme der Süchtigen, aber auch an der Zunahme harter Drogen, die konsumiert werden“, sagt Remlinger.



In Vorgesprächen mit dem Regierenden Bürgermeister habe Remlinger bereits die Möglichkeit gehabt, die drastische Verschärfung der Lage vor Ort zu erklären und „Maßnahmen darzulegen, die sie für dringend notwendig hält“. Man müsse die „Ursachen bekämpfen“, sagt sie, „das Problem an den Wurzeln packen“. Das sind zwar keine konkreten Maßnahmen, aber dafür setze sie eben hohe Erwartungen an den Gipfel.

Eine solche konkrete Maßnahme, die genannt wird, ist die „Umgestaltung des Parks“. Darunter falle beispielsweise das Beschneiden von Büschen und Hecken für mehr Sichtbarkeit. Eine weitere Maßnahme, die von den Bezirksbürgermeisterinnen gefordert wird, ist eine stärkere Beleuchtung innerhalb des Parks und mehr Polizeipräsenz. In der Pressemitteilung heißt es: „Park- und Kiezläufer:innen sowie Platzdienst erweitern“. Auch steht unter dem Punkt der Prävention, dass an belasteten Orten betreute Toilettenanlagen gebaut werden sollen. Service-Personal soll eingesetzt werden.



Herrmann sagt: „Wir müssen die Kriminalität merklich reduzieren“ oder „das Problem als Ganzes denken“. In der Pressemitteilung, die die Bezirksbürgermeisterinnen austeilen, heißt es, sie fordern „nachhaltige Maßnahmenpakete zur Bewältigung gesamtgesellschaftlicher Probleme in ihren Kiezen“. Eine Maßnahme sei: „eine spürbare Reduktion von Drogenkonsum und Drogenhandel“.

Wirklich eine Maßnahme, oder eher ein Ziel?

Gegen Ende der Pressekonferenz fragt jemand etwas ratlos: „Ist das nicht eher ein Ziel als eine Maßnahme?“ Diese Frage blieb wie viele unbeantwortet. Vielmehr wurde vor allem Clara Herrmann immer patziger. Zum Thema Drogenhandel sagt sie: „Ich bin nicht die Expertin.“ Oder sie sagt ihre Lieblingsantwort: „Ich bin für alle Vorschläge offen, die die Lage nachhaltig verbessern.“ Bei Nachfragen dann: „Ich habe alles bereits gesagt.“