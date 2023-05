Potsdam: „Die DDR-Hochhäuser sollten geköpft werden“

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert an der Nikolaikirche am Alten Markt

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert an der Nikolaikirche am Alten Markt Markus Wächter/Berliner Zeitung

Mike Schubert verspäte sich, sagt sein Pressesprecher. Er steht vor dem Amtszimmer im Rathaus Potsdam und hat den Auftrag, die Reporterin aus Berlin zu empfangen, bis sein Chef so weit ist. Ein Spaziergang durch die Innenstadt ist geplant, der Oberbürgermeister will zeigen, wie sich Potsdam seit dem Ende der DDR verändert hat. Aber er hat noch keine Zeit, um zurück in die DDR zu reisen. Der OB sei gestern erst aus der Ukraine zurückgekehrt, sagt der Sprecher, morgen fliege er gleich weiter nach Israel. Das klingt, als sei Potsdams Bürgermeister eher in internationalen Angelegenheiten unterwegs. Ein märkischer Diplomat.

Potsdam hat nicht einmal halb so viele Einwohner wie Berlin-Pankow, aber wenn man in die ehemalige königliche Residenzstadt reist, ist man schnell beeindruckt, von den Schlössern und Parks natürlich, vom Barberini, dem Haus Minsk und all den Prominenten, die hier wohnen. Außenministerin Annalena Baerbock, Bundeskanzler Olaf Scholz, Modedesigner Wolfgang Joop, Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner, Ex-Bild-Chefredakteur Kai Diekmann, Fernsehmoderator Günther Jauch.

Aber am Ende sind das auch nur Menschen und Häuser. Mike Schubert hat in der Ukraine einen Vertrag mit Potsdams neuer Partnerstadt unterschrieben. Die Israel-Reise ist eher privat. Schuberts Sohn tritt dort zu einem Judo-Wettkampf an, sein Vater begleitet ihn. Und Potsdam hat keine anderen Probleme als die Stadt auf der anderen Seite der Glienicker Brücke: Gentrifizierung, Verkehrswende, hohe Mieten, zu wenig Wohnungen, zu wenig Schulen, neue Flüchtlingsunterkünfte.

In Golm, einem Ortsteil im Westen Potsdams, kam es neulich zu Protesten, als bekannt wurde, dass zwei neue Heime für Flüchtlinge gebaut werden sollen. Mike Schubert, der selbst in Golm wohnt, besuchte eine Bürgerversammlung, beantwortete Fragen von Anwohnern.

Hat die Verspätung damit zu tun?

Nein, sagt der Sprecher, seit der Versammlung habe sich die Lage beruhigt. Er sieht auf die Uhr, und weil sein Chef immer noch nicht da ist, erklärt er schon mal die Route unserer Tour. Vom Rathaus über die Friedrich-Ebert-Straße ins Holländische Viertel, zum Platz der Einheit, an der historischen Altstadt vorbei bis zum Zentrum Ost, „wo Herr Schubert aufgewachsen ist“. Alles drin, altes Preußen, DDR-Bezirksstadt, Wiedervereinigung.

Mike Schubert, das erfährt man auf seiner Website, hat einen dieser verrückten Lebensläufe, auf die nur Ostdeutsche verweisen können: Er wurde in Schwedt geboren, zog im Alter von zwei Jahren mit seiner Familie nach Potsdam. Sein Vater war Bootsbauer, Weltmeister im Wildwasserkanu, später Kanu-Trainer. Er baute in den Siebzigern in Potsdam den Armeesportklub Vorwärts mit auf. Die Familie wohnte im Zentrum Ost, einem großen DDR-Neubaugebiet. Mike Schubert ging auf die 38. Polytechnische Oberschule, spielte Fußball und war Kinderdarsteller bei „Spuk im Hochhaus“, einer Fernsehserie, die jedes Ost-Kind kannte.

Das Holländische Viertelin Potsdam Markus Wächter/Berliner Zeitung

Lehre bei Hertie in West-Berlin

Als die Mauer fiel, war er 16 Jahre alt und hatte gerade eine Lehre im Geräte- und Reglerwerk Teltow begonnen. Der Betrieb wurde abgewickelt. Schubert lernte Einzelhandelskaufmann bei Hertie in West-Berlin, wurde Versicherungsvertreter. Mit Anfang 20 beantragte er Sozialhilfe und wohnte wieder bei seinen Eltern. Er wurde zur Bundeswehr eingezogen, dort gefiel es ihm so gut, dass er seinen Wehrdienst verlängerte und später ein halbes Jahr im Kosovo diente.

Schubert holte sein Abitur nach, studierte, trat der SPD bei, machte politische Karriere: Er war Büroleiter von Klara Gleiwitz, die heute Bundesministerin ist, und von Matthias Platzeck, Brandenburgs ehemaligem Ministerpräsidenten. Er wurde Beigeordneter im Rathaus und dann 2018 zum Oberbürgermeister der Stadt gewählt. Seit mehr als vier Jahren ist Mike Schubert jetzt im Amt. Ein ehemaliger Versicherungsvertreter, der die Stadt regiert, in der Olaf Scholz, die deutsche Außenministerin und Mathias Döpfner leben.

Keine schlechte Karriere. Und da steht er plötzlich, im offenen Mantel, fragt: „Wollen wir?“ Ein freundlicher Mann mit randloser Brille und Strickjacke unterm Mantel, überraschend unspektakulär. Es geht gleich los mit der Stadtführung: 120.000 Einwohner haben zu DDR-Zeiten in Potsdam gewohnt, 185.000 seien es heute, erzählt er. Bis 2030 wird die Stadt auf fast 200.000 Bewohner anwachsen, so die Prognose. Es seien viele Berliner, die nach Potsdam ziehen würden und in den vergangenen Jahren auch viele Geflüchtete. Allein im letzten Jahr habe Potsdam 2700 Ukrainer aufgenommen, in den Jahren davor 3000 Menschen. „Wir merken, dass das Tempo zu viel von uns fordert“, sagt Schubert. Er spricht von einer „Belastungssituation in der Stadt“.

Auf dem Weg nach draußen zeigt er Spuren im Rathaus, die aus DDR-Zeiten übrig geblieben sind. Linoleumfußboden, Leitungen über Putz, ein Schild, auf dem steht: „Cafeteria im Magistrat“. In den 25 Jahren, seit er hier arbeite, sei das Rathaus nicht saniert worden, sagt Schubert. Alles andere sei immer wichtiger gewesen. Ende des Jahres gehe es endlich los.

Er geht die Treppe herunter, an zwei ehemaligen Stasibauten vorbei. „Einer wird abgerissen, einer nicht“, sagt Schubert. Ein Satz, der in der nächsten Stunde noch öfter fallen wird, in ähnlichem Ton. Unaufgeregt. Vielleicht hat Schubert das in seiner Bundeswehr-Zeit gelernt oder von Matthias Platzeck, immer einen kühlen Kopf zu behalten. Er sieht sich selbst nicht als Kämpfer für oder gegen einen Abriss. Eher als Moderator. Er vermittelt.

In keiner anderen ehemaligen Bezirksstadt wird die Diskussion so heftig geführt wie in Potsdam. Was stehen bleibt, was abgerissen werden soll. Das hat mit der Geschichte der Stadt zu tun, mit den Schlössern, den Alleen, den alten Stadttoren, den Kirchen, dem Barock, der Schinkel-Architektur. Und mit dem Kampf der Systeme. Die DDR ließ Kriegsruinen wie das Schloss und die Garnisonkirche abreißen und durch Plattenbauten ersetzen, wollte aus Potsdam eine sozialistische Vorzeigestadt machen. Als der Sozialismus vorbei war, sollte die DDR wieder aus dem Stadtbild verschwinden. Das Bürgertum kehrte zurück.

Die Nikolaikirche am Alten Markt Markus Wächter/Berliner Zeitung

Ostmoderne ist wieder angesagt

1990 beschloss die Potsdamer Regierung die Wiederannäherung an das „historisch gewachsene Stadtbild“. Westdeutsche, die in die Stadt zogen, investierten nicht nur in ihre eigenen Immobilien am Heiligen See, sondern auch in die der Innenstadt, mischten sich ein in Architekturdiskussionen, die mal in die eine Richtung läuft, mal in die andere. Gerade ist Ostmoderne wieder angesagt.

Das Hotel Mercure, dessen Abriss bereits geplant war, steht noch immer. Die DDR-Gaststätte Minsk auf dem Brauhausberg wurde von dem Unternehmer Hasso Plattner gekauft und in ein Kunsthaus umgewandelt. Das DDR-Rechenzentrum aber wird abgerissen, die Garnisonkirche wiederaufgebaut.

Draußen ist es kalt und windig, Schubert läuft die Ebert-Straße entlang, an Geschäften vorbei über den Platz der Einheit, zum Bildungsforum. Der Platz der Einheit hieß schon zu DDR-Zeiten so, nicht wegen der deutschen Einheit, sondern zu Ehren der Zwangsvereinigung von KPD und SPD. Das Bildungsforum war früher eine Hochschulbibliothek, direkt neben der DDR-Fachhochschule. Die Fachhochschule wurde 2018 abgerissen, um Platz zu schaffen für die neue Potsdamer Mitte: Bürgerhäuser, die im alten preußischen Stil wiederaufgebaut werden, dazwischen gibt es ein paar neue, moderne. Für Schubert ein Symbol dafür, dass beides geht. Altes und Neues zusammenbringen. Er erzählt vom Rechenzentrum und der Garnisonkirche, deren Aufbau noch immer „sehr umstritten diskutiert wird“. Er habe die Diskussion angestoßen, als er ins Amt kam, sagt er. „Warum nicht diese Unterschiede, die Brüche und Zeitschichten zeigen? Auch da, wo es architektonisch wehtut.“

Er fährt mit dem Fahrstuhl nach oben, wo es eine Dachterrasse gibt, auf der einem ganz schwindlig wird, nicht von der Höhe, sondern von Schuberts nicht endender Stadtführung. Er zeigt auf die Bauten um sich herum, nah und fern, alt und neu, abgerissen und wiederaufgebaut. Als sei Potsdam eine Lego-Stadt, die man auseinandernehmen und wieder neu zusammensetzen kann. „Der Turm da drüben“, sagt er und weist auf ein backsteinfarbenes Gebäude auf einem Berg, „war die alte Reichskriegsschule, danach saß da die SED-Bezirksleitung drin“, Spitzname „Kreml“. Nach der Wende sei der Landtag eingezogen, später eine Flüchtlingsunterkunft, der neue Investor wolle eine Seniorenresidenz daraus machen.

Teile des Stadtschlosses unter dem Thälmann-Stadion

Eine Nazikaderschmiede, in der die SED regiert hat, Flüchtlinge lebten und nun Rentner einziehen?

Schubert nickt und erzählt von der „wechselvollen Geschichte der Stadt“ in seiner nüchternen Art, dann zeigt er „die klappernde Mühle von Sanssouci“, das „wunderschöne“ Schloss Belvedere in der Ferne, berichtet von der jüdischen Synagoge, die wiederaufgebaut wird, vom alten Stadtkanal, der nach dem Krieg mit Schutt gefüllt wurde und in den jetzt wieder Wasser fließen soll. Auch im Wall des ehemaligen Ernst-Thälmann-Stadions lag Kriegsschutt, Reste des alten Stadtschlosses, die nun an neuen Fassaden kleben.

Oberbürgermeister Mike Schubert Markus Wächter/Berliner Zeitung

Und das Ernst-Thälmann-Stadion? Was ist mit dem passiert?

„Abgerissen“, sagt Schubert, zur Buga 2001.

So könnte es noch eine Weile weitergehen, immer mehr Abriss- und Neubaugeschichten, aber Schubert muss zurück ins Rathaus, der nächste Termin wartet. Der Ausflug zum Zentrum Ost, wo der Bürgermeister aufgewachsen ist, muss ausfallen. Mike Schubert ist schon auf dem Weg zum Fahrstuhl, aber dann dreht er sich noch einmal um, zeigt auf ein DDR-Gebäude, das nur ein Stück hinter der Nikolaikirche hervorschaut, ein unspektakulärer Plattenbau, eine letzte Sehenswürdigkeit.

„Das ist mein Zuhause“, sagt Schubert, „da bin ich aufgewachsen.“ Es klingt stolz und auch ein bisschen trotzig. Es ist das Haus, aus dem er mit 16 Jahren ausgezogen und mit Anfang 20 wieder eingezogen ist, als es mit den Versicherungen nicht mehr klappte. Das Haus und er haben schwere Zeiten durchgemacht, damals in den Neunzigern. Abgerissen werden sollte es nie, dafür steht es zu weit vom Zentrum weg, aber nach der Wende gab es Potsdamer, die forderten, alle Häuser aus DDR-Zeiten auf eine bestimmte Höhe zu bringen, damit sie das alte preußische Stadtbild nicht länger störten.

„Die DDR-Häuser sollten geköpft werden“, sagt Schubert.

Wäre seine Wohnung auch weg gewesen? In welcher Etage hat er denn gewohnt?

„In der siebten“, sagt er. „Ich wäre noch da. Gerade so.“

Er lacht, als würde ihm erst jetzt bewusst werden, wie knapp es war.