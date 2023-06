Tom klemmt sein Handy zwischen Wange und Schulter und hält sich an der Haltestange im Bus fest. Der Bus rumpelt über die Spandauer Straßen und bremst öfter scharf ab. Am linken Ohr des 18-Jährigen baumelt eine Sicherheitsnadel, an seiner Bauchtasche hängt ein Mercedesstern, und unter seinem Fischerhut schauen grüne Haare hervor. Tom telefoniert schon das dritte Mal auf der Fahrt an diesem Donnerstagnachmittag, und es wird nicht das letzte Mal sein.

„Drei Leute sind schon da���, sagt er in den Hörer, „aber wir sind in den falschen Bus gestiegen.“ In der Tat dauert die Fahrt zum Hans-Carossa-Gymnasium in Kladow noch länger als ohnehin. Tom und seine Freundin Anna haben eine Kundgebung vor der Schule mit organisiert. Sie wehren sich gegen den Auftritt der AfD bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Waffenlieferungen und Wehrpflicht. Anna und Tom sind nicht ihre richtigen Namen, sie wollen nicht öffentlich mit politischen Aktionen in Verbindung werden. Die beiden gehen an eine andere Schule. Doch sie machen diese Reise quer durch Berlin, damit der AfD „keine Bühne geboten wird“. Das führe zur „Normalisierung von faschistoiden Positionen“.

Im Januar haben Tom und Anna gemeinsam mit anderen Schülern das Autonome Schüler:innen-Syndikat (ASS) neu gegründet, eine Schülergewerkschaft, die es schon einmal gab. Sie wollen damit eine Plattform bieten, bei der sich Schülerinnen und Schüler melden können, wenn sie beispielsweise von Lehrern beleidigt wurden oder wenn diese im Fall von Mobbing nicht eingreifen, wenn Lehrer im Unterricht faschistische Ideologien vertreten oder Schülern Rechte verwehrt würden, wie zum Beispiel eine Pause.

Eine Person vom Hans-Carossa-Gymnasium hatte sich bei der ASS wegen der Podiumsdiskussion gemeldet, sagt Anna. Als keine Reaktion auf die E-Mail an die Schulleitung kam, hätten sie auf Instagram zur Demonstration während der Podiumsdiskussion aufgerufen.

Eine Frage der Sicherheit

Am Schultor ist Schluss: Wegen der Kundgebung dürfen nur Schüler des Hans-Carossa-Gymnasiums an der Veranstaltung teilnehmen, sagt Schulsprecher Fernando Muß. Er will so die Sicherheit gewährleisten. Auch für Presse macht er keine Ausnahme, auch wenn das dem Gebot der Pressefreiheit in Deutschland zuwiderläuft. Letztendlich sei alles friedlich verlaufen, sagt er. Überprüfen kann das niemand. Er verstehe das Argument, der AfD keine Bühne bieten zu wollen. „Mit einer Partei, die fast ein Fünftel der Bevölkerung erreicht, nicht zu reden, kann aber nicht die Lösung sein“, sagt er. „Das führt weiter in die Extreme.“ Für ihn sei das eine Frage der Abwägung.

Die Schülervertretung um Fernando Muß hat die umstrittene Veranstaltung organisiert. In Eigenverantwortung, wie der Schulleiter in einer Stellungnahme auf der Website des Gymnasiums betont. Neben Andreas Ott von der AfD erschienen Helmut Kleebank, Bundestagsabgeordneter der SPD, Uwe Fröhlich von den Grünen, Ersin Nas von der CDU und Franziska Brychcy von der Linken. Die FDP ließ die Anfrage unbeantwortet, sagt Muß. Teilnehmen dürfen die Schüler ab der achten Klasse, bei der Veranstaltung bestehe keine Anwesenheitspflicht.

Vor der Schule stehen drei Streifenwagen. Die Demonstrierenden dürfen das Gelände nicht betreten und bleiben auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Schulleiter Henning Rußbült beantwortet kurz vor Beginn der Veranstaltung die Fragen der Berliner Zeitung. „Demokratieerziehung bedeutet, dass man manche Sachen aushalten muss, wenn sie sich in bestimmten Grenzen bewegen“, sagt er. Zu seiner persönlichen Haltung will Rußbült sich nicht äußern. Man könne der Meinung sein, dass Parteien, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, keinen Zugang zur Schule erhalten sollen, sagt er. Dazu gehöre neben der AfD aber auch die Linke.

Schulleiter Rußbült begleitet die Veranstaltung. Maria Häußler

Die Gesamtpartei die Linke ist kein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutz. Bis 2014 wurden allerdings Mitglieder der Linken beobachtet. Eine Klage der AfD gegen ihre Beobachtung durch den Verfassungsschutz hat das Verwaltungsgericht Köln zuletzt abgewiesen. Die Partei befinde sich in einem „Richtungsstreit“, so die Begründung, bei dem sich die verfassungsfeindlichen Bestrebungen durchsetzen könnten. Die Jugendorganisation Junge Alternative für Deutschland hat der Verfassungsschutz inzwischen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

Anwohner solidarisieren sich

„Wir reden nicht von demokratischen und nichtdemokratischen Parteien, sondern von demokratisch legitimierten Parteien“, sagt Rußbült. Alle Parlamentsparteien seien deshalb eingeladen worden. Er wolle nicht „reingrätschen“, wenn die Schüler eine breite und kontroverse Diskussion führen wollen. Damit wolle er dem „Demokratiedefizit“ in der Gesellschaft entgegenwirken und die Autonomie der Schüler fördern, sagt er. Dann eilt Rußbült ins Schulgebäude, um vor der Diskussion eine Ansprache zu halten.

20 Teilnehmende sind zur Kundgebung angemeldet, so viele sind auch gekommen. Sie stehen rauchend herum und nicken mit den Köpfen zu K.I.Z.s „Klassenfahrt“ und Kafvkas „Alle hassen Nazis“. Sie unterhalten sich über Ferien, Partys und Sportunterricht. Es ist die erste Kundgebung, die die ASS seit ihrer Neugründung organisiert. Die Gruppe spannt ein Transparent: „AFD raus aus den Schulen“, steht darauf. Etwa eine Stunde nach offiziellem Beginn der Kundgebung kommt die Technik mit dem Lastenrad an, alle klatschen.

„Sehr gut, lauter“, ruft ein Spaziergänger mit Hund, als die Gruppe die Akustik testet. „Schön, dass ihr da seid!“, sagt eine Frau, die mit dem Fahrrad vorbeifährt. Dann tritt die erste Rednerin auf. „Ein weiteres Mal wird der AfD die Chance gegeben, ihren faschistischen Müll preiszugeben“, sagt sie. Die Schülervertretung argumentiere mit Pluralismus – der bestehe schon durch die Anwesenheit der CDU. Zu den Waffenlieferungen in die Ukraine haben die CDU und die AfD unterschiedliche Ansichten. Schwerpunkt sei aber das Thema der Wehrpflicht, sagt Tom.

Ist der Dialog an der E-Mail-Adresse gescheitert?

Die E-Mail der ASS an die Schulleitung kam offenbar nicht an, sie blieb jedenfalls unbeantwortet. Schülersprecher Fernando Muß kritisiert, dass die ASS sich nicht direkt an die Schülervertretung gewandt hat. „Vielleicht wären wir zu einem anderen Schluss gekommen, wenn wir früher in den Dialog getreten wären“, sagt er. Das Sekretariat sei die falsche Stelle und habe mit der Mail nichts anfangen können. Ein Schreiben an den Schulleiter hätte das Sekretariat aber zumindest an diesen weiterleiten können.

Tom argumentiert, dass wegen der Anwesenheit der AfD von Rassismus betroffene Schüler der Veranstaltung fernbleiben, da die Wahrscheinlichkeit hoch sei, dass sich deren Vertreter diskriminierend äußere. Wieder zeigt er sein Smartphone: „Ausgeschlossen wird keiner!“, hat Fernando Muß auf dieses Argument bei Instagram geantwortet. Faktisch würden damit aber Menschen ausgeschlossen, sagt Tom.

Wenn es statt um Waffenlieferungen und Wehrpflicht um Asylpolitik gegangen wäre, hätte er sich „zweimal überlegt, die AfD einzuladen“, sagt Fernando Muß später am Telefon. Es tue ihm leid, dass er sich darüber wenig Gedanken gemacht habe: „Wir dachten, wir geben jedem eine Bühne, und werden nicht zulassen, dass irgendwer angefeindet wird.“

2021 hatte eine am Robert-Blum-Gymnasium geplante Podiumsdiskussion für Aufsehen gesorgt. Damals hatten ein Brief der Eltern und die Organisation einer Kundgebung dazu geführt, dass die Podiumsdiskussion schließlich aus Sicherheitsgründen abgesagt wurde. Auch an dieser Schule sollte eine Schülerin die Diskussion moderieren, die Befürchtung wurde laut, dass sie geschulte Rhetoriker nicht angemessen in ihre Schranken weisen könnte.

Wer ist hier extrem?

Fernando Muß sagt, dass er das bei der Diskussion an seiner Schule sehr wohl getan habe. Gleich zu Anfang habe Andreas Ott den Ukraine-Krieg mit einem 1:1 in der 70. Minute beim Fußball verglichen, was „taktlos und unpassend“ gewesen sei. Entsprechend sei er darauf eingegangen. Das musste er im Verlauf des Gesprächs auch bei anderen Politikern tun, sagt er. Zwei Schüler recherchierten während der Veranstaltung und lieferten Hintergrundwissen. Ein Video von der Diskussion sei in den nächsten Tagen auf der Schulhomepage zu finden. Der Schulleiter habe die Schüler bei der Vorbereitung der Veranstaltung unterstützt. Er, Rußbült, spricht noch während der Veranstaltung von kritischen Nachfragen der Schüler, die Beteiligten hätten sich „auf der Bühne verkeilt“, wie vorgesehen.

Tom zeigt auf seinem Handy einen Kommentar von Schülersprecher Fernando Muß, dass die ASS „offen linksextrem“ auftrete. Die ASS nehme nicht an Demonstrationen der Antifa teil und distanziere sich als autonome Schülergewerkschaft von jeglichen Straftaten. Tom trägt ein „Free Lina“-T-Shirt, das sich auf Lina E. bezieht, die kürzlich wegen Angriffen auf Rechtsextreme verurteilt wurde. Er persönlich sehe sich als linksradikal, räumt Tom ein, aber nicht als linksextrem. „In der ASS sind aber viele, die sich nicht so einordnen.“

„Was unterscheidet uns überhaupt von Nazis?“, fragt einer der Demonstranten ironisch und lacht. „Wir sind stylischer“, sagt eine andere. Dabei beziehen sie sich auf den Kommentar von Muß. Die Aussage des Schulleiters, dass die Anwesenheit der Linkspartei genauso zur Diskussion stehen müsste, kennen sie noch nicht.

Er hätte das Hans-Carossa-Gymnasium gerne umbenannt, sagt Rußbült, die Schülerschaft habe sich aber dagegen entschieden. Grund für die von einer Mutter ausgelöste Debatte war, dass der Schriftsteller Hans Carossa sich zu seiner Zeit politisch nicht gegen die Nationalsozialisten positionierte. Nun steht Rußbült vor der Schule und sagt in Bezug auf die Einladung der AfD: „Meine persönliche Meinung hat an dieser Stelle keinen Platz.“