Die Welt ist voller Konflikte. Sie eskalieren auf allen Ebenen. Manchmal ziemlich nah, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Silvesternacht, auf dem Fußballplatz, im Sommerbad Pankow oder im Freibad am Columbiadamm, wo sich Menschen zuletzt in Massen prügelten. Oder weiter entfernt. Schon seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine fragt sich die Welt, warum noch niemand einen Weg gefunden hat zur Mediation, zur Streitschlichtung, zur gewaltfreien Lösung des Konflikts.

Ist die Fähigkeit, einen Streit schlichten zu können, heute nötiger denn je? „Das kann man wohl sagen“, meint Klaus Riedel. Der 87-Jährige, der als Professor für Erziehungswissenschaft an der FU Berlin lehrte, hat mit seiner Frau im Rahmen der Bürgerstiftung Berlin einen Preis für friedensfähige Bildung ausgelobt, Buddies for Peace heißt er. „Friedensfähige Bildung hat ja mehrere Dimensionen, es ist ein pädagogisches Anliegen, aber es ist auch gesellschaftspolitisch einzuordnen“, sagt Riedel. „Wir haben zunehmend innenpolitische Konflikte, die nicht ganz ungefährlich sind. Und wir haben außenpolitische Konflikte, die zunehmend gefährlich sind.“

Ihm liegt die Streitkultur am Herzen: Professor Klaus Riedel Bürgerstiftung Berlin

Ganz generell lasse sich sagen: „Die Aggressionsbereitschaft, die Erregung in der Gesellschaft, hat wieder zugenommen. Sie zeigt sich, wo unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen.“ Friedlichkeit allerorten sei eine Utopie. Nur Friede, Freude, Eierkuchen gebe es nirgendwo. Aber Riedel verweist auf die Fähigkeit jedes Einzelnen, sich unterschiedliche Sichtweisen oder Ambitionen bewusst zu machen und darüber ins Gespräch zu kommen, nach gewaltfreien Lösungen zu suchen. „Wir sind eine sehr bunte Gesellschaft geworden. Von dort gibt es Vorbehalte, kulturelle Beschränkungen, darüber muss gesprochen werden. Und da ist es am besten, wenn das schon die Kinder lernen.“

Projekte zu Jugendgewalt in Schulen, Sportvereinen, Camps, Theatergruppen

Mit dem Friedenspreis Buddies for Peace zeichnet die Bürgerstiftung Berlin Projekte und Angebote aus, die junge Menschen zwischen sechs und 18 Jahren an einen demokratischen Umgang mit Konflikten heranführen. In der Stadt gibt es nach der mangelhaften Sozialisation während der Corona-Pandemie wieder vermehrt Möglichkeiten, den kreativen Umgang mit Problemsituationen zu erlernen. Diese Projekte will Buddies for Peace öffentlich machen und prämieren. Sie sollen als Vorbild dienen, um das Thema Jugendgewalt konkret in Initiativen von Schulen, Sportvereinen, Camps, Theatergruppen oder der Berliner Kulturszene anzugehen und zu zeigen, wie Resilienz und Toleranz vermittelt werden können. Über ein digitales Onlineformular auf der Website der Bürgerstiftung können sich Projektverantwortliche vom 1. Juli bis 31. Oktober 2023 bewerben.

Voriges Jahr wurde die Havelmüller-Grundschule in Reinickendorf für das Projekt „Streiten kann man lernen“ ausgezeichnet. Der erste Preis ist mit 2500 Euro dotiert, dazu gibt es einen BuddyBear, der von den Gewinnern gestaltet werden kann, weitere 2500 Euro samt BuddyBear werden auf die Plätze zwei und drei aufgeteilt. Neuer Jurysprecher ist Kaweh Niroowand, der sich als Unternehmer, Sportfunktionär und Manager des deutschen Volleyballmeisters BR Volleys seit Jahren gesellschaftlich engagiert. „In Zeiten, in denen wir nicht nur in der Welt Konflikte haben, sondern auch in Schulen unter Jugendlichen, werden wir dem Staat nicht gerecht, wenn wir Lösungen allein von der Politik verlangen. Da müssen wir auch selber etwas tun“, meint Niroomand. „Wir müssen den Nachwuchs unbedingt früh für Werte, Toleranz und Verständnis sensibilisieren.“

Pädagogen haben in diesem Zusammenhang eine besondere Aufgabe. Und gerade an pädagogischem Personal mangelt es in Berlin bekanntermaßen. „Die Klassen wachsen wieder. Zum Teil sind die Lehrer überfordert. Viele besondere Vorhaben oder Projekte werden nicht besonders engagiert wahrgenommen, weil die meisten froh sind, den Rahmenplan bewältigen zu können“, sagt Riedel.

In den vergangenen drei Jahren interessierten sich überwiegend Grundschulen für den Buddies-for-Peace-Preis. Mit Erstklässlern arbeite man in Fragen der friedensfähigen Bildung völlig anders als mit Zehntklässlern, erläutert Riedel. „Das hat mit der Fremd- und Eigenwahrnehmung zu tun. In der Sekundarstufe können sich Schüler auch schon alleine solche Projekte erarbeiten. Dort werden Grundlagen gelegt, um nachher politische Prozesse zu reflektieren“ – und die Säulen der Demokratie zu stärken.