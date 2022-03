Berlin - Die heutige moderne, vielfach beschäftigte Frau in ihrem Hamsterrad sehnt sich gelegentlich nach einem Luxus: Momente der Langeweile. Ganz anders erging es dem weiblichen Teil der gesellschaftlichen Oberschicht im 19. Jahrhundert: Die Frauen langweilten sich zu Tode. Zuvor hatten die Damen an feudalen Höfen am Nichtstun gelitten. Bei einer Führung durch den Topkapi-Palast von Istanbul erfährt man im Harem, wo im 16. Jahrhundert bis zu 2000 Frauen verkümmerten, unendliche Langeweile sei deren Hauptproblem gewesen. Sinnleeres Leben.