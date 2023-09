Der Lärm am Pariser Platz ist ohrenbetäubend: Trillerpfeifen pfeifen und Töpfe werden laut zusammengeschlagen, dass man kaum das eigene Wort versteht. Inmitten dieses Lärms zieht ein kleines Mädchen am Ärmel seiner Mutter und zeigt auf die laute Menge. „Warum muss es so laut sein“, fragt das Mädchen. Die Mutter erklärt: „So werden wir besser gehört.“

Die Mutter meint die Politiker, denn genau hinter dem Pariser Platz ist das Regierungsviertel und gehört werden wollen die Lehrer, Erzieher, Eltern und Unterstützer, die hier am Sonnabend demonstrieren. Sie wollen zum Roten Rathaus marschieren und dort noch eine Kundgebung abhalten. Es sind mehr gekommen als erwartet: Die Polizei hatte mit 2000 Demonstranten gerechnet, am Nachmittag schätzen die Behörden die Zahl der Teilnehmer auf rund 4200 Menschen. Es ist der große bundesweite Protest, der nicht nur in Berlin, sondern parallel in allen 16 Bundesländern stattfindet.

Mit einem Blick zum Brandenburger Tor merkt man, dass es jedoch dieser Tage keinen besseren Ort gibt, um für etwas zu protestieren. Die Strahlen der Sonne treffen das Brandenburger Tor und lassen die orange-gelbe Farbe nämlich leuchten. Klimaaktivisten haben sie vor einer Woche an das Tor gespritzt, aber weil sie sich hartnäckig am Sandstein hält, wirkt der Pariser Platz auch am Sonnabend wie im Ausnahmezustand. Es ist, als ob die Unzufriedenheit der Gesellschaft sichtbarer ist als sonst, nicht nur wegen des Klimawandels.

Und die Demonstranten sind wütend. „Die Situation ist katastrophal“, sagt Janine Härtwig, Elternsprecherin an der Wendenschloß-Grundschule in Köpenick. Die Schule sollte eigentlich seit Jahren saniert werden, schließlich sei die Gesundheit der Schüler gefährdet. „Wir wissen nicht, ob im Falle eines Brandes alle sicher aus dem Gebäude evakuiert werden könnten“, so Härtwig. Stinkende Toiletten und maroder Zement sind nur einige der Probleme. Die Kinder müssen derzeit im Schulhof turnen, da die Turnhalle unzugänglich ist.

„Die Lehrer sind am Limit“

Wie schlecht es um die Berliner Bildungspolitik steht, zeigt auch der kürzlich veröffentlichte „Bildungsmonitor“, der jährlich vom Institut der Deutschen Wirtschaft erstellt wird. Berlin erreichte nur noch den vorletzten Platz unter den Bundesländern: Platz 15 von 16. Schlechter war nur noch Bremen. Die Klassen sind zu voll, gleichzeitig herrscht Lehrermangel wie nie zuvor, Stunden fallen aus und von den neuen Lehrern haben zwei Drittel kein Lehramtsstudium.

Thomas Winkler, stellvertretender Vorsitzender der Gesamtelternvertretung (GEV) drückt es so aus: „Die Lehrer sind am Limit.“ Er hat kürzlich eine engagierte Lehrerin getroffen, die normalerweise entspannt und freundlich ist. „Sie war so fertig, dass ich es kaum beschreiben kann“, sagt Winkler, dessen zwei Kinder Schüler an der Wendenschloß-Grundschule sind. Jetzt sollen etwa zweihundert neue Schüler hinzukommen, und Winkler fragt sich: „Wo sollen sie denn sitzen?“

All diese Probleme kennt auch die Wendenschloß-Grundschule, doch hier kommen noch mehr Dinge zusammen: Die Bibliothek der Köpenicker Schule soll geräumt werden, um mehr Platz für Schüler zu schaffen. „Gleichzeitig beschwert man sich, dass sich die Lesekompetenz der Kinder verschlechtert“, sagt Härtwig und lacht bitter. Die Sanierung der Schule kostet mindestens zehn Millionen Euro, und das schon seit mehreren Jahren. Eine Situation, die auch psychisch sehr belastend sein kann.

Großer Bildungsprotest in Berlin. Demonstranten wollen mehr Investitionen für die Bildung. „Schule muss anders sein“. @berlinerzeitung @GewerkschaftGEW pic.twitter.com/98uhNpWotS — Franz Becchi (@franzbecchi) September 23, 2023

Vier Forderungen der bundesweiten Bildungsbewegung „Bildungswende jetzt!“ stehen im Mittelpunkt des Protests, darunter ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bildung. Schulen und Kitas sollen inklusiver und „zukunftsfähiger“ gestaltet werden, und es soll eine Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte und Erzieher geben. Schließlich fordert die Bewegung einen „Bildungsgipfel auf Augenhöhe“ mit dem Bundeskanzler, der in Absprache mit den Regierungschefs der Länder stattfinden soll, unter Einbindung der Zivilgesellschaft und der Bildungspraxis.

Mit einem Cowboyhut marschiert auch Tom Erdmann unter den Linden. „Wenn wir 100 Milliarden für Rüstung und Panzer haben, dann sollten wir auch 100 Milliarden für das Bildungswesen haben“, sagt der Vorsitzende der GEW. Die Bildungskrise sei jetzt spürbar, Schulen und Kitas seien im Verfall begriffen. Es sei an der Zeit, mehr in die Bildung zu investieren.

Auch viele Kinder nehmen am Protestmarsch teil, einige von ihnen tragen Schminke im Gesicht. Katze und Tiger jagen einander zwischen den Demonstrierenden. Oder sind das die ersten Läufer-Vorbereitungen für den Berlin-Marathon der am Sonntag genau hier entlangführt? Nein, selbst die kleinen Demonstranten wissen genau, warum sie hier sind. „Bildungswende jetzt!“, ruft ein Junge, während er eine lila Flagge schwenkt. Er trägt einen knallroten Gehörschutz. Es ist wirklich ein ziemlich lauter Protest.

Der Franzose Vianney ist Azubi in einer Kita: Er bezeichnet die Situation als „dramatisch“. Franz Becchi/Berliner Zeitung

Vor der Humboldt-Universität bleibt Vianney kurz stehen und genießt die Sonne auf seinem Gesicht. Ursprünglich aus Frankreich stammend, ist er Azubi in einer Berliner Kita. Eine derart schlimme Situation hatte er in einem fortgeschrittenen Land wie Deutschland nicht erwartet. „Es ist dramatisch“, sagt er mit leicht französischem Akzent. Es gibt zu viele Kinder für zu wenige Erzieher. „Der heutige Protest betrifft uns alle“, sagt Vianney, „denn es geht um die Zukunft der Gesellschaft.“